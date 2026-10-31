Voli Natale, Milano-Reggio Calabria da 427 euro: l’allarme Codacons

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Voli di Natale, rincari sulle rotte verso la Calabria: Milano-Reggio da 427 euro andata e ritorno, Milano-Crotone da 308. Lo studio Codacons

Studenti e lavoratori fuori sede alle prese con le tariffe per le feste. Secondo il Codacons, servono almeno 359 euro per un viaggio da Torino a Reggio Calabria e ritorno. L’associazione avverte: i prezzi rischiano di salire ancora.

RINCARI VOLI DI NATALE VERSO LA CALABRIA, L’ALLARME DEL CODACONS

Tornare in Calabria per trascorrere il Natale in famiglia può costare almeno 427 euro per un volo di andata e ritorno da Milano a Reggio Calabria. È una delle tariffe più alte rilevate dal Codacons nel suo primo studio sui collegamenti aerei nazionali per le festività di fine anno. Un quadro che interessa soprattutto studenti e lavoratori fuori sede, impegnati a organizzare il rientro a casa tra Natale e Capodanno.

La rilevazione prende in considerazione partenze il 23 o il 24 dicembre e ritorno il 6 gennaio. Su queste date, segnala l’associazione, diversi collegamenti dal Nord al Sud presentano già prezzi elevati, ai quali possono aggiungersi le spese per bagagli e servizi accessori.

Voli di Natale per la Calabria: le tariffe per Reggio e Crotone

Tra le rotte esaminate dal Codacons, la Milano-Reggio Calabria raggiunge una tariffa minima di 427 euro per il viaggio di andata e ritorno. Per raggiungere la città dello Stretto da Torino, invece, il prezzo parte da 359 euro.

Nello studio compare anche il collegamento Milano-Crotone, con biglietti di andata e ritorno a partire da 308 euro. Sono importi di partenza riferiti alle date considerate dall’associazione, non prezzi fissi per tutti i voli del periodo natalizio.

Per chi deve acquistare più biglietti, il costo complessivo del rientro può diventare particolarmente oneroso. Il Codacons richiama infatti le difficoltà di studenti, lavoratori e famiglie che desiderano ricongiungersi durante le feste.

Caro voli, prezzi elevati anche verso Sicilia e Puglia

Il quadro delineato dall’associazione non riguarda soltanto gli aeroporti calabresi. Sulla Milano-Trapani, il prezzo minimo rilevato è di 383 euro, mentre per un viaggio da Torino a Catania e ritorno si parte da 354 euro.

Queste le altre tariffe minime di andata e ritorno indicate nello studio. Torino-Brindisi: 349 euro. Firenze-Palermo: 345 euro. Torino-Palermo e Milano-Catania: 342 euro. Verona-Catania, Bologna-Catania e Venezia-Catania: 340 euro. Milano-Foggia: 330 euro. Milano-Brindisi: 307 euro. Verona-Bari: 300 euro.

Una serie di collegamenti che, secondo il Codacons, mostra quanto possa pesare il viaggio sul bilancio di chi vive lontano dalla propria regione e vuole tornare a casa per le festività.

Bagagli e scelta del posto possono far salire il conto

Al prezzo del biglietto possono aggiungersi ulteriori costi. Il Codacons richiama in particolare le spese per il bagaglio a mano e per servizi accessori come la scelta del posto a sedere, da considerare in base alle condizioni della tariffa acquistata.

L’esborso finale può quindi superare gli importi di partenza riportati nella rilevazione. Una situazione che, avverte l’associazione, rischia di costringere i viaggiatori a sostenere spese particolarmente pesanti o, nei casi più difficili, a rinunciare al rientro.

L’allarme Codacons: possibili nuovi aumenti prima delle feste

Secondo il Codacons, il quadro potrebbe peggiorare con l’avvicinarsi di Natale e Capodanno. L’associazione prevede ulteriori aumenti delle tariffe con la crescita della domanda.

Per molti calabresi fuori sede, dunque, il ritorno in famiglia si presenta già come una voce di spesa importante, a partire dai collegamenti per Reggio Calabria e Crotone indicati nello studio.