Confartigianato Calabria: «Bene i 5 mln all’agricoltura ma Regione si ricordi di noi»

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Confartigianato Calabria: «Bene i 5 mln all’agricoltura ma la Regione si ricordi di noi». La richiesta: sbloccare il Fondo per l’artigianato.

La Regione Calabria – questo l’annuncio dei giorni scorsi del governatore Occhiuto – ha stanziato altri 5 milioni di euro a sostegno di agricoltura e autotrasporto per fare fronte al caro carburanti (in aggiunta ai fondi statali). Plauso – ma con una riserva – da parte di Confartigianato Imprese Calabria che giudica positiva e tempestiva la misura verso agricoltori e autotrasportatori, ma ne approfitta per sollevare una forte protesta per il proprio settore. Un’occasione per riportare al centro dell’attenzione una questione ancora irrisolta: il blocco del Fondo regionale per l’artigianato.

I RITARDI SUL FONDO REGIONALE E I MUTUI GIÀ ACCESI DALLE IMPRESE ARTIGIANE

«È da oltre un anno e mezzo – si legge in una nota – che le imprese artigiane attendono dalla regione l’erogazione dei contributi per investimenti già sostenuti a fronte dei quali hanno accesso mutui con gli istituti di credito che stanno già rimborsando. Il ritardo nell’erogazione sarebbe legato all’esaurimento delle risorse disponibili, pur con tante promesse e rassicurazioni da parte del dipartimento competente. Apprezziamo la sensibilità dimostrata dalla Regione nei confronti di settori strategici dell’economia calabrese, soprattutto in una fase segnata dall’aumento dei costi e dalle difficoltà che hanno portato anche a importanti mobilitazioni. È giusto intervenire per sostenere le imprese e salvaguardarne la capacità produttiva. Ma la stessa attenzione chiediamo che sia riservata anche al mondo dell’artigianato, che da tempo e con rispetto attende risposte concrete su uno strumento fondamentale per la propria crescita».

LA RICHIESTA IN CALABRIA DI CONFARTIGIANATO: PARI DIGNITÀ, TEMPI CERTI E RIFINANZIAMENTO

Confartigianato chiede dunque pari dignità e attenzione: se la Regione è riuscita a trovare 5 milioni per le emergenze dei carburanti, deve trovare ora le risorse necessarie per sbloccare i contributi arretrati, dare certezze sui tempi e rifinanziare il Fondo per gli artigiani. «Non è più sufficiente ribadire la volontà di rifinanziare il Fondo – si legge –, occorre individuare le risorse effettivamente disponibili, chiarire la situazione delle domande ancora in attesa e definire un percorso preciso per la riapertura della misura».