Policoro, scoperto medico evasore: Sottratti al fisco oltre 100mila euro

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La Guardia di Finanza ha scoperto a Policoro un medico evasore che aveva nascosto al fisco oltre 100mila euro.

POLICORO (MATERA) — Le Fiamme Gialle della Compagnia di Policoro hanno scoperto un medico del territorio che risultava sconosciuto al fisco per l’annualità d’imposta 2021. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno infatti accertato che il professionista aveva completamente omesso di presentare la prescritta dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento, ponendosi così in una condizione di evasione totale.

POLICORO, L’ATTIVITÀ DI INCROCIO DOCUMENTALE SULL’ATTIVITÀ DEL MEDICO RISULTATO EVASORE

L’operazione condotta dai finanzieri si è basata su un’articolata e complessa attività di riscontro, fondata sull’incrocio di dati documentali e su mirate acquisizioni informative. Esaminando minuziosamente le numerose prestazioni mediche erogate nel corso del periodo d’imposta e rapportandole ai relativi compensi percepiti, i militari sono riusciti a ricostruire il reale volume d’affari del professionista. Dalle verifiche è emesso che il medico aveva incassato somme cospicue senza alcuna tracciabilità fiscale. Accumulando così redditi non dichiarati per un importo complessivo superiore ai 100mila euro. L’intera cifra sottratta all’erario è stata ora debitamente recuperata a tassazione a seguito dell’intervento degli organi di controllo.