COSENZA - Fortunato Amarelli è il nuovo presidente di Confindustria Cosenza. Amarelli, 47 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda che produce liquirizia e che rappresenta la dodicesima generazione di una famiglia di imprenditori che opera sin dal 1731 nella produzione in Calabria, è stato eletto dall’assemblea degli associati e rimarrà in carica per il quadriennio 2019-2022.

Il neo presidente degli industriali cosentini succede a Natale Mazzuca, che ha guidato gli industriali dal 2013, e che attualmente in Confindustria è presidente di Unindustria Calabria e Componente il Consiglio Generale dell’associazione. E' stato presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Cosenza e vicepresidente regionale, membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Cosenza, presidente della sezione Agroalimentare di Cosenza e della Calabria, vicepresidente di Confindustria Cosenza.

Attualmente Amarelli ricopre gli incarichi di membro del Consiglio direttivo dell’Aidaf, (l'Associazione italiana delle aziende familiari che riunisce 200 aziende familiari Italiane, rappresentative del 14% del Pil nazionale con oltre 600 mila addetti), componente del Consiglio direttivo dell’Unione Imprese Storiche Italiane con l’incarico di secondo vicepresidente nazionale e presidente per il sud Italia. E’ presidente del Consorzio "Kalos" per l’export dell’agroalimentare calabrese.

Amarelli, dopo l’elezione, ha ringraziato tutti i colleghi per la fiducia accordata e rivolto parole di ringraziamento per il presidente uscente Natale Mazzuca «che è stato ed è per me - ha detto - una guida. Con il suo carico di visione organizzativa e di politica associativa, ho avuto modo di poterne apprezzare anche le qualità di leader capace di coinvolgerti nei progetti al punto di farli diventare i miei».

Ulteriori ringraziamenti il neopresidente ha rivolto «al Consiglio direttivo ed ai Presidenti delle Sezioni merceologiche ed alla struttura dell’Associazione. Al direttore Sarino Branda un caro e grato saluto per la passione, l’impegno, la dedizione, la competenza e la professionalità con la quale assistono le nostre imprese».

All'assemblea è intervenuto anche il leader di Confindustria Vincenzo Boccia: «Il Paese - ha detto - ha bisogno di reagire perché, tra l’altro, i dati della recessione in Germania, la recessione nel nostro Mezzogiorno e il calo degli ordini per l'industria del Nord, ci dicono che i dati previsionali non sono positivi, tant'è che il governatore Draghi ha realizzato una nuova politica monetaria espansiva proprio per questi aspetti a cui andrebbe compensata una politica per la crescita italiana ed europea».

Nel suo intervento, il neo presidente AMarelli ha affermato: «Come presidente di Confindustria Cosenza e come imprenditore sento una grande responsabilità verso il nostro territorio e la nostra regione, quella di concorrere a contribuire al suo riscatto».

«Pur essendo la Calabria - ha aggiunto Amarelli - una regione ricca di opportunità, soffriamo di una disoccupazione giovanile che sfiora il 55% e, nella gran parte dei comuni, il reddito pro-capite è di gran lunga al di sotto della media nazionale. Siamo chiamati tutti ad un impegno straordinario. Gli incentivi e gli aiuti pubblici comunitari, nazionali e regionali sono necessari ma ancora più importante e determinante è il funzionamento ordinario delle Istituzioni e dello Stato. Gli incentivi da soli, infatti, non sono in grado di compensare le pesantissime diseconomie di sistema. Per affrontare e combattere in maniera efficace le tante emergenze, serve saper coniugare interventi di carattere strutturale, che guardano al medio e lungo periodo, con misure congiunturali utili a dare risposte e sollievo alle esigenze ed alle istanze di breve periodo».

«Il mio impegno - ha sostenuto ancora il neo presidente provinciale degli industriali di Cosenza - sarà quello di continuare a realizzare una Confindustria che possa continuare ad essere aperta e pronta a lasciarsi contaminare dalla società. Siamo la casa delle imprese, degli imprenditori e di chiunque voglia intraprendere avendo come principi ispiratori quelli del rispetto delle regole, del libero mercato, della concorrenza leale e della libertà di fare impresa». Dopo l’introduzione del direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda hanno fatto seguito gli indirizzi di saluto del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e del presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, gli interventi del presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, la relazione del presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, l'intervento del presidente della Regione Mario Oliverio.

«È urgente un piano Marshall - ha precisato il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca - che attivi immediatamente il riequilibrio della spesa ordinaria tra le due macro aree in rapporto agli abitanti esistenti: il 34% spettante al sud è ancora solo sulla carta. Le risorse comunitarie devono essere aggiuntive e non sostitutive. L’obiettivo deve essere uno ed uno solo: l’interesse del Paese ed il bene comune».