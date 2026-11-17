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Calcio, crisi Crotone dopo il ko con la Cavese: la società cerca personalità sul mercato puntando su Marrone dopo Giron.

CROTONE – Il Crotone continua a scivolare e la sconfitta di misura contro la Cavese è soltanto l’ultimo capitolo di una stagione che, giornata dopo giornata, alimenta delusione e tensioni nell’ambiente rossoblù. Non è più soltanto una questione di risultati: a preoccupare sono la fragilità della squadra, la difficoltà di reagire nei momenti decisivi e una classifica che stride con ciò che questo club ha rappresentato negli ultimi anni.

Lo abbiamo sottolineato più volte: la posizione attuale mortifica la storia recente del Crotone, costruita con sacrifici, programmazione e competenza sotto la guida della famiglia Vrenna. Dalla crescita del progetto sportivo ai traguardi che hanno portato la città sulla ribalta nazionale, il club ha dimostrato di saper trasformare ambizione e lavoro in risultati concreti. Proprio per questo, vedere oggi una squadra incapace di trovare continuità pesa ancora di più.

IL CROTONE CALCIO SUL MERCATO: LA RICERCA DI PERSONALITÀ E LE MOSSE SUL MERCATO: DA GIRON A MARRONE

Servono risposte, soprattutto sul piano della personalità. Nei passaggi difficili non bastano le qualità tecniche: occorrono leadership, esperienza e quella “garra” che permette di tenere alta la tensione agonistica anche quando il risultato non arriva. La società sembra aver colto il problema e sta cercando di intervenire. Il ritorno di Maxime Giron va letto in questa direzione, mentre la trattativa per Luca Marrone potrebbe aggiungere ulteriore spessore a uno spogliatoio bisognoso di riferimenti. Non saranno due nomi, da soli, a risolvere tutto. Ma possono contribuire a ricostruire identità, equilibrio e spirito di gruppo. Adesso però il campo non concede più alibi: il Crotone deve invertire la rotta, prima che la distanza tra il suo passato e il suo presente diventi ancora più dolorosa. E il tempo sta per finire.