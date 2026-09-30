Dalla Calabria a New York, dal dialetto alla musica del mondo: l’intervista a Peppe Voltarelli

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Dalla Calabria a New York, dal dialetto alla musica del mondo, dal teatro alla letteratura: l’intervista a Peppe Voltarelli. Un artista che attraversa linguaggi e confini senza mai smarrire la propria terra. Tre Targhe Tenco, una lunga storia con “Il Parto delle Nuvole Pesanti” e un percorso artistico che continua a sorprendere.

COSENZA – Una patata della Sila avvolta nella carta velina come fosse un gioiello. Una lingua calabrese che attraversa l’Atlantico e arriva nel cuore di Manhattan. Dieci canzoni nate tra memoria, viaggio, solitudine, ironia e appartenenza. E una città, New York, dove tutte le lingue sembrano avere lo stesso diritto di esistere. È da questo cortocircuito, apparentemente improbabile e profondamente autentico, che passa il viaggio artistico di Peppe Voltarelli. Un viaggio che parte dalla Calabria, attraversa l’Italia e arriva lontano, senza mai recidere il filo con la terra d’origine.

Cantautore, autore, attore e scrittore, storico fondatore e leader de “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, Voltarelli ha costruito negli anni una carriera impossibile da racchiudere in una singola definizione. Tre Targhe Tenco raccontano il riconoscimento di un cammino artistico fatto di ricerca, contaminazione e continua curiosità. Un percorso che non sembra conoscere confini e che trova proprio nella capacità di intrecciare mondi diversi una delle sue caratteristiche più riconoscibili.

La sua Calabria non è una frontiera da difendere, ma una lingua da portare nel mondo. È memoria, racconto, ironia, nostalgia. È una voce che può stare accanto al blues e alla musica del mondo, dialogare con New York, attraversare il Canada e l’Argentina e arrivare a un pubblico che quelle parole, spesso, non le comprende nemmeno letteralmente. Al centro di questo viaggio c’è “La grande corsa verso Lupionòpolis”, album di inediti pubblicato nel 2023 e registrato nello storico EastSide Sound di Manhattan insieme a musicisti newyorkesi. Dieci tracce, otto in dialetto calabrese, che diventano il punto d’incontro fra due mondi: quello della provincia e quello della metropoli, quello delle radici e quello del viaggio.

Ma Lupionòpolis non è soltanto un disco. È un universo narrativo. Nell’edizione fisica, alle canzoni si affiancano i testi e dieci racconti inediti. E durante i concerti arriva quella patata della Sila, avvolta nella carta velina, che Voltarelli consegna al pubblico come fosse un piccolo oggetto prezioso. Sembra una provocazione. In realtà è una dichiarazione di poetica: per trovare certe storie bisogna andare sotto la superficie, sporcarsi le mani, scavare. Esattamente come si fa per trovare una patata. E allora anche Lupionòpolis, prima ancora di essere un luogo, diventa una direzione. Un posto reale in Brasile, dove esiste persino un supermercato che porta il nome Voltarelli, ma che nella geografia sentimentale dell’artista può diventare qualsiasi luogo ancora da scoprire.

Dalla Calabria a New York, dal dialetto alla musica del mondo, dalla musica alla parola: Peppe Voltarelli continua a correre. Non per allontanarsi dalla propria terra, ma per portarla sempre più lontano. Nella nostra intervista, l’artista Made in Calabria apre idealmente la sua valigia e tira fuori frammenti di una vita artistica fatta di viaggi, incontri, aneddoti e collaborazioni preziose: da Teresa De Sio a Claudio Lolli, dai palchi italiani alle strade di New York, fino a quella Calabria che non ha mai smesso di portare con sé.

Peppe Voltarelli, da dove nasce “La grande corsa verso Lupionòpolis” e che cos’è, per lei, Lupionòpolis?

«Lupionòpolis è un album che rappresenta il coronamento di un desiderio coltivato per molti anni: quello di confrontarmi con una scena musicale e artistica a cui sono profondamente legato e che amo molto, quella newyorkese. È stata un’avventura straordinaria, curata fin dall’inizio dal produttore Simone Giuliani, che ha anche organizzato a New York una band di musicisti con i quali ho condiviso sia le registrazioni sia l’esperienza dal vivo. È un disco di canzoni in dialetto, quindi poteva sembrare curiosa l’idea di cantare in calabrese partendo da New York. Ma fino a un certo punto. Perché New York è proprio il luogo in cui tutte le lingue si incontrano, hanno pari dignità e trovano il loro spazio nel mondo.

