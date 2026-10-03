Caro carburanti, Occhiuto: «Dalla Regione Calabria pronti 15 milioni»

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Il presidente della Regione Occhiuto annuncia un emendamento che sarà approvato lunedì 5 ottobre dal Consiglio per arginare in Calabria l’impatto del caro carburanti su produttori e imprese: in arrivo 15 milioni di aiuti

Lunedì 5 ottobre, insieme all’assestamento di bilancio della Regione, arriverà in Consiglio anche un provvedimento della Giunta contro il caro carburante. Ad annunciarlo stasera (3 ottobre) sui propri social il presidente Roberto Occhiuto. Le risorse stanziate ammontano a 15 milioni di euro.

L’aula sarà chiamata a votare un emendamento che stanzierà le risorse e delegherà la Giunta a stabilire i codici Ateco e i dettagli attuativi per l’erogazione dei contributi.

L’intervento ricorda un po’ quello varato tre anni, per arginare l’impatto del caro energia sulle imprese: in quel caso si trattò di una procedura a sportello, gestita da Fincalabra.

OCCHIUTO: CIASCUNO FACCIA IL MASSIMO

«A causa delle guerre il prezzo del gasolio è andato alle stelle. È un dramma per tutti quelli che utilizzano il trattore, il camion, l’auto per andare a lavorare. Ed è un problema per tutte le famiglie perché aumenta l’inflazione e il prezzo dei beni trasportati che arrivano sulle nostre tavole e nelle nostre case. È giusto che ciascuno faccia il massimo» dice Occhiuto nel video, provvedimento fresco di stesura alla mano. E quel tutti, spiega, non si ferma a Palazzo Chigi.

«Il Governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio e della benzina. Ma è giusto che ciascuno faccia il massimo, anche il governo regionale» dice. In queste settimane il presidente ha interloquito con l’assessore Gallo (che nelle scorse ore ha incontrato gli agricoltori in presidio a Spezzano), con l’assessore Calabrese, con il vicepresidente Mancuso, con il presidente del Consiglio regionale Cirillo. «Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora con trattore, camion, auto. Non è stato facile, ma le abbiamo trovate. Quindici milioni di euro, è il massimo che la Regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale – conclude Occhiuto – approvando questo provvedimento contro il caro gasolio». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto)

LE PROTESTE IN CALABRIA

Un’iniziativa che arriva mentre la regione è attraversata dalle proteste e dalla rabbia degli agricoltori che con i rincari sul gasolio non riescono più a sostenere i costi delle proprie attività. Da Pizzo a Rosarno, da Firmo a Crotone, passando per Davoli, i trattori hanno animato presidi di protesta in tutta la Calabria.

E proprio lunedì 5 ottobre è prevista una manifestazione davanti alla Cittadella regionale, a Germaneto, alla quale parteciperanno – riferisce il Movimento Popolare Nazionale, che è tra gli organizzatori – «autotrasportatori, trattoristi, agricoltori, commercianti, ‘posteggianti’ e quelli di Comalca (Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria)».