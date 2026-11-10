Bankitalia: 9mila occupati in più in Calabria e turismo a +10%

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Sono 9mila gli occupati in più in Calabria secondo il report di Bankitalia. Le esportazioni hanno raggiunto 514 milioni di euro, in crescita del 5,4 per cento

CATANZARO – L’economia calabrese cresce più della media nazionale, ma l’inflazione continua a pesare sui bilanci delle famiglie e il mercato del lavoro, nonostante i progressi, resta distante dagli standard italiani. È quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia, presentato nella filiale di Catanzaro, che registra nel primo semestre del 2026 un aumento del prodotto regionale dell’1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il rapporto, redatto dalla filiale di Catanzaro con la collaborazione di quella di Reggio Calabria, è stato curato da Iconio Garrì, coordinatore, Tonino Covelli e Graziella Mendicino. Il report è stato illustrato alla presenza del direttore Maurizio Silvi e del vice direttore Francesco Spadafora.

A sostenere l’economia regionale sono soprattutto i servizi e le costruzioni, mentre l’industria mostra segnali di rallentamento, in particolare nel comparto alimentare.

Gli effetti del Pnrr



La spesa per opere pubbliche degli enti territoriali è aumentata dell’11 per cento. Il Pnrr continua a rappresentare un sostegno importante, con pagamenti per 2,8 miliardi di euro relativi ai progetti localizzati in Calabria e identificati da un Codice unico di progetto.

Positivo l’andamento del turismo, con presenze nelle strutture ricettive cresciute del 10 per cento nel primo semestre, soprattutto grazie ai visitatori stranieri.

Nei primi nove mesi il traffico aeroportuale è aumentato del 12,5 per cento, trainato dai collegamenti internazionali, mentre al porto di Gioia Tauro la movimentazione dei container è salita dell’1,7 per cento.

Le esportazioni hanno raggiunto 514 milioni di euro, in crescita del 5,4 per cento. Arretrano però alcuni comparti tradizionali: agroalimentare a -15,6 per cento e prodotti agricoli a -27,7 per cento.

Nel primo semestre gli occupati calabresi sono aumentati dell’1,6 per cento, pari a circa 9mila unità. Il tasso di occupazione è salito al 47,4 per cento, ma resta inferiore di 15,6 punti alla media italiana.

Scende il dato sulla disoccupazione

La disoccupazione è scesa al 9,1 per cento. La crescita occupazionale è stata sostenuta soprattutto dal lavoro autonomo, mentre diminuiscono le posizioni alle dipendenze. Nei primi quattro mesi dell’anno le attivazioni nette di contratti a tempo indeterminato si sono ridotte di quasi un terzo.

Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 3 per cento a valori correnti, ma soltanto dello 0,7 per cento in termini reali, a causa dei rincari.

A settembre l’inflazione in Calabria ha raggiunto il 4,9 per cento, contro il 4,2 per cento nazionale. A pesare sono soprattutto carburanti, trasporti, energia e utenze domestiche.

Resta elevato il ricorso agli strumenti di sostegno: l’Assegno di inclusione interessa circa 58.600 famiglie e quasi 143mila persone, pari al 7,8 per cento della popolazione regionale, contro il 3,1 per cento nazionale.

I finanziamenti alle imprese



I prestiti bancari al settore privato non finanziario sono aumentati del 3,9 per cento. Crescono i finanziamenti alle imprese maggiori (+8,4%), mentre continuano a diminuire quelli destinati alle piccole aziende (-3,1%). Il quadro delineato da Bankitalia è dunque quello di una Calabria in moderata espansione, sostenuta dagli investimenti pubblici e dai servizi, ma ancora esposta alle difficoltà strutturali del mercato del lavoro, al caro energia e alle incertezze economiche internazionali.