“50 anni di ‘ndrangheta”, Nicaso: «I boss comprano competenze e lo Stato arriva in ritardo»

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Intervista a Nicaso sul libro scritto con Gratteri: 50 anni di metamorfosi criminale, nuove competenze dei boss e incomprensioni dello Stato

«La storia della ‘ndrangheta dimostra come sappia trovare sempre interlocutori in grado di rendere vantaggiose le condizioni che alimentano il suo potere». Lo dice al Quotidiano del Sud lo storico delle mafie Antonio Nicaso, autore, insieme al procuratore Nicola Gratteri, di “50 anni di ‘ndrangheta. Dentro l’organizzazione criminale più potente d’Italia”. Un’analisi storico-investigativa che spiega come la ‘ndrangheta, da struttura rurale legata a codici arcaici, si sia trasformata in una holding criminale globale, flessibile e capace di mimetizzarsi nei circuiti dell’economia legale e della finanza internazionale. Nell’intervista al Quotidiano, Nicaso spiega che il vero nodo irrisolto nella lotta alle mafie risiede nell’incomprensione cronica del Legislatore e delle istituzioni.

Lo Stato arriva sempre in ritardo, faticando a cogliere l’evoluzione tecnologica, finanziaria e relazionale della ‘ndrangheta. Si colpisce più facilmente la manovalanza mafiosa, ma il nervo scoperto resta il sistema di relazioni esterne, i professionisti, i colletti bianchi e i politici che garantiscono ai clan la vera forza. Nel frattempo, l’organizzazione non solo si adatta, ma si procura l’intelligenza necessaria per dominare il digitale, dalle criptovalute all’intelligenza artificiale agentica.

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Dal 1975 a oggi, cinquant’anni di evoluzione mafiosa. Nel libro si parte dalla prima grande guerra di ‘ndrangheta per descrivere la transizione da struttura rurale a holding criminale globale. Qual è stato il tornante storico decisivo che ha permesso a questa organizzazione di superare i vecchi equilibri patriarcali e imporsi sui mercati internazionali?

«Il 1975 va presentato come uno snodo di trasformazione in una storia molto più antica. L’uccisione di Antonio Macrì si colloca nella prima guerra di ‘ndrangheta (1974-1977) ed è utile spiegare quali equilibri vengano messi in discussione, evitando di ridurre il conflitto a un semplice scontro generazionale. C’erano filosofie e relazioni diverse. L’ascesa del clan De Stefano e dei suoi alleati ha portato sulla scena relazioni con mondi prima non compatibili con i patriarchi della vecchia guardia. Mi riferisco a legami con il mondo eversivo e con ambienti che portano una parte di ‘ndrangheta su posizioni legate a movimenti neofascisti. È tutto un mondo che schiude le porte della ‘ndrangheta ad affari sempre più proficui e a relazioni che spingono l’organizzazione verso Roma e i centri del potere del tempo».

A proposito delle inchieste sul Nord Italia e su vicende come il processo Aemilia, l’analisi giudiziaria ha smantellato l’idea del semplice “corpo estraneo” o dell’infiltrazione temporanea. In che modo l’offerta di capitali e la compiacenza di professionisti e imprenditori hanno radicato stabilmente il metodo mafioso fuori dalla Calabria?

«Le presenze fuori dalla Calabria precedono gli anni Settanta. Occorre spiegare come siano cresciute considerando le opportunità, le convenienze. Il soggiorno obbligato non esaurisce questa storia, e sarebbe consolatorio pensare alle mafie come agenti patogeni che infettano territori sani. Già in un altro libro (“Complici e colpevoli”, ndr) abbiamo spiegato come fossero stati determinanti imprenditori e politici che hanno agito secondo logiche di convenienza. Una relazione commerciale criminale va distinta dal radicamento mafioso di organizzazioni capaci di esercitare potere sul territorio. La strage di Duisburg mostrava una presenza che era già consolidata in Germania e la persistenza di legami con la casa madre della ‘ndrangheta, ma va tenuto conto che l’espansione si muove in vari contesti temporali.

C’è un’espansione legata alle rotte tradizionali dell’emigrazione calabrese, che porta la ‘ndrangheta negli Stati Uniti già alla fine dell’Ottocento, in Canada all’inizio del Novecento, in Australia all’inizio degli anni Venti, con una tendenza che continua dopo la seconda guerra mondiale, quando molti si trasferiscono nei Paesi dell’Europa centrale. Tutto cambia completamente dopo la caduta del Muro di Berlino: da lì notiamo l’espansione là dove domanda e offerta si incontrano, e grazie alla globalizzazione dei mercati troviamo i broker della ‘ndrangheta ovunque».

