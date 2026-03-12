2 minuti per la lettura

Export, Calabria in crescita nel 2025: È tra le regioni più dinamiche del Paese, rileva l’Istat: +10,8% rispetto al 2024. È il terzo incremento più alto in Italia. Trainano soprattutto i mercati europei.

La Calabria è tra le regioni più dinamiche dell’export italiano. Nel 2025 le esportazioni regionali sono cresciute del 10,8% rispetto al 2024, un risultato nettamente superiore alla media nazionale e che colloca la regione tra quelle con le migliori performance del Paese. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat sull’andamento delle esportazioni territoriali. Nel confronto tra le regioni, solo Toscana (+21,3%) e Friuli-Venezia Giulia (+17,8%) registrano incrementi più consistenti, mentre subito dopo si colloca proprio la Calabria, davanti a Liguria (+10,2%) e Lazio (+9,6%). Un risultato che evidenzia il buon andamento delle vendite sui mercati internazionali per il sistema produttivo regionale. All’estremo opposto si collocano invece Basilicata (-17,8%), Sardegna (-11,4%), Sicilia (-10,8%) e Marche (-7,6%), che registrano le flessioni più ampie delle vendite all’estero.

EXPORT, CALABRIA: L’EUROPA COME MOTORE DELLO SVILUPPO REGIONALE

La crescita dell’export calabrese è sostenuta soprattutto dal mercato europeo. Le esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea registrano infatti un aumento del 15,5%, mentre quelle dirette verso i Paesi extra UE crescono del 6,4%. Un dato che indica come la domanda proveniente dall’Europa continui a rappresentare il principale motore delle vendite all’estero delle imprese calabresi. Il risultato assume un peso ancora maggiore se si considera il quadro complessivo dell’export italiano. Nel 2025, infatti, le esportazioni nazionali crescono in valore del 3,3% rispetto al 2024, ma con dinamiche territoriali molto differenziate. La crescita più marcata riguarda il Centro (+13,2%), mentre l’aumento è più contenuto nel Sud (+3,2%), nel Nord-ovest (+2,3%) e nel Nord-est (+2,0%).

IL QUADRO NAZIONALE E LE SFIDE DI FINE ANNO

In controtendenza le Isole, dove si registra una forte contrazione delle vendite all’estero pari all’11%. Nel Mezzogiorno, quindi, la Calabria si distingue come una delle realtà più dinamiche, contribuendo alla crescita complessiva dell’area meridionale. Il risultato appare particolarmente significativo anche alla luce del rallentamento registrato nell’ultima parte dell’anno dal Paese. Nel quarto trimestre del 2025, infatti, l’Istat stima una flessione congiunturale dell’export per quasi tutte le ripartizioni territoriali. L’unica area a registrare un lieve incremento è il Centro (+0,7%), mentre il calo più marcato riguarda proprio Sud e Isole (-6,7%).

La riduzione risulta invece più contenuta nel Nord-est (-1,1%) e nel Nord-ovest (-0,5%). A livello nazionale, la crescita dell’export nel corso dell’anno è stata sostenuta soprattutto dall’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, in particolare da regioni come Toscana, Lazio, Lombardia, Abruzzo e Campania. Al contrario, hanno inciso negativamente sulla dinamica complessiva la riduzione delle esportazioni di alcuni prodotti manifatturieri e il calo delle vendite di prodotti petroliferi raffinati provenienti da Sicilia e Sardegna.