In carcere si muore per pena, analisi degli studenti del liceo Pitagora di Crotone nell’ambito del ciclo di pedagogia dell’antimafia avviato con UniCal

«Questo è il carcere di P. e questa è la mia vita che se ne sta andando e ve lo segnalo anche. E se ne sta andando anche quella del mio vicino di cella». Sono queste le parole di una lettera mandata all’Ufficio del Difensore civico di “Antigone”. Ciò che i detenuti sono costretti a fare è sopravvivere all’inferno delle carceri, tra sovraffollamento, carenza di assistenza sanitaria e psicologica. Si contano 56 suicidi nelle carceri italiane nel 2024: il segretario generale della Uilpa penitenziari, Gennarino De Fazio, parla di “morte per pena”.

PEDAGOGIA DELL’ANTIMAFIA L’ANALISI DEGLI STUDENTI DEL LICEO PITAGORA: DIRITTI NEGATI

I detenuti vedono i loro diritti minimi negati, vivono in condizioni igieniche precarie e, soprattutto, coloro che hanno problemi psichici vengono abbandonati a loro stessi. Ci sono, infatti, due sole strutture in Calabria, le Rems, per il trattamento dei detenuti in carcere con disagio mentale. Mancanza di acqua corrente, condizioni strutturali fatiscenti, privazione logorante di legami significativi, promiscuità: tutti fattori che alimentano un clima di sconforto, portando, in alcuni casi, al gesto estremo.

SITUAZIONE IN CALABRIA

La situazione in Calabria sembrerebbe meno grave, con un indice di sovraffollamento inferiore alla media (115% al fronte del 130%), ma nei fatti non è migliore. Nella nostra regione un aspetto discriminante è il rigido controllo della criminalità organizzata: i detenuti risentono della propria condotta anche a causa di individui di alto profilo criminale. Sono stati tre i suicidi nelle carceri calabresi nel 2024, di cui uno a soli 21 anni, 1 suicidio nel 2025 nella Casa circondariale di Paola.

Secondo il report dell’Osservatorio penitenziario, aggiornato al 13 gennaio 2025, il maggior numero di tentativi di suicidi si è avuto a Catanzaro, con 91 casi in un solo anno. Terribile anche il dato di Vibo e Arghillà a Reggio Calabria, dove si registrano, rispettivamente, 56 e 23 tentativi di suicidio. L’atto estremo si compie proprio nei due momenti di attraversamento delle porte: appena iniziata la detenzione, infatti più della metà dei suicidi avvengono durante il primo anno, e poco prima dell’uscita.

SUICIDI DI GIOVANI

A ciò si aggiunga che, nella maggior parte dei casi, gli individui suicidi sono giovani, con pene brevi da scontare. La sofferenza esistenziale che il carcere provoca non ha alcuna legittimità, ed è anzi sintomo di grande disimpegno morale e sociale. Chi sopravvive alle carceri non esce mai davvero libero, poiché è costretto a scontare l’indifferenza di un sistema che trasforma la detenzione in una lenta condanna a vita.

Giorgia Allevato

studentessa del liceo classico “Pitagora” di Crotone