La centrale del narcotraffico di Gioia Tauro e la logistica criminale della ‘ndrangheta hanno richiesto risposte investigative tempestive, come dimostrato dall’operazione “Decollo” della Dda di Catanzaro e da tante altre inchieste. Quanto pesa oggi la capacità logistica e transnazionale nel sostenere la potenza economica dei clan?

«All’inizio c’era l’hashish, poi il passaggio verso l’eroina, e in un primo momento l’acquisto di partite di cocaina dalla camorra. In seguito, la ‘ndrangheta si è affrancata da questi legami e ha cominciato ad avere un ruolo autonomo. I riscatti dei sequestri di persona hanno permesso l’accumulazione di capitali e lo sviluppo della capacità di crescita nel narcotraffico, che ha richiesto rapporti diretti con i fornitori e reti di distribuzione capillari. In quest’ottica si inquadra il porto di Gioia Tauro, che diventa il nodo strategico per l’arrivo dei container.

Ma l’intelligenza delle famiglie di ‘ndrangheta non si è limitata a utilizzare un solo porto: hanno cercato di diversificare le rotte. La capacità della ‘ndrangheta risiede anche nell’abilità di stringere rapporti con i produttori e, recentemente, con altre reti criminali come quelle albanesi, arrivando a gestire interi segmenti della filiera. Oggi è possibile comprendere nel novero dei porti utilizzati anche quelli del Nord Europa. La ‘ndrangheta sfrutta scali in Spagna, Germania e Olanda. Anversa è diventata la capitale del narcotraffico europeo, vista anche la centralità del mercato dei diamanti, spesso utilizzati nel tempo come merce di scambio. A volte, però, l’attenzione degli investigatori spinge i clan a spostarsi dove incontrano meno resistenze».

Il saggio documenta la convivenza inquietante tra codici tradizionali e formule simboliche e l’impiego di figure altamente specializzate, come informatici e tecnici al servizio dei boss. Come si concilia questo doppio binario all’interno dell’organizzazione?

«I rituali sostengono l’appartenenza e il riconoscimento reciproco, servono a creare un senso di identità: è difficile pensare a un fenomeno sociale senza miti di fondazione, rituali e simboli, e le mafie non fanno eccezione. Insieme all’aspetto ontologico, la loro caratteristica costitutiva è la capacità relazionale e di adattamento. È difficile pensare alle mafie senza la loro abilità di costruire relazioni negli affari: il narcotraffico produce disponibilità economiche, investimenti e protezioni. Dal punto di vista tecnologico, un tempo si passava dal cercapersone al fax. Oggi non si può pensare a un’organizzazione senza comunicazioni cifrate e dispositivi in grado di comunicare senza temere le intercettazioni, come visto con EncroChat e Sky ECC. Anche quando quei sistemi sono stati violati, le mafie hanno tratto lezione utilizzandone altri, e gli investigatori fanno sempre più fatica a comprendere. La natura stessa della ‘ndrangheta coniuga sempre tradizione e innovazione. Oggi, per comprendere la sua evoluzione tecnologica, bisogna ragionare per addizione, non per sottrazione: non abbandonano il territorio o le estorsioni tradizionali, ma aggiungono tutto ciò che è possibile fare nel dominio digitale. Se pensassimo che possano diventare strutture “liquide”, commetteremmo un errore: hanno sempre bisogno del territorio, pur esplorando ogni opportunità globale».

All’interno della trasformazione raccontata nel volume, un capitolo fondamentale riguarda il dissenso interno e il cambiamento culturale stimolato anche dalle figure femminili. Quanto sono fragili oggi i vecchi vincoli di sangue, anche di fronte alle crepe aperte dalle collaborazioni con la giustizia?

«Vorrei poter essere più ottimista. Do molta importanza a quelle poche donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi, e mi piacerebbe pensare ad altre che hanno fatto altrettanto. Purtroppo, però, noto un ruolo sempre più importante delle donne all’interno delle organizzazioni criminali, specie in un contesto in cui la violenza fisica non è sempre praticata perché percepita come meno efficace rispetto alla corruzione e all’intimidazione. La riserva di violenza è spesso rappresentata dalla loro reputazione, usata per far percepire all’interlocutore la minaccia che possa essere riattivata.

