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Sono circa 83mila euro i soldi destinati dal Ministero dell’Interno ai cinque capoluoghi in Calabria per il contrasto alle truffe contro gli anziani

Oltre 83mila euro destinati dal Ministero dell’Interno in Calabria ai 5 capoluoghi di provincia per misure di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. «Un intervento – afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI) – che rientra nel finanziamento nazionale di 2 milioni di euro disposto per il 2026 dal Viminale, guidato dal ministro Matteo Piantedosi, a sostegno di progetti di informazione, sensibilizzazione e assistenza alle vittime».

Le risorse assegnate ai Comuni calabresi ammontano a circa 18.500 euro per Reggio Calabria, 16.800 euro per Catanzaro, 16.300 euro per Cosenza, 16 mila euro per Crotone e 15.600 euro per Vibo Valentia. I Comuni beneficiari potranno presentare i propri progetti alle prefetture competenti, con attività da concludere entro il 30 novembre 2027.

Ferro: truffe agli anziani reati particolarmente odiosi



«Le truffe agli anziani sono reati particolarmente odiosi – afferma Wanda Ferro – perché colpiscono persone spesso più esposte e vulnerabili, sfruttandone la fiducia e talvolta la solitudine. Oltre al danno economico, possono lasciare conseguenze profonde sul piano psicologico, generando paura, vergogna e diffidenza. Per questo è fondamentale rafforzare la prevenzione, aiutando gli anziani a riconoscere i tentativi di raggiro e a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine». E i finanziamenti consentiranno alle amministrazioni comunali di «realizzare – sostiene Ferro – campagne informative, attività formative e iniziative di prossimità, prevedendo anche forme di sostegno psicologico. Sarà importante coinvolgere le realtà associative, i centri di aggregazione e le reti sociali che possono raggiungere gli anziani, soprattutto quelli che vivono soli. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali è essenziale per rendere più efficace la prevenzione».