Sciopero tir, Crotone e Reggio senza carburante, allarme per i voli

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Enav avverte le compagnie, fino al 23 ottobre il carburante Jet A1 non disponibile a Crotone e Reggio Calabria per la protesta dei tir. Lamezia Terme regolare.

Crotone e Reggio Calabria restano senza carburante per il rifornimento degli aerei fino alle 22 di venerdì 23 ottobre. A comunicarlo è l’Enav, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, che ha inviato alle compagnie aeree un avviso tecnico per la mancata disponibilità del Jet A1, il combustibile utilizzato dai velivoli. Nessuna criticità, invece, per l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

AEROPORTI CROTONE E REGGIO SENZA CARBURANTE. LA NOTA ENAV

Nella nota diffusa alle compagnie, l’Enav precisa che dalle ore 22 del 20 ottobre alle ore 22 del 23 ottobre 2026 il carburante Jet A1 non è disponibile presso l’aeroporto di Crotone, identificato con il codice ICAO LIBC. Le stesse indicazioni riguardano lo scalo di Reggio Calabria.

I piloti sono quindi invitati a pianificare il rifornimento nell’aeroporto di partenza o in uno scalo precedente, imbarcando quantitativi sufficienti anche per le tratte successive. Un’indicazione operativa che obbliga i comandanti a calcolare con maggiore margine i consumi previsti e a valutare eventuali scali alternativi.

PERCHÉ GLI SCALI SONO A SECCO

La criticità è collegata alla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, che sta incidendo sulla distribuzione dei combustibili nel Mezzogiorno. Le mobilitazioni, partite in Calabria e estese ad altre regioni del Sud, hanno infatti rallentato le consegne e alimentato carenze anche presso stazioni di servizio e depositi.

In Calabria la protesta era stata proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, con presidi che avevano coinvolto anche l’area dell’aeroporto di Lamezia Terme, il porto di Gioia Tauro e diversi svincoli autostradali. Il governo ha convocato un tavolo con le rappresentanze del settore per il 27 ottobre, ma la protesta resta in corso.

LAMEZIA TERME OPERATIVA

A differenza di Crotone e Reggio Calabria, l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme non segnala problemi di disponibilità del Jet A1, secondo quanto riportato dall’Enav. Lo scalo catanzarese resta quindi al momento l’hub calabrese più tutelato sul fronte dei rifornimenti aerei.

Per i passeggeri, l’avviso Enav non equivale automaticamente a cancellazioni: riguarda però la pianificazione tecnica dei voli. Le compagnie potrebbero dover modificare rotte, scali tecnici o quantitativi di carburante, con possibili ripercussioni su tempi e operatività.