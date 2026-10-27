Istat, rapporto Bes: in Calabria si invecchia male e si vive di meno

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Calabria, pubblicata l’edizione 2026 del rapporto Bes: dalla speranza di vita agli stipendi, dalla sanità al lavoro fotografia di una regione in ritardo. L’aspettativa di vita in buona salute si ferma a 52,6 anni: 6 e mezzo in meno della media nazionale. Quasi un terzo dei calabresi è a rischio povertà.

In Calabria si vive meno a lungo che in gran parta d’Italia, e soprattutto si trascorrono meno anni in buona salute. Si guadagna meno e per un ricovero in molti casi si sceglie di andare fuori regione. Il Rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) 2026 di Istat restituisce l’immagine di una Calabria che continua a essere segnata da profondi divari. E anche là dove si registrano segnali di miglioramento – come nel caso dell’occupazione – il gap con il resto del Paese si mantiene importante.

CALABRIA, IL RAPPORTO BES

Il rapporto Bes dell’Istat misura la qualità della vita nelle diverse regioni italiane attraverso 148 indicatori distribuiti in 12 domini. Insieme a Campania e Puglia, la Calabria ha valori inferiori alla media nazionale in almeno 10 domini su 12. Gli ambiti sotto esame comprendono lavoro, reddito, salute, istruzione, ambiente, servizi.

LA SALUTE E LA FUGA FUORI REGIONE

Uno dei dati più rilevanti riguarda la qualità della vita. Nel 2025 la speranza di vita alla nascita, in Calabria, è di 82,9 anni contro gli 83,7 della media italiana. Quanti però di questi anni ci si aspetta che i calabresi vivano in buona salute? Parecchi di meno rispetto al dato nazionale: 52,6 anni, contro i 59,1 del dato nazionale. Un divario di 6 anni e mezzo e un valore che è il più basso tra le regioni italiane.

Il gap si ritrova anche quando si prende in esame la mortalità evitabile, vale a dire i decessi tra zero e 74 anni, potenzialmente prevenibili con la prevenzione o trattabili con un’assistenza tempestiva. In Calabria si registrano nel 2023 18,7 decessi “evitabili” ogni 10mila residenti, contro i 16 nazionali. Anche la mortalità per tumore, tra i 20 e i 64 anni, è più alta, seppur di poco: 8 ogni 10mila abitanti, rispetto ai 7,4 in Italia. La mortalità infantile è invece in linea con la media ed è pari a 2,6 per mille nati vivi (dati 2023).

Cartina di tornasole di molti di questi dati è l’indicatore che fotografa la mobilità sanitaria in uscita. Nel 2024 il 22,8 per cento dei ricoveri ordinari per acuti dei residenti calabresi è avvenuto fuori regione, a fronte dell’8,6 per cento nazionale. Un dato in aumento di un punto percentuale rispetto al 2023.

Un forte divario emerge anche nell’assistenza territoriale agli anziani. Un solo dato: nel 2025 in Calabria solo il 2,2 per cento degli anziani con almeno 65 anni risultava preso in carica dall’assistenza domiciliare contro una media nazionale del 4,6 per cento. Il dato più basso del Paese.

STILE DI VITA

Se da un lato i calabresi non possono ancora contare su un sistema sanitario efficiente, dall’altro il loro stile di vita non aiuta. Uno dei dati più critici è la sedentarietà. Nel 2025 il 47,4 per cento dei calabresi dai 14 anni in su non ha praticato attività fisica rispetto a una media nazionale del 29,8: il dato peggiore del Paese. Né le cose vanno meglio a tavola. Nel 2023 solo il 12,9 per cento dei calabresi ha consumato almeno 4 porzioni quotidiane di frutta e verdura, contro il 16,5 per cento degli italiani.

LAVORO

Qui si vede qualche segnale incoraggiante. Nel 2025 il tasso di occupazione nella fascia 20-64 anni raggiunge il 50 per cento per la prima volta, con una crescita di 1,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il divario con il resto del Paese si mantiene importante, con un gap di 17,6 punti. La debolezza del mercato del lavoro si riflette nella vulnerabilità economica della popolazione. Il 32,8 per cento dei calabresi è a rischio povertà, contro la media nazionale del 18,6 per cento. Il reddito pro capite nel 2024 si è fermato, in media, a 16mila 796 euro contro i 23mila 155 del dato nazionale. E la popolazione calabrese che nel 2025 ha sperimentato condizioni di grave deprivazione materiale e sociale si è attestata al 14,8 per cento, contro il 5,2 per cento nazionale. Il 17,2 per cento dei calabresi dichiara di fare fatica ad arrivare a fine mese contro il 7,5 per cento della media nazionale.

ISTRUZIONE

Anche qui viene fuori della Calabria un’immagine tra luci e ombre. Il 25,7 per cento dei giovani tra i 25 e i 34 anni ha la laurea, contro una media nazionale del 31,1 per cento. I Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, sono il 20,9 per cento rispetto al 13,3 per cento italiano. Più alta della media nazionale è la partecipazione dei bambini di 4 e 5 anni al sistema dell’istruzione: 97 per cento contro 95,3. Sui nidi, invece, torna il gap: in Calabria i bimbi tra 0 e 2 anni che frequentano un servizio per la prima infanzia sono il 30,6 per cento contro il 37,4 in Italia.

ACQUA E SERVIZI

Il 9,4 per cento delle famiglie calabresi ha dichiarato difficoltà nel 2024 nel raggiungere tre o più servizi essenziali, come farmacie, uffici postali, scuole (la media nazionale è del 5,1 per cento). Tra i maggiori disservizi segnalati quelli sul fronte idrico: il 37,3 per cento delle famiglie calabresi nel 2025 ha segnalato irregolarità nell’erogazione contro il 10,2 per cento nazionale. Male anche i trasporti: l’offerta in Calabria conta nei capoluoghi 1.662 posti-km per abitante nel 2024 contro i 4.699 della media italiana.