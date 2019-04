ROMA - Nell'attesa che il sistema del reddito di cittadinanza vada a regime l'attenzione è focalizzato sulla figura dei Navigator e sulle selezioni per individuare coloro che potranno svolgere il ruolo.

In particolare, al momento sono arrivate in tutta Italia oltre 38.000 candidature, guardando alla distribuzione delle domande a livello territoriale, emerge che a guidare la classifica è la Campania con 6.114 candidati, davanti alla Sicilia (5.808 domande) e al Lazio (4.840 domande). Seguono Puglia con 4.568 e la Calabria con 3.299. ma con andamenti molto diversi tra le varie province.

A Campobasso per 10 posti disponivili ci sono 281 domande ma potranno accedere alla selezione solo 200 candidati. A Cosenza per 60 posti di Navigator (e 1.200 che potranno accedere alla selezione) a oltre una settimana dal termine ultimo per presentare la candidatura (8 maggio) sono arrivate già 1.501 domande. A Catanzaro per 30 posti sono arrivate 555 domande.

A Roma per 195 posti sono già arrivate 3.803 domande superando Napoli che ha 274 posti e 3.364 domande. Buone possibilità di essere contrattualizzati (il compenso annuo è di 30.938 euro compresi i rimborsi spese) si hanno a Lecco (12 posti e 21 domande) e Lodi (12 posti e 28 domande) ma anche a Biella (6 posti e 21 domande) mentre a Isernia per tre posti ci sono già 89 domande.

A Milano a fronte di 76 posti di Navigator ci sono 990 domande mentre a Palermo le domande sono 1.818 per 125 posti. Chi ha fatto domanda per il contratto di Navigator con sede a Sondrio ha una grande possibilità di farcela con 15 richieste per 10 posti.

È quanto emerge dai dati diffusi da Anpal servizi sulle candidature arrivate per partecipare alla selezione per il ruolo di Navigator. Per ognuno dei 3.000 posti accederanno alla selezione al massimo 20 candidati sulla base delle votazioni di laurea.

Tra i candidati c'è una netta prevalenza delle donne: il 67% delle domande proviene dal gentil sesso.