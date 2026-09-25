Motonautica, la famiglia Aiello torna a casa: festa a Steccato di Cutro

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Il Follia Racing Team torna a Steccato di Cutro, successi nella motonautica, orgoglio calabrese e tre generazioni di gommoni Nuova Jolly. La squadra fa tappa a Steccato di Cutro per celebrare il legame con la propria terra d’origine

CUTRO – Un legame indissolubile con il mare, una passione viscerale per la velocità e un’eredità artigianale che affonda le radici nel cuore della Calabria. In occasione dell’ultimo impegno agonistico, il Follia Rib & Powerboats Racing Team ha fatto una sosta speciale a Steccato di Cutro, paese d’origine della famiglia Aiello, accanto al monumento dedicato alle vittime del naufragio in cui morirono 100 migranti. Trasformando la trasferta sportiva in una vera e propria festa di comunità e di orgoglio territoriale.

LA MOTONAUTICA E LA FAMIGLIA AIELLO, RITORNO A STECCATO DI CUTRO

Per la famiglia Aiello, dunque, la motonautica non è soltanto competizione, ma una vera e propria vocazione di vita. Giunta oggi alla terza generazione di costruttori di gommoni per lo storico marchio Nuova Jolly, la dinastia Aiello incarna l’eccellenza della cantieristica nautica italiana. Decenni di esperienza, innovazione geometrica delle carene e cura maniacale dei dettagli che oggi si riflettono direttamente sulle prestazioni da podio in campo gara.

ACCOGLIENZA CALOROSA TRA MOTORI E RICORDI

L’arrivo del convoglio del team, con i potenti battelli da gara al seguito e i colori ufficiali del Follia Racing Team, ha richiamato l’affetto e la curiosità di cittadini ed estimatori locali. Un momento di profonda emozione per i piloti Claudio Remo, Alessandro, Fabio e Domenico Aiello, che hanno voluto condividere i recenti trionfi nazionali – tra cui il titolo italiano Touring Cup, le vittorie al Raid Pavia-Venezia e i primi posti nelle tappe del tricolore 2026 – proprio con la comunità da cui tutto ha avuto origine.