A Crotone in scena il Gramsci di d’Orsi, sempre dalla parte degli oppressi

Con lo spettacolo sul “Gramsci mai visto” si conclude la tre giorni di d’Orsi a Crotone dedicata al filosofo e politico comunista

CROTONE – «Ho capito che il mondo si divide in due categorie. Da una parte gli oppressi, che sono molti, dall’altra gli oppressori, che sono pochi. Io ho scelto di stare dalla parte degli oppressi». In un’atmosfera ricca di pathos, Angelo d’Orsi, nei panni di Antonio Gramsci, seduto ad uno scrittoio con la luce di una lampada che gli illumina il volto, ha proposto al Museo di Pitagora il suo spettacolo sul filosofo e politico comunista. L’evento conclusivo della tre giorni crotonese di d’Orsi, che ha riscosso grande partecipazione nonostante l’afa estiva.

CROTONE, L’INIZIATIVA: SUL PALCO IL GRAMSCI DI D’ORSI

L’iniziativa, coordinata da Graziella Scola e promossa da AnotherBeach Project, Libreria Cerrelli e Consorzio Jobel, è nata con l’obiettivo di offrire uno spazio pubblico di pensiero e confronto nella Calabria contemporanea. L’incasso sarà devoluto per portare sostegno immediato alla popolazione civile di Gaza colpita dagli attacchi di Israele. Tra gli eventi che hanno visto protagonista a Crotone d’Orsi, docente universitario, voce critica della sinistra italiana e autore, tra l’altro, di una monumentale biografia di Gramsci, anche la presentazione del libro “Catastrofe neoliberista”, durante la quale l’autore ha dialogato con Attilio e Giuseppe Scola.

A CROTONE IL TEATRO D’AVANGUARDIA DI D’ORSI SU GRAMSCI

Centrale la figura del pensatore sardo nella pièce “Un Gramsci mai visto”. Uno spazio teatrale d’avanguardia, in cui la figura del filosofo diventa il vero epicentro narrativo ed emotivo attorno al quale ruota l’intera performance. A sottolineare la trama drammaturgica ed enfatizzare i momenti chiave della narrazione, canti di lotta interpretati da una formazione crotonese creatasi per l’occasione (e composta da Mimmo Denaro, Andrea Parlavecchio, Patrizia Gravina e Anna Sapia).

Un viaggio emozionante, quello ripercorso da d’Orsi attraverso monologhi ispirati agli scritti di Gramsci. Dall’infanzia ad Ales alla scoperta della malattia, da una povertà sentita e subita agli studi a Torino, dalla rivoluzione russa del ’17 alla preconizzazione di un mondo nuovo con la fondazione del partito comunista a Livorno. Poi “Ordine nuovo” e la volontà di costruire una società diversa partendo dal basso. Da qui la necessità di dare centralità ad una cultura che non deve essere omologazione mai. Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, «ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto».

COSCIENZA DI CLASSE

«Istruitevi – ripete d’Orsi, riecheggiando quanto scritto da Gramsci sul primo numero dell’Ordine Nuovo il Primo Maggio del ‘19 – perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza». Era questo, infatti, il presupposto per la nascita di quella coscienza di classe che avrebbe portato gli operai a mutare le condizioni reali della società. La premessa fondamentale per la costituzione dei consigli di fabbrica a Torino. L’idea era quella di sviluppare una democrazia nei luoghi di lavoro per una strutturazione socialista che sia reale e non finisca col ricreare una nuova visione autoritaria dello stato. La crisi che Gramsci paventava sulle pagine di “Ordine Nuovo” era una crisi di potere e di sovranità, ecco perché nei consigli di fabbrica “ognuno è indispensabile, ognuno è al suo posto, ognuno ha una funzione e un posto”.

IL CARCERE E IL PROCESSO

Poi l’impegno politico in un mondo sempre più alla deriva. Furono terribili gli anni di prigionia. Soprattutto per un uomo, come ha ricordato d’Orsi, vissuto più con la testa che con il cuore.

Uno spirito indefesso, un modello di Resistenza. «Carissima mamma, scriverà, vorrei che tu comprendessi bene, anche col sentimento che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico. Non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. La vita è così, è molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini».

Era l’8 novembre del 1926 quando Gramsci venne arrestato a Roma. Il processo, che vedeva imputati anche Terracini e Roveda, sarebbe iniziato il 28 maggio del 1928. Gramsci era accusato di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile e incitamento all’odio di classe. «Per vent’anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare», furono queste le parole con cui il pubblico ministero Isgrò concluse la sua requisitoria. E infatti venne condannato a vent’anni. Nel 1918 aveva scritto «l’esteriorità continua a tiranneggiare i cervelli. Si processa la parola distaccata dal discorso, non potendo mozzare la scatola cranica la si rinchiude in un carcere in compagnia del corpo». Mai parole furono più profetiche. Fu un teorico della politica ma, soprattutto, fu un politico pratico, cioè un combattente, come affermò Palmiro Togliatti. E i combattenti, come ha dimostrato un bravissimo d’Orsi, possono imprigionarli ma non muoiono mai.