A Mesoraca “Opera Prima” tra libri, incontri e concerti

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LA SALA Capitolare del Convento del Santissimo Ecce Homo di Mesoraca ha ospitato la presentazione del Premio Letterario Nazionale “Mesoraca in Festival – Messurga Opera Prima”. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale insieme all’Aps “Mesoraca in Festival”, vede l’esordio del premio letterario nazionale, con particolare attenzione alle opere prime di narrativa e saggistica.

Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti istituzionali, autorità, operatori culturali e cittadini. Particolarmente significativa la presenza del colonnello Raffaele Giovinazzo, alla sua ultima uscita pubblica da comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone. Nel corso dell’incontro è stato rivolto anche un saluto al capitano Ludovico Paterni, fino a poche ore prima comandante della Compagnia dei Carabinieri di Petilia Policastro. Tra i momenti centrali, il videomessaggio di Giuseppe Iannaccone, presidente della giuria del Premio e presidente del Cepell, che ha collocato “Messurga Opera Prima” nella tradizione dei premi letterari italiani, sottolineando il valore di un progetto dedicato agli esordi letterari e capace di intercettare linguaggi e sensibilità nuove.

OPERA PRIMA, IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI MESORACA

Il sindaco Annibale Parise ha rivendicato la scelta dell’amministrazione di investire nella cultura. Una scelta condivisa da Giunta, ’associazione promotrice, direttore artistico Francesco Grano e volontari. Per il primo cittadino, il Premio rappresenta non solo un evento. E’ un percorso in grado di far crescere la comunità attraverso il confronto, anche nelle divergenze. Sulla stessa linea gli interventi del vicesindaco Pino Fico, che ha annunciato nuovi investimenti attraverso bandi ministeriali, e dell’assessore alla Cultura Eloisa Tesoriere, impegnata nel consolidamento del progetto. Il saluto del Convento è stato portato da padre Francesco Bramuglia, guardiano del Santuario, che ha richiamato il valore spirituale del luogo. Il professor Antonio Affidato ha confermato la consegna dei riconoscimenti nelle serate finali del 6 e del 13 settembre. Ha sottolineato che il Premio proceda insieme alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

GLI OSPITI DI MESORACA OPERA PRIMA

La parte conclusiva è stata affidata al direttore artistico e presidente dell’Aps, Francesco Grano, che ha illustrato il programma, che prevede incontri con autori, presentazioni, teatro e musica, con ospiti tra cui Sandra Savaglio, Luigi De Magistris, Nicola Pesce, Tommaso Greco, Domenico Dara, Antonio Anastasi, e Cielo Pessione Fabrizi. Prima, però, il giornalista e animatore culturale Carmelo Colosimo, in rappresentanza de I Borrelliani, ha ricordato la figura di Filippo Falbo, poeta e intellettuale mesorachese al quale è intitolata la prima edizione. Accanto a lui, Gigino Capozza e Santino Altimari, impegnati nel rilancio dell’opera e del pensiero di Falbo. Grano ha ringraziato Comitato di preselezione, Comitato tecnico-scientifico e Giuria per il lavoro svolto, che ha portato alla definizione delle due terne finaliste, una per la narrativa e una per la saggistica.

OPERA PRIMA: I FINALISTI

Nella sezione narrativa risultano finalisti Anna Frosina, Aldo Nove e Giovanni Grasso. I tre autori presenteranno le rispettive opere in occasione degli appuntamenti previsti durante la rassegna. Per la sezione saggistica, invece, i finalisti sono Giorgia Ghiazza, Gianfranco Ghirardi e Mimmo Pujia.