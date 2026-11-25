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Affidato nel 2008 e mai rinnovato, adesso l’Asp catanzarese ha pubblicato il bando per la nuova gara del servizio di Elisoccorso in Calabria

COSENZA – Ci sono voluti diciotto anni, quanto il commissariamento. Tanti ne sono passati dall’ultima gara per la gestione dell’elisoccorso calabrese, aggiudicata nel dicembre 2008 e diventata un contratto il 28 luglio 2009. Durata prevista: sei anni. Da allora, proroga dopo proroga, gli elicotteri del 118 hanno continuato a volare sempre con le stesse imprese. Due giorni fa l’Asp di Catanzaro, stazione appaltante delegata da Azienda zero, ha approvato gli atti della procedura aperta europea. Valore: 152 milioni e 791mila euro, Iva esclusa. Il provvedimento chiude un percorso partito a luglio, quando Azienda zero e Asp hanno siglato l’accordo di collaborazione, ritoccato solo la settimana scorsa.



I NUMERI

La gara è divisa in due lotti, per 84 mesi. Il primo riguarda le basi di Lamezia Terme e Cirò: 62,16 milioni più 103mila euro di oneri per la sicurezza. Il secondo per Cosenza e Locri: 51,24 milioni più 71mila euro. I canoni fissi, 47 milioni per il primo lotto e 40 per il secondo, sono quelli che pesano di più mentre le ore di volo costano circa 15 e 11 milioni per lotto. Il resto lo fanno le opzioni, cioè la proroga di dodici mesi e il noleggio del mezzo antincendio, e il quinto d’obbligo che rappresenta una variabile “pericolosa” sul fronte dei costi.

Tra gli allegati al capitolato ci sono la rete dei siti di atterraggio e l’elenco del personale in servizio: segno che il destino di piloti, tecnici e soccorritori oggi impiegati entrerà nella partita. Il capitolato fissa anche la dotazione sanitaria dei mezzi e l’assistenza antincendio. Altri 230mila euro sono accantonati per gli incentivi alle funzioni tecniche. Si aggiudica con l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla piattaforma Net4market, con il bando sulla Banca dati dell’Anac. Ma in questo caso Azienda zero non sarà ancora qualificata per gestire l’esecuzione, il contratto resterà in capo all’Asp catanzarese fino a quando l’ente non sarà pienamente operativo (ancora).



I GESTORI

Oggi il servizio è in mano al raggruppamento che vinse nel 2008, con assetti societari ovviamente cambiati nel tempo. Capofila è Elitaliana, oggi Elitaliana A&T, che gestisce le basi di Cosenza e Lamezia. Avincis Aviation Italia, ex Inaer ed ex Babcock, opera a Cirò Marina, Elilombarda a Locri. Quattro elicotteri per quattro basi, fino a poco tempo fa pagati dall’Asp di Cosenza: l’ultima liquidazione, per marzo, aprile e maggio 2026, vale 5 milioni e 53mila euro. E un rapporto tutt’altro che sereno: secondo la consigliera regionale Rosellina Madeo, Elitaliana vanta quasi 10 milioni di crediti.



IL PASSATO

Il contratto, scaduto il 31 luglio 2015, viene allungato prima di sei mesi in sei mesi, poi “fino all’aggiudicazione della nuova gara”. Cioè a tempo indeterminato. Nel 2018 la Procura di Catanzaro, allora guidata da Nicola Gratteri, manda ai domiciliari un dirigente regionale, il responsabile dell’elisoccorso regionale e due manager di Babcock: per l’accusa il capitolato veniva cucito su misura della multinazionale. All’epoca Gratteri parlò di una dimostrazione di «come si trucca una gara».

Gara da 100 milioni sospesa, tutto da rifare. Sette anni dopo, a dicembre 2025, il tribunale di Catanzaro, dopo 36 udienze, li ha assolti tutti perché il fatto non sussiste. La gara, però, non c’era più. Nel 2020 viene creato un nuovo gruppo di lavoro per la gara, mentre nel 2021 l’elicottero di Cosenza viene spedito in un hangar laziale per manutenzione, al tempo stesso risultava operativo su Roma. Nel 2023 il bando per la rete di elisuperfici per il volo notturno. Nel 2024 la competenza passa ad Azienda zero, che però non è qualificata dall’Anac per appalti di questa taglia. Da qui la delega all’Asp di Catanzaro, decisa a luglio.



I PRETENDENTI

Il mercato italiano dell’elisoccorso è ristretto. Il primo nome è Avincis, leader nazionale, presente dalla Lombardia alla Toscana fino alla Sicilia, dove a giugno si è aggiudicata quattro basi da unica offerente. Poi gli altri due uscenti, Elitaliana, attiva anche nel Lazio, ed Elilombarda. In corsa potrebbero esserci Airgreen, che vola in Piemonte e Liguria, la goriziana Elifriulia e la pugliese Alidaunia, che in Sicilia ha appena vinto il lotto di Catania e Caltanissetta. Quasi tutte, nel 2024, hanno partecipato alle consultazioni preliminari di mercato, insieme ai costruttori Leonardo e Airbus Helicopters. Non solo: nel 2019 l’Antitrust ha sanzionato Babcock, oggi Avincis, Airgreen ed Elifriulia, insieme ad altri operatori, per un cartello sul listino prezzi dei servizi con elicottero concordato dentro l’associazione di categoria. Per Babcock la multa di 50,6 milioni è stata poi ridotta a 18 dopo i ricorsi. Chi vincerà si vedrà.