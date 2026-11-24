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Da Gioia Tauro a Rende, le aree industriali della Calabria tra imprese, trasporti carenti e crisi Corap. La sfida dei fondi per infrastrutture e servizi. In arrivo 1,5 miliardi: la sfida è trasformarli in strade, depuratori e navette

Alle sei del mattino l’uscita autostradale di Lamezia Terme è inghiottita da una nebbia salmastra che sale dal Tirreno. In mezzo alla piana di San Pietro Lametino, i fari delle utilitarie tagliano a scatti sagome ciclopiche di cemento armato grigio: sono gli scheletri incompiuti della SIR di Nino Rovelli. Mezzo secolo fa avrebbero dovuto trainare la chimica del Mezzogiorno; oggi sembrano fossili di un’era geologica estinta prima ancora di nascere. Poco più avanti, oltre una barriera di eucalipti, si accendono i LED dei moderni magazzini automatizzati della grande distribuzione e i silos dell’agroalimentare. In questa frattura visiva – tra il ferro arrugginito degli anni Settanta e i nastri trasportatori dell’e-commerce – sta l’intera parabola produttiva della Calabria.

LE CINQUE AREE INDUSTRIALI DELLA CALABRIA

Non siamo davanti a un tessuto omogeneo, ma a un arcipelago di cinque grandi isole produttive dislocate lungo le due costiere e nella valle interna del Crati (Gioia Tauro-San Ferdinando, Lamezia Terme, Cosenza-Rende/Montalto, Crotone e Vibo Valentia), che contano tra le 520 e le 595 imprese, muovono fino a 2,8 miliardi di euro di fatturato e danno lavoro a circa 13.000 persone. Oasi produttive spesso vitali, circondate tuttavia da deserti infrastrutturali.

DA GIOIA TAURO A RENDE

C’è infatti una costante che accomuna il gruista del porto di Gioia Tauro, l’operaia conserviera di Maierato e il programmatore informatico di Rende: nessuno può raggiungere il lavoro con un mezzo pubblico. Da un’analisi anche superficiale del territorio emerge l’isolamento sistemico delle aree industriali rispetto al Trasporto Pubblico Locale. A Gioia Tauro, dove il terminal marittimo macina oltre 3,5 milioni di TEU annui con turni continui giorno e notte, oltre il 90% degli oltre 4.000 addetti viaggia solo con auto privata.

L’AREA INDUSTRIALE DI LAMEZIA TERME

A Lamezia Terme, la più vasta area industriale della regione (oltre 400 ettari) sorge a meno di quattro chilometri dalla stazione centrale e dall’aeroporto internazionale, eppure nessun autobus urbano penetra con corse cadenzate nei viali interni. «Ogni mese se ne vanno tra i 250 e i 300 euro di stipendio in carburante e manutenzione – denuncia un delegato sindacale metalmeccanico tra i cantieri di Lamezia e Crotone –. Per un giovane operaio che guadagna mille euro, è una tassa iniqua».

LA PARALISI DEL CORAP

A pesare sul quotidiano di chi fa impresa c’è poi la paralisi del Corap, il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive. Nato nel 2013 dall’accorpamento dei cinque consorzi provinciali ASI, l’ente ha accumulato oltre 50 milioni di passività fino alla liquidazione coatta amministrativa. Il risultato sul campo è l’assenza di manutenzione ordinaria: buche profonde, asfalto sgranato e pali della luce spenti trasformano gli assi viari di Crotone e del Lametino in percorsi a rischio nei turni notturni, mentre i curatori gestiscono con risorse minime impianti di depurazione vetusti. In diversi lotti, gli imprenditori sono stati costretti ad autotassarsi per garantire guardiania privata, decespugliamento, spurgo dei canali di scolo e riparazioni idrauliche d’urgenza.

FAGLIE DI MODERNIZZAZIONE

Eppure la mappa industriale calabrese mostra faglie di modernizzazione profonda. Lungo la Valle del Crati, a ridosso dell’Università della Calabria, il polo Cosenza-Rende è diventato uno dei distretti ICT e software più densi del Sud: oltre 180 imprese e più di 3.500 addetti ad alta qualificazione, con spin-off nell’intelligenza artificiale, nella cybersicurezza e nella meccatronica che generano fino a 550 milioni di fatturato. Un modello di “fabbrica immateriale” che oggi soffre però la carenza di spazi fisici attrezzati quando le aziende crescono e necessitano di capannoni per prototipi e assemblaggio.

LA SITUAZIONE NEL VIBONESE

Nel Vibonese, tra Maierato e Porto Salvo, convive invece un singolare bilinguismo manifatturiero: l’ingegneria pesante d’eccellenza dello stabilimento Baker Hughes / Nuovo Pignone, che produce turbine e moduli energetici per i mercati mondiali, accanto alla filiera storica del tonno (Callipo) e dei grandi marchi dolciari. A Gioia Tauro, intanto, il gateway ferroviario dimostra che l’intermodalità nave-treno funziona verso gli interporti del Nord Europa, benché la trasformazione logistica retroportuale resti ancora un traguardo incompiuto.

AREE INDUSTRIALI IN CALABRIA, IN ARRIVO 1,5 MILIARDI

Oggi sull’arcipelago calabrese converge un’allocazione di oltre 1,5 miliardi di euro tra PNRR, FESR 2021-2027 e Fondi di Coesione: oltre 300 milioni per elettrificare la ferrovia ionica Sibari-Crotone-Catanzaro Lido, 60 milioni per il Cold Ironing (l’elettrificazione delle banchine) a Gioia Tauro e i progetti per le Hydrogen Valleys a Lamezia e Crotone. Resta aperta l’incognita della ZES Unica accentrata a Roma: se lo sportello unico promette autorizzazioni più rapide, la competizione con i colossi di Puglia e Campania per il credito d’imposta preoccupa le Pmi calabresi. La vera prova dei fondi non si misurerà dai bandi, ma dalla capacità di dare a queste aree strade asfaltate, depuratori a norma e navette per chi lavora.