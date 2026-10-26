Il mecenate Bilotti: «Donazioni a rischio a causa delle leggi fiscali»

4 minuti per la lettura

Il mecenate Roberto Bilotti sull’abolizione delle detrazioni fiscali per le donazioni di opere d’arte dai privati in favore degli enti pubblici

COSENZA – L’articolo 16-ter della Legge di Bilancio 2025 ha modificato la normativa italiana, ridimensionato pesantemente e in alcuni casi abolito le detrazioni fiscali per le donazioni di opere d’arte effettuate da privati in favore dello Stato e degli enti pubblici. Questo significa che adesso i mecenati saranno meno propensi a donare le loro opere con il conseguente impoverimento della fruizione dell’arte da parte dei cittadini.

CAPOLAVORI POTREBBERO PRENDERE IL VOLO VERSO ISTITUZIONI CULTURALI ESTERE

L’allarme lanciato anche da Roberto Bilotti (prima dalle pagine di Repubblica) che è uno dei principali mecenati che operano in Calabria e in particolare a Cosenza (vedi il Mab, museo all’aperto Bilotti). Il rischio è quello che capolavori internazionali di arte moderna e contemporanea, facenti parte della collezione Bilotti, potrebbero prendere il volo verso istituzioni culturali estere, laddove il governo Meloni non intervenga a cancellare la norma che ha abolito le detrazioni fiscali per le donazioni di opere d’arte.

«Per colpa della norma che cancella le detrazioni, saremo costretti a portare all’estero capolavori di artisti come Picasso, Matisse» spiega Roberto Bilotti.

BILOTTI «VOGLIAMO PORTARE L’ARTE DOVE NON C’È». E INTANTO SONO STATI PORTATI VIA I BOZZETTI DI REGGIO

«Io come mecenate – dice ancora Bilotti – rispondo a un richiamo di coscienza culturale. Voglio dare il mio contributo e portare l’arte dove non c’è. Ma sembra che con questa norma allo Stato non interessi arricchire i musei e anzi crearne anche di nuovi. Ho portato via dei bozzetti, donati solo in comodato d’uso, da Reggio perché è come se mi stessero dicendo che queste opere non interessano». In effetti, nei giorni scorsi, la famiglia Bilotti ha ripreso dal Museo civico di Reggio Calabria alcuni bozzetti dei dipinti più importanti di Roberto Boccioni. «In questo modo si è privata la città di opere di un grande artista che è proprio nato a Reggio».

«Il privato – dice ancora Bilotti – che aiuta lo Stato nella missione di crescita culturale è pure penalizzato senza ricevere spesso alcun riconoscimento».

OPERE GIÀ DONATE AL SICURO. IL RISCHIO È SULLE NUOVE DONAZIONI

La prima preoccupazione è quella di chiedersi se succederà qualcosa alla opere già donate che invece sono al sicuro. «Il punto però è un altro – spiega ancora il mecenate – se io sto cercando di creare qualcosa di importante adesso invece mi fermo». Il riferimento è al Mab di Cosenza, il museo all’aperto Bilotti dove sono in mostra varie opere di artisti del Novecento (ma ci sono opere donate da Bilotti al Museo di Cosenza e a Rende). «Io sto lavorando per implementare le collezioni, perché per creare un vero Museo dell’arte moderna c’è bisogno delle opere dei maggiori artisti. Mi sto muovendo per ottenere opere di Lucio Fontana, Marino Marini, Guarnaldo Pomodoro ma adesso diventa tutto più difficile».

IL MAB DI COSENZA UN MUSEO DI ARTE MODERNA ANCORA DA IMPLEMENTARE

Per questo motivo all’appello di Roberto Bilotti ha risposto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. «La mia città per oltre 25 anni, ha beneficiato delle donazioni della famiglia Bilotti, grazie alle quali è allestita la collezione del Mab, dichiarata d’interesse storico e artistico e vero unicum nel panorama nazionale».

«Sono preoccupato per un atto, come l’abolizione delle detrazioni fiscali per le donazioni di opere d’arte, che assesterebbe un colpo mortale ad ogni forma di mecenatismo culturale. Se non ci fossero stati mecenati come Carlo ed Enzo Bilotti ed oggi come Roberto Bilotti, continuatore del progetto e curatore artistico, custode e interprete dell’identità e della missione del Mab, molte città italiane non potrebbero annoverare tra le loro eccellenze veri e propri capolavori dell’arte moderna e contemporanea, opera dei grandi nomi del ‘900».

«La famiglia Bilotti – ha ricordato il sindaco Franz Caruso – oltre a nuclei di opere presenti nella Galleria nazionale di Palazzo Arnone a Cosenza che ospita anche la celebre scultura di Umberto Boccioni, “Forme uniche della continuità nello spazio”, ha, nel quadro della valorizzazione, promozione ed ulteriore implementazione del Mab, acquisito di recente, grazie all’intercessione di Roberto Bilotti con le fondazioni e gli archivi, tre sculture cubiste di Severini (I tre passi di danza) che saranno collocate su una delle vele di Piazza Bilotti».

«Il rischio concreto è che questo percorso non venga portato a compimento perché le fondazioni o gli eredi degli artisti potrebbero non essere più convinti a portare le opere sul territorio se totalmente delegittimati dal governo con la cancellazione delle detrazioni fiscali».