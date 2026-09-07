Caro carburanti, Ryanair taglia voli anche in Calabria

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Il rincaro del carburante costringe Ryanair a rivedere il programma operativo invernale e la compagnia irlandese annuncia riduzioni di frequenza e cancellazioni definitive che colpiscono anche gli scali calabresi per la stagione 2026/2027

Ryanair applica riduzioni di frequenza e cancellazioni all’intera stagione invernale 2026/2027 per contenere l’impatto dell’aumento dei costi del jet fuel, legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La low cost irlandese prevede di cancellare circa 10 mila voli a livello europeo tra novembre 2026 e marzo 2027 e di mantenere il traffico passeggeri “sostanzialmente stabile” concentrando l’offerta sulle rotte più richieste.

CARO CARBURANTI, I TAGLI DI RYANAIR

La compagnia ha già coperto circa l’80% del proprio fabbisogno di carburante fino a marzo 2027 a un prezzo equivalente a 67 dollari al barile, ma resta esposta sul restante 20% ai prezzi di mercato, che hanno registrato un rincaro dell’80%.

LAMEZIA, LO SCALO PIÙ COLPITO

L’aeroporto di Lamezia Terme (SUF) registra il maggior numero di interventi sul network Ryanair, con modifiche operative su 11 rotte nazionali e internazionali.

Pisa: 35 voli coinvolti, tra riduzioni di frequenza da novembre a marzo e cancellazioni totali a gennaio.

Bologna: 30 voli interessati, prevalentemente riduzioni di frequenza più 4 cancellazioni a gennaio.

Milano Malpensa: 27 voli a frequenza ridotta tra dicembre e marzo.

Venezia Marco Polo: 24 voli con frequenza ridotta.

Francoforte Hahn: 17 voli cancellati tra novembre e marzo.

Cracovia: 16 voli cancellati.

Verona: 11 voli a frequenza ridotta.

Bratislava: 9 voli cancellati.

Tirana: 4 voli cancellati, tutti a gennaio.

Torino: 4 voli a frequenza ridotta.

Milano Bergamo: 3 voli a frequenza ridotta a dicembre.

CARO CARBURANTI E TAGLI RYANAIR, LE CANCELLAZIONI SU REGGIO CALABRIA

Sull’aeroporto di Reggio Calabria (REG) si registrano importanti soppressioni di rotte su base settimanale.

Venezia Marco Polo: 26 voli cancellati.

Torino: 20 voli cancellati.

Pisa: 17 voli cancellati.

Milano Malpensa: 16 voli a frequenza ridotta, concentrati a dicembre e gennaio.

Bologna: 15 voli cancellati tra gennaio e febbraio.

Milano Bergamo: 8 voli cancellati tra novembre e fine dicembre.

Secondo alcune fonti, le cancellazioni delle rotte internazionali da Reggio (tranne Barcellona) non implicano un disimpegno strutturale di Ryanair dallo scalo, ma rientrano in una rimodulazione stagionale del programma.

IMPATTO CONTENUTO SU CROTONE

L’aeroporto di Crotone (CRV) subisce un impatto più contenuto, concentrato nel mese di gennaio 2027.

Bologna: 4 voli cancellati, tutti i giovedì di gennaio.

Milano Bergamo: 4 voli a frequenza ridotta, tutte le domeniche di gennaio.

Impatto complessivo in Calabria

Complessivamente, Ryanair cancella o riduce 152 voli dagli aeroporti calabresi per l’inverno 2026/2027, con Lamezia che concentra il maggior numero di modifiche, Reggio che registra cancellazioni rilevanti su diverse rotte e Crotone che vede interventi più circoscritti.

La compagnia stima che la revisione del programma invernale permetterà di contenere le perdite stagionali tra 70 e 100 milioni di euro, ma avverte che, se i prezzi elevati del petrolio dovessero protrarsi fino all’estate 2027, le tariffe a corto raggio in Europa potrebbero aumentare in modo “consistente”.