Svimez, cresce l’occupazione in Calabria ma incide poco su redditi e povertà

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Il Rapporto Svimez 2026 mostra una Calabria dove cresce l’occupazione. Ma non basta a incidere sulle fragilità sistemiche del territorio

In Calabria l’occupazione cresce. Eppure questo non basta a frenare la fuga dei giovani né a migliorare le condizioni economiche delle famiglie. È lo spaccato che ci consegna il Rapporto Svimez 2026: il mercato del lavoro in regione ha mostrato tra il 2021 e il 2025 un recupero significativo, ma ancora non basta a incidere sulle fragilità strutturali del territorio. Ma perché la ripresa occupazionale non ha inciso in modo significativo sui redditi e sulla povertà? Svimez lo spiega, pur in un’analisi complessiva che riguarda tutto il Mezzogiorno (interessato, con dimensioni diverse come vedremo, dalla stessa dinamica vista in Calabria). Concorrono diversi elementi. Innanzitutto l’aumento dell’occupazione non è stato accompagnato da un miglioramento dei salari: il divario con il Centro-Nord resta ampio (25.100 euro di retribuzione lorda mediana dei lavoratori standard contro 29.400) e si è allargato nel lungo periodo. La qualità dei rapporti di lavoro, la loro durata, la loro discontinuità incidono sulla capacità di produrre reddito. Al Sud, inoltre, si registrano pochi percettori di reddito nelle famiglie, complice anche la maggiore difficoltà delle donne a entrare nel mondo del lavoro: se in un nucleo guadagna solo una persona, il reddito familiare resta basso. La sfida quindi non è solo quella di creare occupazione, ma renderla stabile e adeguatamente retribuita. Anche per frenare, come vedremo, la fuga di giovani e di giovani qualificati.

E veniamo ora ai numeri.

IL MERCATO DEL LAVORO



Gli indicatori qui sono incoraggianti. Tra il 2021 e il 2025 il tasso di disoccupazione calabrese si è quasi dimezzato, scendendo dal 17,9% al 9,8%, e risulta più basso della media del Mezzogiorno (11,1%). Ancora più marcato il miglioramento per i giovani, con la disoccupazione che, in questa fascia, passa dal 47 al 28,1%. Nello stesso periodo è cresciuto anche il tasso di occupazione, salito dal 42 al 46,4%. Il divario con il Paese resta però importante: il tasso di occupazione nazionale raggiunge il 62,5%, ben 16 punti in più rispetto al dato calabrese. Meno rassicurante è la dinamica della partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di attività, che comprende chi lavora e chi cerca attivamente un’occupazione, è rimasto pressoché stabile (51,5% nel 2021, 51,7% nel 2025). Diminuisce invece il tasso di mancata partecipazione, un indicatore più ampio della disoccupazione che comprende anche quanti vorrebbero lavorare ma non cercano attivamente un impiego, magari perché scoraggiate. In Calabria scende dal 37,2% al 26,1% ma resta alto rispetto al Mezzogiorno (23,8%) ed è più del doppio del dato italiano (12,6%). Come leggere insieme questi dati? Svimez stessa, segnalando la peculiarità del caso calabrese, spiega il dato come rilevante riassorbimento delle persone che erano già alla ricerca di un impiego e non come un aumento significativo della quota di popolazione entrata nel mercato del lavoro. In quali settori cresce l’occupazione? Tra il 2021 e il 2025 gli incrementi più consistenti si registrano nei servizi di alloggio e ristorazione: +29,7%. Il commercio segna un +8,4%, le costruzioni +8,8%, gli altri servizi +10,1%. L’agricoltura registra invece una contrazione del -7,5%. Lo stesso rapporto segnala però che la Calabria ha il primato dei lavoratori interessati da irregolarità accertate nel settore agricolo con 1.077 casi nel 2025.

PIL E INVESTIMENTI



Nel 2025 – si è già detto e scritto – la Calabria cresce più del Paese. Il Pil regionale è cresciuto dello 0,8%, dato superiore alla media nazionale (+0,5%) e a quella meridionale (+0,7%). Se si guarda però all’intero periodo 2021-2025, la Calabria mostra meno dinamismo: l’incremento cumulato si ferma al 5,2%, contro il 9,5% del Mezzogiorno e il 7,2% dell’Italia. Sul versante del valore aggiunto, nel 2025 gli incrementi maggiori hanno riguardato l’industria (+4,5%, dato più alto tra le regioni meridionali), l’agricoltura (+2,9%), le costruzioni (+2,6%).

Incide anche la ripresa degli investimenti, che nel settore delle costruzioni ha fatto registrare nel periodo un incremento del 60,1%, superiore al dato del Mezzogiorno (+48,6%) e del Centro-Nord (+34,3%). Una dinamica che Svimez collega agli incentivi edilizi (leggi Superbonus) e al Pnrr. La tenuta della ripresa si misurerà soprattutto dopo la fine del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Svimez stima un impatto sul Pil del Sud ancora per diversi anni (+2,3 punti ancora nel 2030 rispetto allo scenario senza Pnrr). Esaurita la spinta finanziaria, dice l’Associazione, la convergenza nel Mezzogiorno dipenderà sempre più dalla capacità di trasformare gli investimenti realizzati in infrastrutture, produttività, maggiore capacità amministrativa.

MA RESTA ALTO IL RISCHIO POVERTÀ



Dei dati fin qui messi in fila, però, molte famiglie calabresi l’impatto non lo hanno verificato. I miglioramenti fin qui descritti, infatti, si sono trasferiti solo in parte sulle condizioni economiche e materiali delle famiglie. La quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale, in Calabria, è passata dal 40% del 2021 al 45,3% del 2025 (il dato più alto tra le regioni, superiore alla media meridionale, pari al 38,4%, e a quella nazionale ferma al 22,6%). Un incremento peraltro in controtendenza, perché nel resto del Paese si registra un diffuso calo di questo indicatore.

E SI CONTINUA A PARTIRE



La fragilità più difficile da recuperare resta quella demografica. I giovani calabresi continuano a partire. Nel 2025 sono 6.317 quelli che hanno lasciato la Calabria (la fascia d’età considerata è quella tra i 25 e i 34 anni): 4.590 si sono trasferiti verso il Centro-Nord e 1.727 all’estero. Un dato in calo, va detto, rispetto al 2005 (-5,8%), mentre in molte altre regioni si rileva un aumento. Resta però critica la perdita di capitale umano che si registra. Se guardiamo al dato dei laureati, scopriamo che tra il 2021 e il 2025 la Calabria ha registrato, negli scambi con il Centro-Nord, un saldo migratorio interno negativo di 12.067 laureati tra i 25 e i 34 anni. Dato che contribuisce alla perdita di circa 88.300 giovani laureati registrata nel Mezzogiorno nello stesso quinquennio. Non è solo una questione di inverno demografico. La partenza di giovani qualificati riduce la disponibilità di competenze per imprese e amministrazioni. Un limite concreto per la ripresa: pur migliorando sotto diversi indicatori, la Calabria continua a perdere parte delle risorse umane che potrebbero aiutarla a consolidare e rendere strutturale la crescita.