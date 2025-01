Da Renato Zero a De André: la “Pop Theology” di monsignor Staglianò

7 minuti per la lettura

Presentato a Isola Capo Rizzuto il libro del vescovo Antonio Staglianò che da Renato Zero a De André descrive la “Pop Theology”. Ossia la teologia dell’immaginazione per comunicare la sapienza della fede

ISOLA CAPO RIZZUTO- “Zibaldone della Pop-Theology. Teologia dell’immaginazione per comunicare la sapienza della fede”. Questo il titolo del libro scritto da monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, rettore della Basilica di San Maria in Montesanto di Roma e Vescovo emerito di Noto, e presentato nella sala consiliare del comune di Isola Capo Rizzuto.

Evento promosso dal Comune di Isola Capo Rizzuto in collaborazione con il Sai (Sistema accoglienza integrazione) della Prociv Arci e il Caffè Letterario dell’associazione Actaa. Alla presentazione del libro sulla Pop Theology due illustri figli di Isola Capo Rizzuto: l’autore Antonio Staglianò e Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova.

A proposito della sua opera, edita da Mimesis-Santocono nel 2024, ha detto monsignor Staglianò: «presentiamo questo che è un libro monumentale. Sono più di mille pagine. Lo zibaldone della pop theology. La pop theology – ha spiegato Staglianò – si incarica di utilizzare anche i testi delle canzoni per parlare di Dio». Commentando la frase «Non c’è Dio sulla luna» contenuta nella canzone di Renato Zero “Potrebbe essere Dio”, monsignor Staglianò ha spiegato: «se tu vuoi pregare sul serio perché sei un cattolico e sei un credente, invece di star lì a guardare il cielo e elevare come un incenso dal basso in alto le tue preghiere, cerca di puntare gli occhi sulla terra sul dramma sofferente degli esseri umani».

«Perché? – ha proseguito – Perché a Natale il verbo di Dio si è fatto carne, cioè, il cielo si è capovolto. Dio abita il più alto dei cieli, anzi abita il cielo dei cieli ma a Natale è qui in mezzo a noi. Quindi, nella sordità dei morenti occorre annunciare nuovamente la parola di Dio. E questa frase di questa canzonetta, alla fin fine è una canzonetta, ma dice la genialità del cristianesimo.

Allora, quando tu trovi un testo di letteratura come una canzone, una poesia, un romanzo che manifesta le profondità dell’umano, quella lì parla ovviamente di Dio. Del Dio cristiano. Perché del Dio cristiano si può parlare soltanto a partire dalla carne umana e nella carne umana.

DE ANDRÉ E LA POP THEOLOGY DEL VESCOVO ANTONIO STAGLIANÒ

Ulteriormente sollecitato sul fatto che Dio possa essere un’invenzione dell’uomo ha risposto chiamando in causa anche Fabrizio De Andrè. «È – ha detto monsignor Staglianò – una classica frase dell’ateismo che Dio è un’invenzione dell’uomo e io dico: sì, è vero. Non mi pare che Dio l’abbia inventato il cane, l’animale o un vegetale, solo Dio può inventare l’uomo e l’ha inventato.

Il problema, però, – ha aggiunto – è anche questo, come mai un essere umano ha l’urgenza e la necessità di inventarsi un Dio? Diciamo che Dio è stato inventato dall’uomo, allora se approfondisco la domanda radicale, ma perché un uomo lasciato a se stesso si inventa un Dio? Perché probabilmente l’uomo è stato creato da questo Dio a sua immagine e somiglianza e quindi quando sente o noi sentiamo la parola Dio, in realtà noi attingiamo le profondità più radicali del nostro esistere come esseri umani. Questa cosa vorrei dirla con un verso poetico, per fare anche un po’ di pop theology applicata, di un poeta che è ateo, ma un ateo inquieto e si pone lo stesso interrogativo: «Dice una voce, grida dal profondo della terra e invoca un Dio che non esiste; non esiste alcun Dio che ascolti questa voce, ma perché la voce che lo invoca esiste?»

«Mi spiego perché esiste una voce che invoca un Dio, è un po’ anche lo stesso De Andrè, in Smisurata preghiera dice: “Guarda io non credo che esista un’entità superiore che possa ascoltare la mia preghiera, nel frattempo io questa preghiera la faccio”». Lui era agnostico, però, De Andrè di Gesù Cristo che cosa diceva? Io non riconosco la divinità in Cristo, però in Cristo io riconosco un’umanità eccelsa che lui chiamava inumana. E non perché era disumana ma perché era oltre le forme anche interessanti ma sempre banali degli esseri umani.

