Cybercrime, crescono i reati in Calabria: +11,3% in 5 anni

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Calabria e cybercrime, nel 2024 oltre 7.500 denunce. Ascioti (Confartigianato): «Le piccole imprese non possono essere lasciate sole»

LA minaccia corre sulla rete e non conosce confini. Nelle ultime settimane l’Europa sta facendo i conti il cybercrime, diventato ormai vero strumento di guerra. A rischio imprese, infrastrutture, amministrazioni pubbliche. Uno scenario nel quale anche i territori più periferici non sono al riparo.

La stessa Calabria negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare minacce crescenti. Un report di Confartigianato Calabria segnala che nel 2024 sono stati denunciati 7.559 reati informatici, contro i 6.789 del 2019: 770 episodi in più, con un incremento dell’11,3% in cinque anni. La distribuzione territoriale restituisce andamenti differenti nell’ultima variazione annuale rilevata: crescono le denunce a Vibo Valentia (+4,8%) e Reggio Calabria (+0,2%), mentre diminuiscono a Catanzaro (-2,1%), Crotone (-3,7%) e Cosenza (-13,1%). Flessioni che non bastano, tuttavia, a ridimensionare la portata di un fenomeno che può compromettere la continuità delle attività economiche, la gestione dei pagamenti, i rapporti con clienti e fornitori e la sicurezza dei dati.

CYBERCRIME, IL DATO IN CALABRIA

«Il dato calabrese deve essere letto con grande attenzione – afferma Salvatore Ascioti, presidente di Confartigianato Imprese Calabria –. Non possiamo limitarci a osservare l’andamento delle denunce senza interrogarci sulla capacità delle nostre imprese di riconoscere un attacco informatico, difendersi e segnalarlo. Oggi anche un piccolo laboratorio artigiano, un’impresa manifatturiera o un’attività di servizi utilizza strumenti digitali per gestire pagamenti, clienti e fornitori. Un attacco può provocare il blocco dell’attività, perdite economiche e danni alla reputazione costruita in anni di lavoro».

ASCIOTI, CONFARTIGIANATO CALABRIA: «UN ATTACCO PUÒ PROVOCARE IL BLOCCO DI UNA ATTIVITÀ»

La questione, quindi, non riguarda soltanto la sicurezza informatica in senso stretto, ma la competitività del sistema produttivo. Mentre a livello europeo si rafforzano gli obblighi di protezione e resilienza digitale, anche attraverso la direttiva NIS2, che amplia il perimetro dei soggetti chiamati a garantire adeguati livelli di cybersicurezza, resta aperto il problema delle competenze e delle risorse disponibili per le imprese di minori dimensioni.

Per Confartigianato Calabria la protezione digitale deve diventare parte integrante delle politiche di sostegno al tessuto economico, attraverso formazione, assistenza qualificata e strumenti accessibili. «Non possiamo chiedere alle microimprese di affrontare da sole rischi che richiedono competenze e investimenti importanti – sottolinea Ascioti –. La trasformazione digitale rappresenta una grande opportunità, ma deve procedere insieme alla sicurezza. Servono percorsi di sensibilizzazione, incentivi mirati e servizi condivisi che permettano anche alle piccole attività di proteggere dati, sistemi informatici e continuità produttiva».

LA SFIDA

Una sfida che riguarda da vicino anche la capacità della Calabria di accompagnare la modernizzazione del proprio sistema economico senza lasciare indietro le realtà più fragili. «Difendere le nostre attività dalle minacce digitali significa tutelare lavoro, competitività e futuro del sistema produttivo calabrese», conclude Ascioti.