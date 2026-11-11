Sanità Calabria, Agenas: 50mila ricoveri fuori regione

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Il rapporto Agenas sulla mobilità sanitaria del 2025 mostra 50mila ricoveri fuori dalla Calabria. E valgono 216,14 milioni di euro

COSENZA – I ricoveri fuori dalla Calabria non diminuiscono, anche se si è abbassato il cosiddetto “indice di fuga”, ovvero la percentuale dei ricoveri fuori regione in rapporto ai complessivi. Da qui parte l’aggiornamento Agenas sulla mobilità sanitaria del 2025: la Calabria passa dal 22,38% al 19,72%, mentre i ricoveri dei residenti effettuati altrove, a carico del servizio sanitario regionale, salgono da 49.705 a 49.879. Sono 174 in più, un incremento dello 0,35%. Il miglioramento dell’indicatore percentuale, dunque, non coincide con una riduzione delle partenze per curarsi. E il saldo economico ospedaliero resta negativo per 192,4 milioni di euro, il secondo peggiore d’Italia dopo quello della Campania

I ricoveri regione valgono 216,4 milioni di euro



Migliora invece il rapporto tra ricoveri fuori regione e domanda complessiva, ma il numero delle prestazioni acquistate altrove rimane sostanzialmente fermo attorno a quota 50mila. Nel 2023 erano 50.007, nel 2024 poco meno di 49.800, nel 2025 tornano a sfiorare la stessa soglia. Il confronto con i 51.020 del 2019 segnala una diminuzione di circa il 2,2% in sei anni. Si tratta di ricoveri: uno stesso paziente può comparire più volte.

Sul piano economico, i ricoveri fuori regione a carico del sistema regionale valgono 216,4 milioni di euro. Sul versante opposto, quelli erogati in Calabria a residenti di altre regioni generano circa 24 milioni. Da qui il disavanzo di 192,4 milioni riportato nel confronto nazionale. Peggio fa soltanto la Campania, con 208,5 milioni di saldo negativo; Sicilia e Puglia si fermano rispettivamente a 135,3 e 123 milioni. All’altro estremo, Emilia-Romagna e Lombardia registrano saldi positivi per 412,7 e 381,9 milioni.

Mobilità apparente e casuale

Agenas separa la mobilità «apparente», legata ai ricoveri nella regione di domicilio quando diversa da quella di residenza, quella «casuale», riferita alle urgenze, e quella «effettiva», relativa ai ricoveri programmati. Ma il problema è comunque lo stesso. La mobilità effettiva calabrese conta 39.794 ricoveri e vale 168,9 milioni di euro.

La componente casuale pesa per 7.775 ricoveri e 39,5 milioni; quella apparente per 2.310 e circa 8 milioni. La quota programmata rappresenta dunque la parte largamente prevalente dei ricoveri fuori regione a carico del servizio sanitario.

Ricoveri di alta complessità

E non è neanche vera questa ricerca di prestazioni altamente specialistiche: i ricoveri di alta complessità sono circa 6.700, il 13,4% del totale a carico della Regione, e assorbono il 39,6% dei costi. Gli interventi in media e bassa complessità superano invece i 28mila ricoveri, con una quota del 56,9% e un costo vicino ai 75 milioni. Altri 4.690 ricadono nei raggruppamenti «a rischio inappropriatezza», per circa 8 milioni. Nella mobilità effettiva, l’85,87% dei ricoveri avviene in regioni non confinanti. In questi il 57,72% dei ricoveri viene effettuato nel privato accreditato, contro il 42,28% nelle strutture pubbliche. Nell’alta complessità la quota privata raggiunge il 65,9%.

Specialistica ambulatoriale e prestazioni di laboratorio

Altro aspetto quello della specialistica ambulatoriale. Nel 2025 risultano 1.483.826 prestazioni erogate fuori Calabria, per 49 milioni di euro. In entrata, le strutture regionali ne registrano 224.079, con ricavi per 4,16 milioni. La differenza è negativa per circa 44,85 milioni: uno squilibrio distinto da quello ospedaliero, che mostra quanto la dipendenza dall’esterno si estenda anche a esami, visite e trattamenti. A dominare i volumi sono le prestazioni di laboratorio: 1.075.515, il 72,5% della specialistica in uscita, per 13,59 milioni. La diagnostica conta 138.951 prestazioni e costa 15,53 milioni; le attività terapeutiche sono 98.583, per 14,74 milioni. Seguono 143.895 visite, dal valore di circa 3 milioni, e 23.064 prestazioni riabilitative. Severo il giudizio nell’Indice di soddisfazione della domanda interna: la Calabria si colloca a 0,82, ultimo valore nel confronto nazionale, dietro la Basilicata a 0,86 e l’Abruzzo a 0,91. Non è un voto espresso dai pazienti, ma un indicatore del rapporto tra offerta ospedaliera regionale e domanda dei residenti.

Il rapporto Svimez



A rendere più pesante il quadro è il Rapporto Svimez 2026, che collega la mobilità sanitaria alle difficoltà di accesso alle cure e alla capacità economica delle famiglie. Il dato calabrese più netto riguarda l’oncologia: nel 2024 il 51,4% dei ricoveri oncologici dei residenti è avvenuto fuori regione. L’80% si concentra nel Centro-Nord, con Lazio e Lombardia come principali destinazioni. Il saldo finanziario oncologico è negativo per circa 27 milioni di euro, il peggiore del Mezzogiorno.