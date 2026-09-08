Caro gasolio, Ryanair taglia voli: in Calabria interessate 19 tratte

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RYANAIR applica riduzioni di frequenza e cancellazioni all’intera stagione invernale 2026/2027 per contenere l’impatto dell’aumento dei costi del jet fuel, legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

La low cost irlandese prevede di cancellare circa 10 mila voli a livello europeo tra novembre 2026 e marzo 2027 e di mantenere il traffico passeggeri “sostanzialmente stabile” concentrando l’offerta sulle rotte più richieste. I tagli e le riduzioni di frequenza riguarderanno anche gli aeroporti calabresi. Un provvedimento che arriva dopo i dati record registrati dagli aeroporti della Calabria ad agosto 2026 (LEGGI LA NOTIZIA) Secondo una elaborazione di aeroporticalabria.com le tratte interessate, per gli scali di Lamezia, Crotone e Reggio, saranno 19.

A Lamezia le rotte interessate, tra cancellazioni di voli o riduzione della frequenza, sono le seguenti: Pisa (35 voli), Bologna (30 voli), Milano Malpensa (27 voli), Venezia M. Polo (24 voli), Francoforte Hahn (17 voli), Cracovia (16 voli), Verona (11 voli), Bratislava (9 voli cancellati (tutti indicati come cancellazioni), Tirana (4 voli), Torino (4 voli), Milano Bergamo (3 voli).

A Reggio Calabria le tratte interessate da tagli o riduzioni di Ryanair, sempre secondo i dati di aeroporticalabria.com, sono sei: Venezia M. Polo (26 voli cancellati), Torino (20 voli cancellati), Pisa (17 voli cancellati), Milano Malpensa (16 voli cancellati), Bologna (15 voli cancellati), Milano Bergamo (8 voli cancellati).

Per quanto riguarda Crotone Ryanair è intervenuta su due rotte: Bologna, su cui vengono 4 cancellati quattro voli, e Milano Bergamo, che vedrà la riduzione della frequenza su quattro voli.

Secondo le stime di aeroporticalabria.com, nell’offerta invernale di Ryanair si registrerà una riduzione di circa 68mila posti su Lamezia, di 38mila 556 su Reggio Calabria e circa 3mila a Crotone.