I musicisti si sono mostrati subito molto incuriositi dal mio lavoro e dalle mie canzoni. Abbiamo trascorso insieme quasi quindici giorni intensi, tra prove, concerti e, infine, registrazioni. Sono particolarmente felice di questo disco perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi con una parte dell’ambiente musicale americano che prima non conoscevo. In precedenza avevo suonato in molte città degli Stati Uniti, ma non avevo mai avuto l’opportunità di lavorare con musicisti americani all’interno di uno studio di registrazione. È stata un’esperienza bellissima, che ha avuto poi un riscontro molto positivo anche in Italia e in Europa».

Peppe Voltarelli, lei ha portato il calabrese in moltissimi luoghi del mondo. Che effetto fa cantare in dialetto a New York, in Argentina, in Canada o in altri Paesi dove magari il pubblico non comprende letteralmente le parole?

«La cosa interessante del dialetto all’estero è che, per le altre nazionalità e le altre culture, il dialetto è comunque sullo stesso piano dell’italiano. Anzi, per certi versi, essendo una lingua molto più immediata e spontanea da cantare, è quasi più tollerata, compresa e amata dell’italiano stesso. Parlo soprattutto di ambienti legati al jazz, al blues e alla world music. Cantare in calabrese, per me, è una cosa assolutamente spontanea: lo faccio da sempre, quindi rimango nel mio mondo. Per chi mi ascolta, invece, diventa un modo per affacciarsi alla mia terra, per conoscere racconti e immagini della Calabria attraverso una musica che arriva in maniera semplice, spontanea, allegra e, qualche volta, anche ironica e surreale».

L’album è stato registrato a New York, nello storico EastSide Sound di Manhattan. Quanto ha influenzato la città il suono del suo disco?

«Abbiamo scelto di registrare a New York proprio perché i musicisti newyorkesi hanno uno stile e un approccio alla musica molto precisi. Per quelle che erano le mie canzoni, Simone Giuliani ha scelto musicisti profondamente inseriti in questo mondo musicale, che si avvicina molto al blues, alla ricerca e anche alla sperimentazione. Per questo New York era il posto ideale per aprire e, allo stesso tempo, richiudere queste canzoni: portarle in un contesto nuovo, lasciarle contaminare da sensibilità diverse e poi restituirle alla loro identità originaria».

“Nun signu sulu mai” è accompagnata da un videoclip girato a Red Hook, Brooklyn. Che significato ha per lei questa canzone e perché ha scelto proprio questo brano per rappresentare visivamente l’album?

«È stato uno dei primi brani che ho scritto e su cui abbiamo lavorato. È una canzone che parla di incontri, di solitudini, ma soprattutto di incontri. Nell’album c’è anche la voce di Amy Denio, una grande artista di Seattle, che canta insieme a me. Aver scelto Red Hook per girare il videoclip significa anche voler raccontare una parte di New York che non è propriamente “da copertina”, che non è tra quelle più utilizzate dal punto di vista mediatico, ma ritengo che sia un luogo molto interessante, affacciato sul mare. E il mare, per noi meridionali, è qualcosa di essenziale. Siamo nati in mezzo al mare e il mare, per noi, significa molto: significa condivisione, ospitalità, incontro, scambio. In questa prospettiva New York era perfetta, anche perché è una città che ha sempre accolto persone e comunità provenienti da tutto il mondo».

C’è una parola che ritorna spesso quando si parla della sua musica: identità. Ma oggi, in un mondo sempre più interconnesso, che cosa significa per lei essere profondamente legato a una terra senza trasformare quell’appartenenza in un confine?

«Per me identità va a braccetto con la parola autenticità. Non è un muro, un confine o una linea gialla da non attraversare. Al contrario, è qualcosa che ha bisogno di essere tradotto, confrontato e, per certi versi, anche tradito. L’identità, quindi, per me è molto più vicina a un’idea possibile di verità e di autenticità che a quella di un confine da difendere».

La sua carriera attraversa musica, cinema, teatro e letteratura. Quando scrive, come capisce se un’idea deve diventare una canzone, un racconto, una sceneggiatura o magari qualcos’altro?

«È un processo che solitamente nasce dal confronto con le persone che seguono il tuo lavoro: può essere il produttore, l’editore, ma anche semplicemente un amico con cui condividi le tue storie davanti a un bicchiere al pub e che ti dà un suggerimento. Io, per esempio, ho un amico libraio a Firenze, al sua libreria si chiama Todomodo, con cui trascorro molto tempo. Mi dà sempre suggerimenti importanti. A volte, sono proprio questi confronti a permettermi di capire in quale forma può prendere vita un’idea: se ha bisogno di diventare una canzone, un racconto, un libro o qualcos’altro».

L’edizione fisica dell’album contiene, oltre al CD, un libro con i testi e dieci racconti inediti. Perché ha sentito il bisogno di far uscire le canzoni anche dalla loro dimensione musicale e accompagnarle con delle storie? E poi c’è un elemento decisamente curioso: la patata della Sila, regalata durante i concerti, dico bene?