In un mondo con meno necessità di ricorrere alle armi, le donne possono avere un ruolo sempre più importante nella gestione degli affari e nel riciclaggio. La loro partecipazione agli affari mafiosi non coincide con l’emancipazione: il ruolo delle donne negli affari e nella trasmissione dell’appartenenza resta fortissimo. Bisognerebbe poter smantellare le reti criminali senza basarci soltanto sulla decisione del singolo, e lo Stato dovrebbe incoraggiare le forme di defezione con segnali concreti. Spesso, invece, passa l’immagine sbagliata del “limone spremuto e gettato”. Se lo Stato capisse l’importanza della defezione, dovrebbe guidare e seguire chi lascia le famiglie con molta più attenzione».

La scomunica dei mafiosi pronunciata da Papa Francesco in Calabria ha rotto decenni di ambiguità e silenzi locali. A distanza di anni, quanto questo pronunciamento ha inciso realmente nella coscienza collettiva dei territori controllati dalla ‘ndrangheta, e quanto invece resiste una religiosità di facciata e di stampo arcaico (fatta di processioni, inchini e simulati riti devozionali) con cui i clan cercano ancora di legittimarsi socialmente?

«È indubbio che qualcosa sia cambiato, ma più per iniziative di singoli vescovi che per strategie comuni guidate dal Vaticano. È chiaro che non siamo più ai tempi del silenzio e della negazione. Le parole di Francesco sono state dure, hanno utilizzato esplicitamente il termine “scomunica”, ma dopo quel pronunciamento non si è fatto molto altro ed è rimasto tutto legato alla sensibilità personale. Ci sono vescovi in Calabria, come monsignor Savino, che hanno una grande sensibilità e rappresentano un punto di riferimento imprescindibile. Le parole di Francesco rappresentano l’incompatibilità assoluta tra vita mafiosa e cristiana, ma dopo quel coraggioso giudizio non è successo abbastanza.

La commissione vaticana si è impantanata sul vecchio problema: «Se il nostro mandato è universale, perché dobbiamo occuparci di qualcosa che riguarda solo l’Italia?». Ma la scomunica colpisce i mafiosi sparsi nel mondo, e la Chiesa deve farsene carico. Mi auguro che i lavori possano proseguire. La scomunica, dal punto di vista simbolico, sarebbe una decisione importantissima per mettere fine all’ipocrisia degli inchini, delle processioni e dei fuochi d’artificio, che sono l’espressione della grandezza del mafioso il quale si crea un proprio Dio permissivo, a rivolgere preghiere prima di andare a uccidere. Non è fede, ma devozione strumentale che serve a garantire prestigio sul territorio, più che un vero dialogo con l’ente sovrannaturale che richiede una relazione intima».

Parliamo delle sfide investigative del futuro. Cinquant’anni di storia criminale dimostrano una straordinaria capacità di mimetizzazione nei circuiti finanziari e digitali, tra criptovalute e mercati globali. Quali strumenti normativi e investigativi sono oggi indispensabili per contrastare un’organizzazione che ha fatto della modernizzazione e dell’invisibilità la sua arma di forza?

«La storia della ‘ndrangheta dimostra come sappia trovare sempre interlocutori in grado di rendere vantaggiose le condizioni che alimentano il suo potere. Le trasformazioni dipendono da scelte e relazioni che potrebbero essere modificate, ma non vedo nel Legislatore la sensibilità necessaria per comprendere l’importanza di colpire queste reti. Ogni volta che vengono toccati professionisti, uomini politici e colletti bianchi, è come toccare un nervo scoperto: sembra quasi più naturale colpire il mafioso di strada che non le relazioni con il mondo esterno. Oggi le cose si complicano ulteriormente perché i nuovi interlocutori includono l’intelligenza artificiale agentica, che consente di creare strumenti automatizzati con competenze legali e commerciali avanzate. Le sfide odierne sono rappresentate dal dark web, dalle comunicazioni criptate e dal riciclaggio sofisticato attraverso le criptovalute.

È un mondo che bisogna capire, partendo da un presupposto: le mafie possono anche essere scarsamente competenti in prima persona, ma hanno l’intelligenza di capire che, quando non possiedono un’abilità, possono tranquillamente comprarsela sul mercato. Da un lato c’è l’incapacità delle istituzioni di comprendere questa rapidità di evoluzione e adattamento, arrivando sempre in ritardo rispetto ai salti compiuti dalle mafie. Dall’altro c’è la diabolica intelligenza criminale di procurarsi le competenze tecnologiche necessarie. Questa è la duplice realtà con cui dobbiamo fare i conti».