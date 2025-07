Gli acquisti dei calabresi: nel 2024 spesi 1,7 miliardi in “beni durevoli”

4 minuti per la lettura

L’analisi dell’Osservatorio Findomestic: sugli acquisti dei calabresi che hanno speso oltre 1,7 miliardi nel 2024 in “beni durevoli”. Quella di Vibo la provincia più dinamica.

Dalle auto ai frigoriferi, dai mobili alle due ruote: aumentano gli investimenti delle famiglie calabresi nei beni che “durano” nel tempo. C’è un’Italia che consuma per bisogno, e un’altra che investe per costruire. In Calabria, nel 2024, le famiglie hanno scelto di guardare avanti, mettendo fiducia nel futuro. Lo dimostrano i numeri, ma ancora prima lo raccontano le scelte quotidiane fatte nelle case, nei concessionari, nei negozi: auto nuove per andare al lavoro, frigoriferi più efficienti per una cucina migliore, divani nuovi per godersi il tempo in famiglia. È il racconto di una regione che, pur tra mille difficoltà, decide di non restare ferma. Secondo l’Osservatorio Findomestic – giunto alla sua 31ª edizione e realizzato in collaborazione con Prometeia – in Calabria la spesa in beni durevoli ha superato 1,7 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del +5,3% rispetto all’anno precedente. È il settimo miglior dato tra tutte le regioni italiane, sopra la media nazionale che si attesta al 4,5%.

GLI ACQUISTI DEI CALABRESI SONO BENI DUREVOLI: NON SEMPLICI OGGETTI, MA COMPAGNI DI VITA

Ma cosa sono davvero i beni durevoli? Non semplici oggetti, ma veri e propri compagni di vita. Sono le automobili che accompagnano i figli a scuola, i motorini che attraversano i paesi in salita, gli armadi nuovi per una stanza che cambia, i frigoriferi che preservano il cibo quotidiano. Beni che durano, che non si comprano tutti i giorni, ma che segnano piccoli e grandi cambiamenti nella vita delle persone. Scelte che raccontano stabilità, fiducia, desiderio di vivere meglio. In questa Calabria che si rimette in moto, è proprio la mobilità a guidare la ripartenza: 369 milioni di euro per auto nuove (+12,7%); 511 milioni per auto usate (+9,5%); 65 milioni per motoveicoli, con un aumento del 17,1%. La voce che traina, quindi, è quella della mobilità: +17,1% nei motoveicoli e +12,7% nelle auto nuove. Segno che le famiglie tornano a muoversi, viaggiare, pianificare il futuro. Anche l’usato tiene bene (+9,5%), confermando un’attenzione crescente all’equilibrio tra qualità e convenienza.

La spesa in beni durevoli ci racconta fiducia, speranza, bisogno di stabilità. Acquistare un’auto nuova, cambiare il frigorifero, arredare casa o investire in un elettrodomestico efficiente non sono semplici atti di consumo: sono scelte che parlano della nostra vita quotidiana, del desiderio di andare avanti, migliorare, costruire. Beni materiali progettati per durare nel tempo, che spesso richiedono una spesa significativa e non vengono acquistati frequentemente: strumenti che accompagnano la vita quotidiana delle persone, migliorandone la qualità, facilitando il lavoro, rendendo più comoda la casa o più sicuri gli spostamenti. Tra gli altri settori, quello degli elettrodomestici ha segnato un modesto ma significativo +2,3%, con 176 milioni di euro spesi. Tengono i mobili (379 milioni, stabili), mentre calano telefonia (165 milioni, -2,2%), elettronica di consumo (48 milioni, -4,6%) e information technology (52 milioni, -6,9%).

LE STORIE DELLE PROVINCE: CATANZARO LEADER PER SPESA MEDIA

Ma è osservando le province che si leggono le storie più interessanti. Catanzaro guida per spesa media familiare: 2.256 euro, in crescita del 6%. Qui i consumi hanno toccato i 341 milioni di euro, con la mobilità ancora protagonista: auto nuove a +13,4% (81 milioni), motocicli a +19,8%, auto usate a +9,4%. Bene anche gli elettrodomestici (+2,5%), mentre segnano il passo elettronica, informatica e telefonia.

ACQUISTI DEI CALABRESI, NELLA PROVINCIA DI COSENZA: SPESA ASSOLUTA PIÙ ALTA E BOOM NEI MOTOCICLI

Cosenza è invece la provincia con la spesa assoluta più alta: 665 milioni (+6%). L’area si distingue per la terza crescita più importante in Italia nel comparto mobili (+0,6%, 147 milioni), e registra anche un +20,1% nei motoveicoli, con 26 milioni spesi. La spesa familiare è in aumento, ma non supera quella di Catanzaro.

CROTONE: CRESCITA CONTENUTA MA BOOM DELLE AUTO NUOVE

Vibo Valentia è la più dinamica: +6,5% nella spesa complessiva e +6,4% nella spesa media per famiglia. Qui i vibonesi hanno speso 148 milioni di euro in durevoli, puntando soprattutto sulla mobilità: +26,7% nei motoveicoli (uno dei dati più alti d’Italia), +12,7% nelle auto nuove, +12,2% in quelle usate. Crotone mostra segnali contrastanti. Con 125 milioni di euro e un +5%, è la provincia con la crescita più contenuta. Ma è proprio qui che si registra il boom delle auto nuove: +16,5%, quinto miglior dato in Italia. Segnali positivi anche per le auto usate (+9,3%), mentre resta bassa la spesa per la casa e la tecnologia.

TRA GLI ACQUISTI DEI CALABRESI A REGGIO CALABRIA: CRESCITA MODESTA E CROLLO TECNOLOGICO

Reggio Calabria, pur essendo la seconda provincia per volume (486 milioni), ha la crescita più modesta: +3,6%, al di sotto della media nazionale. I dati più preoccupanti riguardano la contrazione di quasi tutti i comparti tecnologici, con l’information technology a -8,1% (una delle peggiori performance in Italia). Il 2024, dunque, ha raccontato una Calabria in movimento. Una regione che sceglie di investire nella quotidianità e nella sicurezza, nella casa e nei propri mezzi di lavoro o svago. Il tutto con un approccio più selettivo e consapevole. Come osserva Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic, “la crescita è legata soprattutto alla maggiore spesa in mobilità. Ma non bisogna sottovalutare il ruolo dei beni per la casa, che restano centrali per il benessere familiare”. Dietro ogni acquisto – che si tratti di un’auto nuova, di un frigorifero più efficiente o di una moto per andare al lavoro – c’è una storia di riscatto, di scelta, di futuro. E questi numeri, oggi, raccontano una Calabria che non smette di credere nel domani.