«Esatto! I racconti fanno parte, in qualche modo, del mio cammino artistico. Anche durante i concerti cerco sempre di accompagnare le canzoni con delle introduzioni legate a cose che mi sono successe, oppure a storie che ho inventato. Era quindi quasi inevitabile che nel disco, e in particolare nel libretto, ci fossero anche questi racconti. Dal 2005, inoltre, ho iniziato a scrivere senza utilizzare la punteggiatura. È stata una grande sfida, che continuo ancora oggi a portare avanti. E poi c’è la patata della Sila, avvolta nella carta velina come se fosse una caramella o, comunque, qualcosa di prezioso, un piccolo dono. È diventata il simbolo del fatto che queste musiche sono musiche sotterranee».

Ha lavorato con artisti come Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli e Bandabardò. C’è un incontro artistico che ha cambiato in maniera particolare il suo modo di intendere la musica?

«Sicuramente il primo incontro con Teresa De Sio è stato fondamentale: per l’approccio al canto, per il modo di interpretare le canzoni e, soprattutto, per il senso stesso della canzone. Poi, l’incontro con Claudio Lolli è stato altrettanto importante. Aver fatto un disco con lui mi ha aperto, in qualche modo, il mondo della parola e dell’ascolto, che non è necessariamente soltanto musicale, ma riguarda anche l’immaginario, il vissuto e la poesia. Queste sono state due esperienze fondamentali, ma ci sono stati tanti altri incontri importanti. Penso, per esempio, a Sergio Secondiano Sacchi, che è stato un incontro incredibile. Mi ha fatto conoscere la musica catalana, quella spagnola e quella cubana e mi ha dato la possibilità di cantare insieme ad artisti internazionali come Silvio Rodríguez e Adriano Varela. Sono incontri che, inevitabilmente, mi hanno influenzato e hanno allargato il mio modo di guardare alla musica».

Prima ancora della carriera solista c’è stata l’esperienza con “Il Parto delle Nuvole Pesanti”. Guardando oggi a quel percorso, cosa pensa sia rimasto di quel Peppe Voltarelli degli anni Novanta?

«È rimasto molto: l’entusiasmo, il gioco, le camicie colorate. È rimasto quel ragazzino di diciannove anni che era appena arrivato a Bologna, pieno di curiosità e con tanta voglia di scoprire il mondo. Quella cosa lì, credo, rimarrà per sempre».

Se dovesse chiedere a una persona che non conosce né la Calabria né il dialetto calabrese di ascoltare una sola canzone de “La grande corsa verso Lupionòpolis”, quale sceglierebbe e perché?

«Sceglierei “Marinari perduti”, perché è l’ultimo brano che ho scritto ed è una canzone che parla della paura di distaccarsi dalle cose che si hanno, quindi parla di una perdita, ma anche di uno smarrimento. E niente, meglio dello smarrimento, può raccontare le cose profonde».

Tornando al titolo dell’album, se Lupionòpolis fosse una destinazione calabrese, dove immagina che si trovi? E chi è che sta correndo verso di lei?

«Lupionòpolis è un villaggio del Paraná, in Brasile, dove c’è persino un supermercato che si chiama Voltarelli. Prima o poi, sicuramente, dovrò andarci, magari prima della fine del ciclo di questo album. Se fosse un luogo calabrese, direi che potrebbe essere un posto ancora tutto da scoprire. La Calabria è una terra così grande e così piena di luoghi bellissimi, di montagne e di spiagge, che basta semplicemente abbandonarsi un po’, uscire dalle rotte già scritte, lasciare da parte le guide e togliere l’influencer che vive dentro di noi. Bisogna guardare davanti a sé con curiosità e con gioia».

Di recente, l’abbiamo vista in concerto insieme a tanti altri protagonisti della scena culturale calabrese e non solo, per un ricordo speciale di Renato Costabile, al Palacultura di Rende. In quell’occasione ha regalato al pubblico non solo un ricordo del noto direttore artistico calabrese, ma anche momenti di grande divertimento, con alcuni dei suoi brani, tra cui Mozza.

«Sì, è stata una bella serata. A me piace molto scherzare anche con le cose serie, con quelle drammatiche. A volte raccontare esperienze che mi sono capitate in giro per il mondo diventa un modo per tirare fuori delle tossine che, alla fine, si trasformano in energia, in incontro, in qualcosa di bello. Quella sera è successo proprio questo».

Peppe Voltarelli, come nasce uno dei suoi brani più iconici, “Mozza”?

«Nasce da una bellissima serata in un locale famoso di Montréal, il Panzer, dove ho fatto un memorabile tutto esaurito».

Peppe Voltarelli, vuole lanciare ai nostri lettori?

«Un grande saluto ai lettori di questo giornale che ringrazio per l’attenzione nei confronti degli artisti calabresi e non solo, e a tutte le persone che vivono questa terra meravigliosa».