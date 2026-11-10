Bankitalia: Pil cresciuto in Calabria dell’1,3% rispetto al 2025

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Pil cresciuto rispetto al 2025 in Calabria secondo Bankitalia. Sale anche l’occupazione ma solo grazie al lavoro autonomo

Secondo Banca d’Italia il pil in Calabria è cresciuto nei primi sei mesi del 2026 dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il tradizionale aggiornamento congiunturale dell’economia calabrese di Bankitalia segnala questa variazione. Un dato «lievemente superiore- riporta l’istituto – a quello del Mezzogiorno e del Paese». Durante il primo semestre del 2026 «l’attività economica in Calabria – fa notare Bankitalia – ha continuato a espandersi moderatamente» e «in prospettiva il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, legati al protrarsi delle tensioni inflazionistiche dovute all’aumento dei costi energetici e alle possibili ricadute sulle attività produttive e sui consumi». Numeri in crescita anche sul versante lavoro col numero di occupati cresciuto dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare questo dato è il lavoro autonomo, quello dipendente è in calo. «L’incremento – osserva Bankitalia – sebbene meno intenso dello scorso anno (5%), è stato superiore a quello medio nazionale (0,6%) e del Sud (0,9%)».

Tasso di occupazione salito al 47,7 %. Resta il divario ampio dal tasso medio nazionale. Tasso di disoccupazione sceso di 2 punti attestandosi al 9,1% (5,6% in Italia).