«L’umanità di Gesù che era l’unica vera umanità rivoluzionaria della storia per cui quando negli anni ‘70 i suoi colleghi facevano la rivoluzione nelle fabbriche, nelle università, Lui scriveva La buona novella e veniva contestato per questo. “Come? Noi facciamo la rivoluzione e tu ti metti a suonare Maria, Giuseppe, i dieci comandamenti?”. E la risposta di De Andrè fu chiara, non è mai esistito nella storia un rivoluzionario se non come Gesù di Nazareth. Ne esiste e mai esisterà”».

«Ecco, all’ateo io dico: venite mettiamoci insieme, lavoriamo per l’umanità degli esseri umani. Certo, non banalizziamo l’umanità degli esseri umani a quattro operazioni dell’algoritmo dell’intelligenza artificiale se no che cosa facciamo?». Dicono “Ah, ma l’algoritmo è più capace di noi”. Perché? “Perché è più veloce, fa cose che noi non sapremo mai fare se non in millenni di anni e quindi dico è meglio l’algoritmo che un essere umano”. «È meglio un essere umano che eventualmente con le nostre reciproche incomprensioni porterà sofferenza, che non un robot che farà appunto come uno schiavo tutto quello che vuoi.»

Sullo stesso tema, poi, monsignor Staglianò ha aggiunto: «Quando tu vedi un essere umano che non ha perduto la sensibilità al dolore e alla sofferenza degli altri ecco che tu vedi l’uomo, vedi l’essere umano. Perciò ci fanno paura certi modelli, si dice antropologici, così dico una cosa che magari non tutti capiscono, ma si capisce dove vado. Alcuni modelli di personaggi che appaiono e vogliono riempire il mondo di robot e così via dicendo. Ebbene, queste forme umane sono forme che spingono l’umanità a perdere la sensibilità umana. Tu perdi la sensibilità umana nelle società dell’ipermercato: mangi, bevi, consumi sempre più per te e non per gli altri e non ti curi. Non hai occhi per il dolore e la sofferenza di chi muore di fame, di chi ha perso il lavoro e non ti impegni più.

Perché? Perché nel frattempo sei diventato un consumatore; hai perso la tua umanità che verrà rimpiazzata da chi? Dai robot! E con tutti i robot che con i soldi che hai potrai comprare. Auguri per chi vuole diventare un essere umano così; auguri ma, come diceva Emanuele Severino, “il paradiso della tecnica sarà l’inferno degli umani”. Emanuele Severino non era un cattolico, non era un cristiano però era un grande filosofo e questa profezia la fece».

E sulla sua visione del cristianesimo, poi, monsignor Stagliano ribadisce: «Io credo che una forma di cristianesimo che stiamo cominciando a chiamare “cattolicesimo convenzionale” è obiettivamente alla frutta». «Aver immaginato che il cristianesimo sia soltanto questa forma, ecco, questo crea un grande problema, perché in verità il cristianesimo lo stiamo celebrando e vivendo in questi giorni, è il verbo di Dio che si è fatto carne».

«Aveva ragione Nietzsche: per togliere di mezzo il cristianesimo bisognerebbe cominciare a scrivere in maniera diversa, cominciare dai punti, dalle virgole, perché il cristianesimo dice l’umano dell’uomo. Per cui, c’è cristianesimo laddove meno te l’aspetti. Laddove c’è un essere umano che si impegna nella solidarietà, nella giustizia, nell’ospitalità, manifesta l’umanità bella e buona che Gesù è venuto a inaugurare. Perché il cristianesimo è l’umanità bella di Gesù prima di essere la trinità di Dio».

E in merito al periodo di guerre che il mondo sta attraversando Staglianò ha commentato: «C’è un problema di contesto che spiega i motivi di tutte le guerre: il nostro attaccamento alle cose. Un grande filosofo, Eraclito, diceva che la guerra è l’origine di tutte le cose. Un filosofo modernissimo, grande filosofo, Emanuele Severino, diceva che sono le cose che originano tutte le guerre. Ecco perché ritengo che una nuova avventura cristiana, un nuovo illuminismo cristiano, un illuminismo cristico, che dica ai cattolici del ventunesimo secolo: ritornate a pensare, cominciate a usare la testa perché se non usate la testa la vostra fede scade in magia e superstizione. Allora – conclude – un nuovo illuminismo cristico che faccia della luce della rivelazione di Dio un faro capace di illuminare i passi della nostra vita potrebbe davvero risolvere i grandi problemi del mondo».