Qualità della vita, Crotone penultima in tutta Italia

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Per l’indagine di ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma tutte le province calabresi nelle ultime 23 posizioni. Catanzaro sale sul podio nazionale nel Sistema Salute. Crotone ultima in Italia per qualità della vita

CATANZARO – Catanzaro guadagna tre posizioni nella classifica della qualità della vita, sale all’89esimo posto su 107 province e si conferma sul podio nazionale nel Sistema salute. In Calabria il recupero più ampio è quello di Vibo Valentia, che risale di dodici posti e diventa la prima provincia della regione, all’85esimo posto. Avanzano anche Cosenza, dal 94° al 90°, e Reggio Calabria, dal 105° al 101°. Crotone resta penultima, al 106° posto. Quattro province su cinque migliorano il piazzamento del 2025, ma tutte rimangono nelle ultime 23 posizioni della graduatoria nazionale.

Catanzaro terza nella Salute



È il quadro della 28esima edizione dell’Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Nella classifica 2026 Bolzano precede Milano e Bologna, seguite da Padova e Trento. In coda, Crotone si colloca tra Foggia, 105esima, e Taranto, 107esima.

Le graduatorie per settore restituiscono un quadro più articolato. Catanzaro è terza nella salute e Vibo seconda nella sicurezza sociale. In “Reddito e ricchezza”, invece, il miglior piazzamento calabrese è il 92° posto di Catanzaro.

Il terzo posto nel Sistema salute, dietro Ancona e Siena, è il risultato più alto di Catanzaro nelle nove dimensioni esaminate. La provincia cede un gradino rispetto al secondo posto del 2025. Il recupero più ampio riguarda la “Sicurezza sociale”, dove guadagna quindici posizioni, dal 92° al 77° posto. In “Reati e sicurezza” ne recupera dodici, salendo dal 77° al 65°. Avanza di 5 posti anche in “Turismo, intrattenimento e cultura”, dall’84° al 79esimo.

Il balzo di Vibo

In “Affari e lavoro” Catanzaro passa dal 101° al 92° posto. Alla stessa posizione si colloca “Reddito e ricchezza”, in risalita dal 93esimo. Sono i due piazzamenti più bassi della provincia anche dopo i progressi dell’ultimo anno. Restano fermi “Ambiente”, al 66° posto, e “Istruzione e formazione”, all’88°. In “Popolazione” Catanzaro arretra di nove posizioni, dal 60° al 69° posto.

Con il passaggio dal 97esimo all’85esimo posto, Vibo Valentia supera Catanzaro e Cosenza nella graduatoria generale.

L’avanzamento più netto è nella “Sicurezza sociale”, dove dal 94° posto del 2025 sale al secondo, alle spalle di Benevento. In “Reati e sicurezza” guadagna 28 posti, dal 48° al 20esimo. “Affari e lavoro” passa dal 99° all’89esimo posto, il migliore in Calabria per questa categoria, e “Reddito e ricchezza” dal 102° al 98esimo.

Il quadro cambia nel Sistema salute, dove Vibo resta 105esima, all’ultimo posto tra le cinque province calabresi. “Ambiente” si conferma al 95° posto e “Istruzione e formazione” al 90esimo. Perdono terreno “Popolazione”, dal 27esimo al 35° posto, e “Turismo, intrattenimento e cultura”, dal 68° al 72esimo.

Il dato di Cosenza su “reati e sicurezza”



Cosenza sale dal 94° al 90° posto, uno dietro Catanzaro. Il dato migliore è quello di “Reati e sicurezza”, con il passaggio dal 33° al 17° posto. “Ambiente” resta al 50°, il piazzamento più alto tra le province calabresi in questa categoria.

“Turismo, intrattenimento e cultura” arretra di tre posizioni, dalla 55esima alla 58esima, e la “Sicurezza sociale” guadagna un posto, dal 75° al 74°.

Sul fronte economico “Affari e lavoro” risale dal 104° al 97° posto, mentre “Reddito e ricchezza” passa dal 106° al 103°. Anche il Sistema salute è al 97° posto, uno in più rispetto al 2025. Cosenza si conferma 87esima in “Istruzione e formazione”, al primo posto fra le province calabresi, mentre in “Popolazione” passa dal 77° al 78° posto.

Il posizionamento di Reggio Calabria



Reggio Calabria passa dal 105° al 101° posto nella classifica generale. In “Reati e sicurezza” sale dal 17° al 13° posto e ottiene il miglior risultato della Calabria. Guadagna diciassette posizioni nella “Sicurezza sociale”, dal 97° all’80° posto, e nove in “Popolazione”, dal 58° al 49esimo. Il “Sistema salute” scende dal 53° al 55° posto.

“Ambiente” resta al 100° posto e “Istruzione e formazione” al 103°. “Turismo, intrattenimento e cultura” recupera due posizioni, dalla 106ª alla 104ª. Perdono un posto entrambe le categorie economiche. “Affari e lavoro” passa dal 94° al 95° posto e “Reddito e ricchezza” dal 104° al 105°.

Crotone resta penultima nella graduatoria generale. “Turismo, intrattenimento e cultura” è il suo indicatore migliore, al 22° posto, sei posizioni in più del 2025 e il risultato più alto in Calabria.

Nel Sistema salute guadagna tre posti, dal 34° al 31°. Il recupero maggiore si registra in “Reati e sicurezza”, dal 94° al 66°, seguito dalla “Sicurezza sociale”, dal 102° all’86° posto.

In “Affari e lavoro” la provincia scende di undici posizioni, dal 93° al 104° posto. Arretra anche “Popolazione”, dal 50° al 59°, mentre “Ambiente” resta al 102° posto. Crotone chiude per il secondo anno consecutivo entrambe le graduatorie di “Istruzione e formazione” e “Reddito e ricchezza”, al 107° posto.

Il confronto con il 2025 mostra due movimenti comuni alle cinque province. Tutte avanzano sia in “Reati e sicurezza” sia nella “Sicurezza sociale”.

In “Reati e sicurezza”, Crotone era diciassette posizioni dietro Catanzaro e ora la segue di un solo posto. In “Istruzione e formazione”, invece, nessuna provincia cambia posizione. Fra Cosenza, prima nella regione all’87° posto, e Crotone, ultima al 107°, restano venti posti di distanza.