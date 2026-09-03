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Caro carburante, calabresi ancora piegati da più di 2 euro. Ripercussioni anche sul settore dell’autotrasporto e sulle imprese calabresi.

Non rappresenta più una novità che il caro carburanti e i prezzi dello stesso in Calabria siano tra i più alti d’Italia, ma ciò che i calabresi pagano alle colonnine di rifornimento continua a lasciarli attoniti e in difficoltà. I prezzi medi di ieri, infatti, hanno visto sia la benzina che il gasolio continuare a superare i 2 euro a litro. I costi medi dei carburanti pubblicati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sono aggiornati ogni mattina e sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati allo stesso dicastero. Per la giornata di ieri sono stati comunicati i seguenti prezzi: Gasolio Self 2,156 euro, Benzina Self 2.052 euro, Gpl Servito 0,80 euro, Metano Servito 1,801 euro.

CARO CARBURANTE PER I CALABRESI: I DATI DEL MINISTERO E L’ALLARME DI FEDERCONSUMATORI

Leggendo le tabelle è facile registrare come siano ancora più alti di quelli che hanno determinato l’allarme di Federconsumatori della scorsa settimana che denunciavano valori ben oltre la media nazionale. Una stangata sui consumatori che le singole economie personali e familiari faticano già da tempo a sostenere. L’indagine di Federconsumatori rilevava, poi, un’impennata dei prezzi presso le stazioni di rifornimento autostradali in grado di influire anche sul settore dell’autotrasporto e sulle imprese calabresi. Per quanto riguarda l’Autotrasporto, il caro-energia avrebbe dovuto determinare un aumento delle tariffe di trasporto che poi si sarebbe dovuto ripercuotere sui prezzi dei beni al consumo, ma come spiega il segretario generale di Assotir, Claudio Donati, «Nella maggior parte dei casi le tariffe di trasporto non sono state riviste, e anche quando i trasportatori hanno ottenuto un adeguamento, questo ha coperto in minima parte gli aumenti».