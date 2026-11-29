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Secondo la Cna in Calabria crescono le imprese: 4 province superano la media nazionale. Cugliari: «Trasformiamo questo dinamismo in un percorso duraturo».

Sono notizie incoraggianti quelle che arrivano dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, perché secondo l’associazione: «Quello calabrese è un tessuto imprenditoriale e produttivo dinamico, in cui quattro province su cinque superano la media nazionale per crescita». Ad evidenziarlo, in particolare, è l’indagine dell’Area Studi e Ricerche CNA che ha analizzato su dati Istat il decennio 2014-2024 con un focus sul numero degli addetti e quello delle imprese attive.

«Particolarmente significativo il dato di Vibo Valentia, che si colloca al quarto posto nella classifica nazionale, registrando una crescita del 16,8%, preceduta soltanto da Napoli, Roma e Caserta, superando di quasi 8 punti percentuali la media nazionale, pari all’8,9%. – si legge nei dati dello studio – Seguono Catanzaro, undicesima in Italia con un incremento del 12,5%, Cosenza, sedicesima con il +11,1%, e Reggio Calabria, venticinquesima con il +9,4%. Positivo anche il dato di Crotone che, pur attestandosi al di sotto della media nazionale, registra una crescita del 7,6%, collocandosi al trentaseiesimo posto».

CRESCONO LE IMPRESE: L’AUMENTO DEGLI ADDETTI IN CALABRIA E L’ANALISI DEL PRESIDENTE CUGLIARI

Proseguendo nell’analisi lo studio evidenzia dati «altrettanto incoraggianti» per quanto riguarda gli addetti. «A distinguersi, in questo caso, è la provincia di Cosenza, dodicesima a livello nazionale con una crescita del 24,1%, a fronte di una media italiana del 17,2%. Seguono Vibo Valentia, diciottesima con il +21,1%, e Catanzaro, ventiquattresima con il +18,4%. Crescono anche Crotone (+16,1%) e Reggio Calabria (+13,6%), rispettivamente al trentatreesimo e al quarantatreesimo posto della graduatoria nazionale». «Sono numeri – commenta il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari – che restituiscono una fotografia della Calabria che merita attenzione e che testimoniano la vitalità del suo sistema imprenditoriale.

Sono risultati che premiano il coraggio, la determinazione e la capacità di investimento dei nostri imprenditori. Non dobbiamo tuttavia perdere di vista le difficoltà con cui quotidianamente si confrontano le imprese calabresi: dal deficit infrastrutturale alle difficoltà di accesso al credito, dalla carenza di manodopera qualificata agli ostacoli burocratici». «Occorre – aggiunge Cugliari – trasformare questo dinamismo in un percorso di sviluppo duraturo, attraverso politiche che sostengano concretamente le micro e piccole imprese, favoriscano l’accesso al credito, gli investimenti, l’innovazione e la formazione.

IN CALABRIA CRESCONO LE IMPRENSE: LE SFIDE FUTURE PER CONSOLIDARE LO SVILUPPO E CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO

La Calabria ha dimostrato di avere energie imprenditoriali sulle quali costruire il proprio futuro. È necessario – conclude il presidente della CNA Calabria – adesso, creare le condizioni affinché queste potenzialità possano esprimersi pienamente, contribuendo a ridurre i divari territoriali e a contrastare lo spopolamento e la fuga delle giovani generazioni». E conclude proiettando i dati verso le opportunità future a partire dai dati incoraggianti riportati dallo studio: «La sfida è ora quella di consolidare questa crescita attraverso politiche industriali e territoriali capaci di accompagnare le imprese nei processi di innovazione, digitalizzazione e investimento, favorendo la competitività del sistema produttivo e la creazione di occupazione stabile e qualificata. D’altronde, valorizzare il potenziale imprenditoriale della Calabria significa riconoscerne il ruolo strategico nei processi di sviluppo economico e sociale della regione, creando le condizioni affinché fare impresa nel Mezzogiorno non rappresenti uno svantaggio competitivo».