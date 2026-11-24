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Fondo salva-imprese, la Giunta regionale ha definito come funzionerà il fondo Fast, gestito da Fincalabra. I dubbi della consigliera Greco

SI chiama Fast – Fondo Ambiti Strategici – e la Regione lo ha istituito con delibera di Giunta una settimana fa, in attuazione della legge regionale 33/2026 (era un articolo contenuto in un ennesimo omnibus approdato in Consiglio regionale lo scorso ottobre). Sul tavolo 22,2 milioni di euro – come base di partenza – destinati a rilanciare e salvare imprese strategiche, calabresi, in crisi. La gestione operativa è in capo alla società in house Fincalabra SpA, che aveva già in pancia quelle risorse provenienti da strumenti di ingegneria finanziaria ormai chiusi. Queste risorse, dice la Giunta, potranno essere utilizzate in due modi: con contributi a fondo perduto, con l’ingresso nel capitale sociale o, ancora, aumenti di capitale.

Un’operazione che l’opposizione in aula bocciò, insieme all’intero omnibus, contestando il mancato passaggio nelle commissioni. Ora la minoranza torna alla carica, con un’interrogazione della renziana Filomena Greco.

FONDO SALVA-IMPRESE, GRECO: RISCHI ECONOMICI RILEVANTI

«Salvare un’impresa in difficoltà e tutelare i posti di lavoro può essere necessario, soprattutto in Calabria. Ma con il Fast la Regione ha deciso di usare fondi regionali per entrare, attraverso Fincalabra, nel capitale di aziende già in crisi, fino ad acquisirle interamente. È un’operazione che comporta rischi economici rilevanti. Per questo la Giunta deve chiarire chi si assumerà la responsabilità se l’azienda, nonostante i soldi pubblici, dovesse fallire» dice Greco.

«La Giunta, e in particolare l’assessorato regionale al Bilancio e alle Società partecipate, dica quale modello di intervento pubblico nell’economia calabrese stia costruendo e quali obiettivi intenda perseguire attraverso Fincalabra – prosegue – Occorre sapere con quali criteri verranno scelte le imprese, chi seguirà i piani di risanamento e se esistono già aziende individuate, comprese società a partecipazione pubblica. Conta poi chi stabilirà il valore delle partecipazioni all’ingresso e all’uscita. Da queste valutazioni dipende anche la possibilità di recuperare quanto investito. E se si vogliono affidare a Fincalabra nuove operazioni, è giusto capire come sono andate quelle avviate finora. Su tutto pesa il rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato».

COME FUNZIONA FAST

L’intervento, che non prevede limiti minimi o massimi di importo per singola operazione, si articola su due binari. Il primo è l’equity, a cui sono destinati 10 milioni di euro. Prevede l’ingresso nel capitale sociale o la sottoscrizione di aumenti di capitale. Di norma è richiesto il co-investimento di un operatore privato indipendente per almeno il 30% dell’operazione, tuttavia, qualora la ricognizione di mercato non individui partner privati, Fincalabra potrà acquisire anche il 100% della società per garantirne la continuità. Il secondo binario – 12,24 milioni di euro – consiste in contributi a fondo perduto legati al mantenimento dei livelli occupazionali, attivabili solo in aggiunta all’intervento in equity della prima linea.



La misura è rivolta alle società di capitali con sede legale o almeno un’unità produttiva in Calabria, che attraversano una fase di tensione finanziaria o flussi di cassa inadeguati (pur non rientrando ancora nello “stato di difficoltà” formale previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato). Per essere ammesse, le aziende devono possedere carattere strategico per il territorio, dimostrando almeno uno di questi requisiti: avere più di 250 dipendenti, essere titolari di marchi storici calabresi oppure operare in filiere e settori chiave per l’economia regionale.



La delibera fissa un paletto rigoroso: il fondo non potrà essere utilizzato per il ripianamento di debiti o perdite pregresse. Le aziende dovranno presentare un programma di ristrutturazione e rilancio della durata minima di tre anni, asseverato da un esperto indipendente, che dimostri la tenuta futura e la tutela dei posti di lavoro. La presenza della Regione nel capitale sarà temporanea e non potrà superare i cinque anni, con una verifica intermedia al terzo anno: se entro i 36 mesi l’impresa non avrà raggiunto l’equilibrio economico, Fincalabra potrà procedere alla cessione delle quote o alla liquidazione.

I PROSSIMI STEP

Entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di finanziamento tra il Dipartimento Lavoro e Fincalabra sarà pubblicato il regolamento operativo (che elencherà nel dettaglio i settori strategici ammessi), mentre lo sportello per le domande aprirà entro i sette giorni successivi. Una volta presentata l’istanza, Fincalabra avrà tre mesi di tempo per completare l’istruttoria e la due diligence.