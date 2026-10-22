Agricoltura e caro gasolio, Aldo Mattia (FdI): "16,8 miliardi per il settore e risposte immediate alle imprese"

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L’iniziativa politica e d’ascolto, promossa e coordinata dal presidente provinciale del partito Pasquale La Gamba, ha visto la partecipazione dell’onorevole Aldo Mattia, deputato e responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura di FdI, che si è soffermato sulle risorse emesse dal governo per il settore affrontando anche il tema del caro gasolio

VIBO VALENTIA – In un momento segnato dalle forti proteste del mondo dell’agricoltura e produttivo contro il caro gasolio e benzina e le tensioni sui mercati, si inquadra l’iniziativa di FdI a Vibo Valentia di incontro diretto con gli imprenditori del settore agroalimentare. L’iniziativa politica e d’ascolto, svoltasi nei giorni scorsi al 501 Hotel, coordinata dal presidente provinciale del partito, Pasquale La Gamba, ha visto la partecipazione dell’onorevole Aldo Mattia, deputato e responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura di FdI, con il contributo attivo di diversi rappresentanti e produttori del territorio vibonese.

IL TOUR DI “COLTIVIAMO L’ITALIA” FA TAPPA A VIBO

“Questa iniziativa a Vibo arriva in un momento in cui il Sud sta ribollendo per le proteste sul caro gasolio, ma la nostra presenza non è casuale”, ha esordito l’onorevole Aldo Mattia. Il confronto si inserisce nel tour promozionale del manifesto “Coltiviamo l’Italia”, un documento programmatico di 87 pagine che sintetizza le azioni portate avanti in questi anni dal Governo Meloni e dal Ministero dell’Agricoltura.

“Anche se la Calabria non era inizialmente inserita in calendario in questa fase, abbiamo deciso di aggiungere tappe in tutte le province calabresi — da Cosenza a Gioia Tauro, da Crotone a Vibo Valentia fino a Catanzaro — proprio per toccare con mano le difficoltà quotidiane delle aziende, far parlare chi le rappresenta e spiegare le risposte già operative sul campo”, ha chiarito il parlamentare.

LE MISURE D’EMERGENZA: GASOLO A 0,96€, ANTICIPO PAC E CAMBIALE AGRADIA

Entrando nei dettagli tecnici e finanziari degli interventi a sostegno delle aziende agricole, il responsabile Agricoltura di FdI ha elencato i principali risultati conseguiti.

Abbattimento del costo del gasolio e dei fertilizzanti: Oltre al taglio del 50% sul costo dei fertilizzanti, si è applicato il credito d’imposta sulle accise del carburante agricolo. “Grazie al recepimento delle direttive di governo da parte della Regione Calabria, il prezzo del gasolio agricolo in territorio regionale è tornato a 0,96 euro al litro”, ha sottolineato Mattia.

Liquidità alle imprese con l’anticipo Pac: Con ben 80 giorni di anticipo rispetto ai tempi ordinari, sono stati erogati 1 miliardo e 670 milioni di euro della Pac per iniettare liquidità immediata nelle casse delle aziende agricole in difficoltà.

Cambiale agraria Ismea per l’olio: Per affrontare la giacenza di olio e la crisi del settore olivicolo, si è introdotta tramite Ismea la cambiale agraria a 5 anni per i frantoi, con un plafond fino a 50-60 mila euro per le piccole strutture e fino a 300 mila euro per i frantoi industriali.

I 16,8 MILIARDI DLE MANIFESTO E LE INCOGNITE GEOPOLITICHE

Allargando lo sguardo alla programmazione generale, l’onorevole Mattia ha ricordato la dotazione complessiva di 16,8 miliardi di euro previsti dal piano “Coltiviamo l’Italia”, citando tra gli ultimi provvedimenti 150 milioni tramite Ismea, 300 milioni destinati al nuovo Piano Olivicolo Nazionale e 300 milioni per le emergenze veterinarie e la zootecnia.

In conclusione, sollecitato sui rischi legati alle tensioni internazionali, Mattia ha evidenziato l’impatto dei contesti geopolitici sui costi energetici: “Il presidente Giorgia Meloni sta lavorando in sede europea per inserire nella prossima legge di bilancio ulteriori misure di mitigazione sul caro energia per famiglie e imprese. È chiaro che se le crisi mondiali non si ricomporranno, anche stanziamenti imponenti rischiano di non essere sufficienti. Proprio per questo motivo la presenza sul territorio e il dialogo diretto con gli agricoltori rimangono la priorità del nostro impegno.”