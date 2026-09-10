Incidente tra moto e bici elettrica via Vespucci a Napoli: un morto

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Drammatico incidente in via Vespucci a Napoli: morto un ciclista 64enne travolto da una moto. Poco dopo, un secondo scontro.

NAPOLI – Serata drammatica lungo via Vespucci, a Napoli, teatro di un violento incidente stradale dal bilancio tragico. Nella serata di ieri, 9 settembre 2026, uno scontro tra una motocicletta e una bicicletta a pedalata assistita ha provocato la morte di un uomo di 64 anni.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE A NAPOLI DOVE È MORTO IL 64ENNE

Secondo una prima ricostruzione, un giovane di 23 anni alla guida di una moto, con a bordo un passeggero di 24 anni, stava percorrendo via Vespucci viaggiando da San Giovanni a Teduccio in direzione di Piazza Municipio. Giunto all’altezza dell’intersezione con l’ospedale Loreto Nuovo, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è entrato in collisione con la bici condotta dal 64enne. L’urto violento ha fatto sbalzare il ciclista, che ha impattato violentemente la testa sul manto stradale. La corsa del motociclo si è invece conclusa contro un veicolo fermo sul margine destro della carreggiata.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il conducente della moto è stato trasportato all’Ospedale del Mare per ricevere le cure necessarie ed è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione.

I RILIEVI DELLA POLIZIA LOCALE E IL SECONDO SCHIANTO

Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 64enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami autoptici.

Mentre gli operatori stavano ultimando le operazioni sulla carreggiata, un secondo incidente si è verificato sulla corsia opposta, che da Napoli conduce verso San Giovanni. Una giovane automobilista, con a bordo altre tre ragazze, ha perso il controllo della propria vettura. Finendo così ad alta velocità contro una delle palme poste ai margini della corsia riservata. L’impatto è stato talmente violento da abbattere l’albero, che fortunatamente è caduto al suolo senza travolgere alcun passante. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Locale dell’Unità Scampia insieme ai Vigili del Fuoco per la rimozione del tronco e la messa in sicurezza dell’area. Mentre il 118 ha provveduto a trasportare la conducente e una passeggera all’Ospedale del Mare. Drammatico incidente in via Vespucci a Napoli: morto un ciclista 64enne travolto da una moto. Poco dopo, un secondo scontro.