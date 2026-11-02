Scuola Calabria, quasi 300 posti a rischio dal 2027, l’allarme Uil

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La Uil Scuola Calabria stima 206 docenti e 86 Ata in meno da settembre 2027. Scrivano: «In tre anni a rischio oltre 600 posti». I dati per provincia.

La scuola in Calabria rischia di perdere circa 206 posti di docente e 86 di personale Ata da settembre 2027. È la stima della Uil Scuola Calabria che, analizzando le riduzioni previste dalla Manovra, lancia l’allarme sulle conseguenze per gli istituti della regione, soprattutto nelle aree interne.

Quasi 300 posti in meno dall’anno scolastico 2027/2028, dunque, che si aggiungerebbero alle riduzioni già previste negli anni precedenti. «Se sommiamo i tagli degli ultimi tre anni la Calabria rischia di perdere oltre 600 posti», afferma Luca Scrivano, segretario generale della Uil Scuola Calabria.

Tagli alla scuola, la stima della Uil per la Calabria

Secondo l’analisi del sindacato, la Manovra prevede a livello nazionale una riduzione di 4.925 posti di docente e 2.049 posti di personale Ata a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Un totale di 6.974 posti che si aggiungerebbe ai 5.660 docenti in meno dal 2025/2026 e ai 2.174 posti Ata tagliati dal 2026/2027.

Nell’arco dei tre anni, sostiene la Uil, il sistema scolastico perderebbe complessivamente 14.808 posti, con un risparmio a regime superiore a 250 milioni di euro l’anno.

Per stimare l’impatto regionale, il sindacato parte dal peso della Calabria sull’organico nazionale dei posti comuni dei docenti: 25.764 posti su oltre 614mila, pari a circa il 4,2%. Applicando questa proporzione alle nuove riduzioni, la Uil calcola circa 206 posti di docente e 86 di personale Ata in meno nelle scuole calabresi.

Si tratta di una proiezione sindacale, non di una ripartizione definitiva dei tagli. Scrivano la definisce «prudente», perché «la riduzione segue il calo degli iscritti e nelle regioni del Sud, come la nostra, il calo demografico è più marcato che altrove».

Docenti, i posti a rischio nelle cinque province

Nessuna provincia calabrese, secondo la Uil Scuola, sarebbe risparmiata. Applicando lo stesso criterio proporzionale, il sindacato stima questa distribuzione dei 206 posti di docente a rischio: Cosenza: circa 73 posti. Reggio Calabria: circa 56 posti. Catanzaro: circa 38 posti. Crotone: circa 20 posti. Vibo Valentia: circa 19 posti.

Per Scrivano, le ricadute andrebbero oltre la riduzione degli organici. «Dietro questi numeri ci sono classi accorpate, plessi a rischio nelle aree interne, pluriclassi che si allargano e comunità che perdono un presidio dello Stato».

Personale Ata, «segreterie e collaboratori già sotto organico»

Una delle preoccupazioni principali riguarda il personale Ata. La Uil segnala una situazione già difficile per le segreterie e per i collaboratori scolastici, chiamati a garantire i servizi anche in istituti distribuiti su più plessi.

Secondo i dati riportati dal sindacato, a fronte di 403 posti Ata vacanti in Calabria, sono state autorizzate soltanto 137 immissioni in ruolo: circa un terzo del totale.

«Tagliare ancora significa scaricare sul personale rimasto carichi di lavoro insostenibili, in edifici spesso distribuiti su più plessi e su territori difficili da raggiungere», denuncia la Uil Scuola Calabria.

«Meno alunni siano un’occasione per migliorare la scuola»

Per il sindacato, il calo delle nascite non dovrebbe tradursi automaticamente in una riduzione delle risorse. La diminuzione degli iscritti, sostiene Scrivano, potrebbe invece consentire di migliorare l’offerta formativa e rafforzare i servizi.

«Meno alunni dovrebbero significare classi meno numerose, più tempo pieno in una regione che ne ha ancora troppo poco, più sostegno di qualità e più attenzione alla dispersione scolastica», afferma il segretario regionale.

Una scelta che la Uil collega anche al contrasto allo spopolamento: «È la strada che chiedono le famiglie ed è la sola che può trattenere i giovani nel Mezzogiorno. Togliere risorse alla scuola calabrese vuol dire accettare che il Sud continui a svuotarsi».

L’appello ai parlamentari calabresi sull’articolo 66

La Uil Scuola Calabria chiede ai parlamentari calabresi di ogni schieramento di sostenere in Parlamento la soppressione dell’articolo 66 della Manovra.

Il sindacato sollecita inoltre un impegno per destinare le risorse alla stabilizzazione del personale precario, alla copertura di tutti i posti vacanti, sia docenti sia Ata, e al rafforzamento degli organici nelle aree interne.

«La scuola è l’unica istituzione presente in ogni Comune della Calabria. Difenderla non è una battaglia di categoria, è una battaglia per il futuro di questa terra», conclude Scrivano.