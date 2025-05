Crotone, Nicaso incontra gli studenti del Pitagora

2 minuti per la lettura

Lo scrittore e docente Antonio Nicaso ospite, nell’ambito degli incontri sulla Pedagogia dell’Antimafia, del liceo classico Pitagora di Crotone

Importante momento di studio nel percorso formativo “La scuola della Costituzione” promosso, nell’ambito del progetto nazionale Barbiana 2040 – rete giuridica di scuole, dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia, attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, e dal Liceo classico “Pitagora” di Crotone.

NICASO AL PITAGORA

L’iniziativa si terrà lunedì 26 maggio 2025, alle 11.00, nell’aula magna della scuola crotonese. Al centro del dibattito, l’ultima fatica letteraria di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, “Senza scorciatoie. Una storia per dire no alle ingiustizie”.

Obiettivo del percorso di studio “La scuola della Costituzione”, a trentatré anni dalla strage di Capaci, è confrontare idee e prassi attive nell’antimafia sociale del Paese per elaborare una comune strategia educativa di contrasto alla cultura mafiosa e al potere criminale.

LA LOTTA ALLA MAFIA DEVE DIVENTARE NARRAZIONE COLLETTIVA

Il seminario vedrà la significativa partecipazione del professore Antonio Nicaso, docente di Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University, Canada.

Una presenza importante perché la lotta alle mafie, divenute sistemi criminali integrati capaci di espandersi in territori lontani da quelli di origine condizionandone l’assetto economico, deve diventare narrazione collettiva di contrasto a quella cultura mafiosa che Giovanni Falcone definiva «contiguità morale», più insidiosa, se possibile, dell’adesione aperta.

RESISTENZA CULTURALE

La lotta alle mafie, a scuola, diventa così un tentativo di costruire resistenza culturale attraverso un impegno civile che si fa difesa dei diritti e promozione di cittadinanza attiva finalizzata alla costruzione di un cambiamento sociale possibile.

Senza un processo di coscientizzazione, infatti, non c’è responsabilità e senza comportamenti responsabili non può esistere alcuna società democratica, unica alternativa culturale alla “società mafiogena” dello sfruttamento e delle disuguaglianze.

GLI OSPITI DELL’INIZIATIVA

All’iniziativa, che si propone di coniugare la memoria con la riflessione pedagogica sui percorsi attuali di resistenza alle mafie, individuando nuove rotte per l’impegno civile e la cittadinanza attiva, prenderanno parte la Dirigente scolastica del Liceo classico “Pitagora” di Crotone, Natascia Senatore, il giornalista Antonio Anastasi. Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia all’Università della Calabria, Rossella Frandina, docente del Liceo classico “Pitagora”. Gli studenti dell’istituto che discuteranno, in maniera critica, del valore della memoria come categoria chiave della resistenza civile a ogni forma di ingiustizia sociale.