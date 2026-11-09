Come funzione “Ripopola Calabria” e cosa servirebbe

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Progetto “Ripopola Calabria”, la Regione punta ad attrarre residenti nei borghi. La sfida però è incidere sulle ragioni per cui si parte. Stanziati circa 17,5 milioni di risorse dell’Fsc

TRE vani, 55 metri quadri su due livelli, nel cuore del centro storico di Cellara, borgo di 500 abitanti a 50 chilometri da Cosenza. Oppure 4 vani e 140 metri quadri a San Floro, il paese della seta, nel catanzarese. O, più giù, nel reggino altri 4 vani e circa 112 metri quadri a Grotteria, tra mar Jonio e Aspromonte.

Sono alcuni degli immobili – al momento 50 distribuiti in 26 diversi comuni – che la Regione “regala” a chi sceglierà di trasferirsi in Calabria. Il progetto si chiama “Ripopola Calabria” e da pochi giorni ha visto il via in fase pilota. Il presidente Occhiuto l’aveva lanciato in campagna elettorale, un anno fa. In prima battuta si ipotizzava di assegnare un bonus fino a 100mila euro, ispirato a un’iniziativa simile attuata in Trentino, a chi faceva armi e bagagli e si trasferiva in Calabria. Con quelle risorse il neoresidente, o il nucleo familiare di neoresidenti, avrebbe dovuto acquistare e ristrutturare casa in un borgo calabrese.

RIPOPOLA CALABRIA, 50 IMMOBILI IN 26 COMUNI

In questa fase pilota la formula è stata rivista. I Comuni mettono a disposizione alloggi pubblici inutilizzati e la Regione li ristruttura. Chi sceglie di trasferirsi può presentare domanda attraverso il portale del programma (ripopola.regione.calabria.it) e selezionare fino a tre immobili – le metrature vanno da 40 a 140 metri quadri – tra quelli disponibili. La Regione, a questo progetto, ha destinato 17,5 milioni circa del Fondo per lo sviluppo e la coesione. I termini per candidarsi sono già aperti: c’è tempo per partecipare fino alle 17 del prossimo 18 dicembre. Ai vincitori verrà assegnata una casa in comodato d’uso gratuito per 10 anni: al termine, Comune e Regione potrebbero chiedere di restare, proponendo, ad esempio, il rinnovo del contratto di comodato o il riscatto a prezzi calmierati.

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA

Chi può fare domanda? Bisogna essere maggiorenni, avere la residenza fuori dalla Calabria da almeno tre anni e non aver usufruito di contributi pubblici per l’acquisto di una casa. Sono previsti criteri premiali per alcune categorie come giovani coppie, famiglie, smart worker, emigrati calabresi di ritorno, lavoratori autonomi, creativi, giovani professionisti.

Ma perché dovrebbero fare domanda? L’iniziativa, si legge sul sito, «è un patto tra chi sceglie di tornare o arrivare e i territori che custodiscono l’identità dei borghi». Il borgo guadagna residenti, chi arriva – questa la ratio del programma – può riannodare i fili delle proprie origini, se è un emigrante di ritorno, o ricominciare scegliendo uno stile di vita nuovo: paesi a misura d’uomo, comunità più coese, ritmi più lenti e un maggiore contatto con la natura.

La Regione prevede circa 18 mesi per i lavori di riqualificazione degli immobili. Dal collaudo, poi, gli alloggi saranno assegnati ai nuovi inquilini entro venti giorni. Se poi l’avviso andasse deserto o in assenza di candidati utili in graduatoria per un eventuale scorrimento, i Comuni potranno assegnare gli immobili in base alle norme che disciplinano in Calabria l’edilizia residenziale pubblica.

IL CONTESTO: UNA REGIONE CHE CONTINUA A SVUOTARSI

Le previsioni Istat per la Calabria non incoraggiano l’ottimismo. Tutt’altro. Quella che scatta l’Istituto di statistica è la fotografia di una regione sempre più spopolata e anziana, da qui al 2080. Lo scenario più sfavorevole vede la popolazione – che il Censimento 2024 attesta su 1 milione 834mila 646 residenti – scendere sotto il milione. Causa principale il deficit naturale strutturale, determinato dal calo costante delle nascite e dall’aumento dei decessi. L’arrivo di stranieri, dicono le previsioni, frenerà il declino ma non potrà fermarlo. Il saldo, positivo, aiuta solo a compensare la fuga dei calabresi.

E al di là dei numeri, l’altro nodo da affrontare è chi parte: soprattutto giovani e giovani qualificati, che non trovano in Calabria un lavoro in linea con le proprie prospettive. I dati Svimez ci dicono che nel triennio 2022-2024 si contano quasi 21mila trasferimenti fuori regione di giovani tra i 25 e i 34 anni.

