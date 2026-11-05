Napoli, lite per un parcheggio a Secondigliano, 35enne ferito con una mazza da baseball

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A Napoli un 35enne è stato aggredito con una mazza da baseball dopo una lite per un parcheggio maldestro nel corso di Secondigliano. Indagano i Carabinieri.

NAPOLI — Una discussione banale presumibilmente per un’auto parcheggiata male sarebbe cosi degenerata in una brutale aggressione nel corso della notte tra il 4 e il 5 novembre nel quartiere Secondigliano, a Napoli. Un uomo di 35 anni è finito in ospedale dopo essere stato violentemente colpito con una mazza da baseball al culmine di una lite scoppiata sotto casa.

LITE PER UN PARCHEGGIO, LA RICOSTRUZIONE DELL’AGGRESSIONE NEL CORSO DI SECONDIGLIANO

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’episodio si è verificato lungo corso Secondigliano. Il 35enne, mentre stava facendo rientro presso la propria abitazione, avrebbe trovato davanti all’ingresso del palazzo un’auto che ostruiva il passaggio. L’uomo avrebbe quindi chiesto al proprietario del veicolo di spostare il mezzo per consentirgli il passaggio. Una richiesta che avrebbe fatto scattare l’ira dell’automobilista, il quale lo avrebbe aggredito con una mazza da baseball prima di far perdere le proprie tracce.

IL RICOVERO AL CTO E LE INDAGINI DEI CARABINIERI

In seguito al violento pestaggio, i carabinieri della pattuglia mobile di zona e del Nucleo Operativo Stella sono intervenuti presso il presidio ospedaliero CTO di Napoli, dove il ferito è stato trasportato per ricevere le cure mediche del caso. La vittima si trova tuttora ricoverata. Non è in pericolo di vita. militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’aggressore.