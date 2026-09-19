Bollo e carburante, Federconsumatori: «In Calabria sempre al rialzo»

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BOLLO e carburante sono le due parole che ricorrono in questi giorni nei ragionamenti degli italiani. «In Calabria non si è mai arrestata la corsa al rialzo che supera giornalmente i valori della media nazionale. Qui il prezzo medio in modalità self per il gasolio su strada a 2,288 euro (valore medio nazionale 2,270 euro) e la benzina a 2,165 euro (valore medio nazionale 2,140 euro)».

È quanto si legge in una nota stampa di Federconsumatori. «Nonostante ciò il Consiglio dei Ministri anziché irrobustire le misure per fronteggiare la crisi che investe quanti costretti a spostamenti continui per ragioni di lavoro, studio, salute, con una mano dà e con l’altra toglie e pur di non mettere mano agli extraprofitti delle aziende energetiche per finanziare un taglio congruo ed efficace delle accise sui carburanti, decide di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica, intervenendo sul bollo auto e moto e riducendo lo sgravio delle accise sul gasolio con allarmanti ricadute dirette e indirette per i cittadini».

Così, anziché aumentare il taglio sulle accise, le riduce da 17 centesimi a litro, per il solo gasolio, a 12,2 centesimi sino al 5 ottobre e, «per calmare – prosegue la nota stampa – gli animi degli automobilisti infuriati dal caro carburante», viene annunciata l’abolizione del bollo per le auto con potenza entro gli 80 kW) per il 2027 e per tutte le moto, a prescindere dalla potenza. Una misura di cui si dice, ciascuno per un solo veicolo, si avvantaggeranno 14,5 milioni di possessori di autoveicoli (pari al 70% delle autovetture) e tutte le moto a prescindere dalle loro caratteristiche.

«Ma la platea dei veicoli circolanti in Italia – continua Federconsumatori Calabria – è di 49 milioni tra auto e moto, che al 2025 sono 41 milioni le auto e 8 milioni moto e scooter per un corrispettivo di entrate di circa 7,1 mld di euro e circa 1,7 mld di evasione del bollo (in Calabria sono 1,4 milioni di autovetture circolanti e 160.000 i motocicli)».

Per Federconsumatori non si comprende l’esatta platea dei beneficiari e le coperture che renderebbero la misura strutturale e senza tagli a servizi pubblici.

Per Mimma Iannello, presidente Federconsumatori Calabria «ben venga il taglio del bollo, ma non una tantum, per pochi beneficiari e con l’impiego di risorse finalizzate a ben altri scopi. Contemporaneamente, si affronti la straordinarietà di una fase che ha bisogno di altrettante straordinarie misure per ridare ossigeno ai bilancio delle famiglie, slancio ai consumi e sostegno alle produzioni»