UNA REGIONE SEMPRE PIÙ ANZIANA

Lo scenario, quindi, è anche quello di una regione sempre più anziana. La Calabria – e qui torniamo alle previsioni Istat – è destinata a invecchiare più velocemente rispetto al Paese. Gli over 65, che oggi rappresentano circa un quarto della popolazione, saliranno nel 2080 al 38%, con un incremento significativo anche dell’indice di vecchiaia. Si passerà da 197 anziani over 65 ogni 100 giovani (0-14 anni) a 403. Leggiamo questi dati anche da un’altra prospettiva: mentre sale la quota di residenti over 65, a subire una contrazione importante è la fascia tra i 15 e i 64 anni, che è quella che per convenzione identifica la popolazione in età lavorativa. Da qui al 2080, dicono le previsioni, sarà dimezzata. L’impatto sulla produttività della regione si può immaginare.

Aggiungiamo poi un altro tassello: tutti questi trend negativi colpiscono soprattutto le aree interne, che in Calabria rappresentano il 70% circa dei comuni ma meno della metà (44%) della popolazione, e i piccoli borghi. L’ultimo Censimento Istat ci dice anche che qui il processo di invecchiamento è più marcato e che il maggior decremento della popolazione si osserva nei comuni fino a mille abitanti (-1,2% tra 2023 e 2024, mentre negli altri si assiste a cali dell’ordine dello ‘zero virgola’ o a lievissimi incrementi).

UNA CASA BASTA PER ATTRARRE RESIDENTI?

Torniamo alla domanda che ci siamo fatti in partenza: perché qualcuno dovrebbe trasferirsi in Calabria (o in generale al sud)? La scelta, di per sé, non è inedita. Dal Covid in poi – complici, là dove ancora resiste, lo smartworking e, più in generale, la crescita di professionisti nomadi digitali – non sono stati pochi i casi di chi ha scelto di lasciare le grandi città, per avvicinarsi alla famiglia di origine o, più semplicemente, per cercare condizioni di vita più sostenibili. O inseguire il mito della vita lenta.

“Ripopola Calabria” prova a intercettare questo trend. Tuttavia, bisogna anche essere consapevoli che accanto alla casa vanno costruite le condizioni per costruire una prospettiva di vita stabile. La Calabria può offrire senza dubbio alcuni elementi di attrattività: costi della vita più contenuti, comunità di dimensioni ridotte e, almeno sul piano della percezione, un senso di sicurezza superiore – ci dice l’Istat – alla media nazionale.

GLI INDICATORI

Ma se cambiamo indicatori, il quadro cambia radicalmente. Sempre l’Istat – citiamo ora l’ultimo rapporto sul benessere equo e sostenibile, dal quale poco prima abbiamo ricavato i dati sulla percezione della sicurezza – consegna l’immagine di una regione che sui servizi non riesce a colmare il gap con il resto del Paese. Quei dati raccontano una Calabria che continua a partire per curarsi (il 22,8% dei ricoveri ordinari per acuti dei residenti calabresi avviene fuori regione, contro l’8,6% italiano) e che si trova a rinunciare a visite specialistiche o diagnostiche per liste d’attesa troppo lunghe, per ragioni economiche o perché non sa come raggiungere le strutture (il 10,4% contro il 9,6% della media nazionale).

O, ancora, una Calabria in cui la disponibilità dell’acqua corrente in casa è tutt’altro che scontata (il 37,3% delle famiglie segnala irregolarità nell’erogazione idrica, rispetto al 10,2% nazionale) e che per l’offerta di servizi educativi per l’infanzia è in fondo alle classifiche (17,2 posti nei nidi e nei servizi integrativi ogni 100 bambini, rispetto a un dato nazionale di 31,6).

L’ACCESSIBILITÀ

C’è poi il tema dell’accessibilità, ancor più sensibile per le aree interne. Il 9,1% delle famiglie calabresi incontra gravi difficoltà nel raggiungere almeno tre servizi essenziali, contro il 5,1% della media italiana, ci dice sempre l’Istat. E il 91% degli spostamenti – questo lo ricaviamo dal nuovo Piano dei trasporti regionale – avviene con l’auto e solo un residuale 9% con i mezzi pubblici.

Messi in fila tutti questi dati ci dicono che la sfida di “Ripopola Calabria” non è solo quella di intercettare persone e famiglie disposte a trasferirsi, ma convincerle poi a trasformare quella scelta in un progetto di vita.

COSA PREVEDE IL PIANO

La Regione, nel piano, prevede strutture di accoglienza e coordinamento, orientamento amministrativo per residenza, scuola e medico di base, accompagnamento all’integrazione nella comunità, monitoraggio dei bisogni dei nuovi residenti. Riconosce, insomma, che il percorso non si esaurisce una volta consegnate le chiavi.

Ma la tenuta dell’esperimento – quella che è stata avviata è, ricordiamo, una fase pilota – dipenderà anche da altre condizioni. L’incentivo abitativo è un primo tassello e l’uscita delle graduatorie consentirà di misurarne l’attrattività. Dovrà essere affiancato, però, da politiche capaci di incidere sulle ragioni che spingono ancora a partire.