Innovazione in agricoltura, la Calabria stanzia 3 milioni per imprese e ricerca

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Regione Calabria, 3 milioni per progetti di innovazione tra imprese agricole, filiere e ricerca. Finanziamenti al 100% da 120 a 300 mila euro. Scadenza 30 settembre.

La Regione Calabria mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere progetti di innovazione nel settore agroalimentare e forestale, favorendo la collaborazione tra imprese, filiere produttive, enti di ricerca e altri attori del territorio.

L’iniziativa, denominata “Intervento SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione”, è stata pubblicata dal dipartimento regionale Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027 – complemento strategico Regionale della Calabria.

3 MILIONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE IN CALABRIA

La misura punta a facilitare la nascita di partenariati e gruppi di cooperazione capaci di sviluppare e diffondere innovazioni rispondenti alle esigenze concrete delle imprese del settore agroalimentare e forestale.

Ogni partenariato potrà presentare un solo progetto. L’ammontare della spesa ammissibile è compreso tra 120 mila e 300 mila euro, con un’intensità dell’aiuto pari al 100% dei costi ammessi. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 3 milioni di euro e il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

GALLO: «INVESTIMENTO SULLA CAPACITÀ DELLA CALABRIA DI SPERIMENTARE E INNOVARE»

«Vogliamo fare dell’innovazione uno strumento di crescita per l’agricoltura e per le aree rurali calabresi – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – promuovendo la cooperazione tra imprese, enti di ricerca e territorio».

«È un investimento sulla capacità della Calabria di sperimentare, innovare e affrontare con strumenti nuovi le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla transizione tecnologica e dalla necessità di rendere sempre più efficienti e competitivi i nostri sistemi produttivi», aggiunge Gallo.

«Grazie a questo avviso – conclude l’Assessore – chi produce e chi fa ricerca potranno lavorare insieme, sperimentare e costruire risposte nuove a problemi reali».