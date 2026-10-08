Vibo, Pippo Callipo sostiene la mobilitazione contro i nuovi impianti eolici

3 minuti per la lettura

L’imprenditore Pippo Callipo, si schiera a sostegno della mobilitazione promossa dalle associazioni ambientaliste calabresi contro la realizzazione di nuovi impianti eolici industriali, tra Vibo e Catanzaro, «La transizione energetica rispetti i territori»

PIZZO – L’imprenditore del tonno, Pippo Callipo, prende posizione a sostegno della mobilitazione promossa dalle associazioni ambientaliste calabresi contro la realizzazione di nuovi impianti eolici industriali, tra Vibo e Catanzaro, e rilancia la necessità di una pianificazione energetica capace, a suo giudizio, di coniugare la produzione da fonti rinnovabili con la tutela del territorio: «La Calabria non può continuare ad essere considerata soltanto un luogo dove produrre energia», afferma

Callipo esprime il proprio sostegno all’appello rivolto alla Regione Calabria da Italia Nostra Calabria, Coordinamento Regionale Controvento, Movimento Terra e Libertà Calabria, con il sostegno di Kalabria Trekking e Kalabria Eco ETS. Le associazioni, insieme ai sindaci del comprensorio e alle realtà associative locali, chiedono che i nuovi impianti, «a partire dai grandi parchi eolici industriali sui crinali», non vengano autorizzati e che vengano invece sostenute le Comunità energetiche locali.

«BISOGNA TUTELARE IL TERRITORIO»

Nel mirino c’è in particolare l’ipotesi di realizzazione di un impianto eolico industriale sui crinali che, secondo Callipo, rischierebbe di incidere profondamente sull’identità dei luoghi e sulle attività turistiche sviluppatesi negli ultimi anni: «La scelta di realizzare questo impianto eolico industriale sui crinali comprometterebbe e cambierebbe radicalmente l’essenza stessa del cammino “Kalabria Coast to Coast”», afferma Callipo, evidenziando le possibili ripercussioni sulle attività legate al turismo lento e sull’accoglienza nei borghi attraversati dal percorso.

Il riferimento è anche al bosco della Gigliara, entrato da quest’anno nel tracciato del «Kalabria Coast to Coast» grazie, sottolinea Callipo, al lavoro di valorizzazione ambientale e culturale portato avanti negli anni da Kalabria Eco ETS.

«NON SONO CONTRARIO ALLE RINNOVABILI»

Callipo precisa di non essere contrario allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma chiede che la transizione energetica tenga conto delle caratteristiche dei territori interessati e produca ricadute concrete sulle comunità: «La transizione energetica deve anche essere rispettosa dei territori e capace di creare benefici, benessere ed opportunità per le comunità che li abitano», sostiene.

Da qui la riflessione sul ruolo della Calabria nel sistema energetico nazionale. «Come sappiamo la Calabria produce già una grande quantità di energia per il sistema nazionale», osserva Callipo, ponendo quindi una domanda: «Quanto ancora devono essere trasformati i nostri territori e, soprattutto, cosa ne ricavano concretamente le comunità locali?».

«PIANIFICARE SENZA CONSUMARE NUOVO TERRITORIO»

La proposta indicata da Callipo è quella di una pianificazione che privilegi le aree già urbanizzate, evitando ulteriore consumo di territorio e riservando particolare attenzione ai contesti caratterizzati da maggiore valore paesaggistico, naturalistico e agricolo.

Al centro c’è anche il coinvolgimento delle popolazioni locali nei processi decisionali. «Le comunità debbano essere coinvolte nelle decisioni che riguardano il futuro dei loro territori e non essere semplicemente chiamate ad accettarne passivamente le conseguenze», afferma.

La conclusione è un’adesione alla mobilitazione promossa dalle associazioni, dagli amministratori e dai cittadini che chiedono, nelle parole di Callipo, «una transizione energetica più equilibrata, partecipata e rispettosa del patrimonio della Calabria».