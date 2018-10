TROPEA (VIBO VALENTIA) - Il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, nelle vesti di imprenditore, aprirà entro marzo 2019, a Tropea, in Calabria, un hotel della catena Pestana Cr7 che conta altre strutture per l’ospitalità turistica di alta gamma in molti altri Paesi europei e non solo. Dopo la notizia lanciata dall'Ansa, però, è emerso che si trattava di una fake news studiata nei minimi particolari.

Secondo la "bufala" diffusa nel pomeriggio di oggi, all’interno dell’hotel della catena Cr7, che sarebbe entrato in attività in tempo per la prossima stagione estiva, sarebbe entrato in funzione anche un ristorante gestito dallo chef Carlo Cracco. Lo stesso staff del calciatore ha smentito la notizia.

Quello che è vero, comunque, è che attualmente gli hotel della catena Cr7 sono aperti a Funchal, capoluogo dell’isola di Madeira, dove il cinque volte Pallone d’oro è nato, e a Lisbona e altre capitali e Paesi.