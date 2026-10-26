Ecosistema urbano 2026: Cosenza al nono posto in Italia

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Cosenza unica città del sud tra le prime dieci della classifica di Ecosistema Urbano 2026. La città di Telesio si posiziona al nono posto nel rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore

Cosenza al nono posto e unica città del Sud tra le prime dieci nella classifica di Ecosistema Urbano 2026. Si tratta del rapporto annuale di Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il report fotografa le performance ambientali di 106 città capoluogo di provincia d’Italia. Le altre calabresi: all’81° posto c’è Catanzaro con il 47,99%; Vibo Valentia al 99° posto con il 39,30%. Mentre Crotone si posiziona al 101° con il 39,09% e Reggio Calabria al 105° con il 35,45%.

Parretta: Tranne Cosenza, fotografia impietosa in Calabria

Il report Ecosistema Urbano consegna «una fotografia realistica quanto impietosa dello stato delle città calabresi». Sono parole di Anna Parretta (presidente Legambiente Calabria). Le principali componenti ambientali prese in esame sono aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

«Al netto dei dati positivi della città di Cosenza – spiega Parretta –che si distingue, ad esempio, in materia di consumi idrici domestici e nel settore energetico, gli altri capoluoghi evidenziano difficoltà significative in diversi ambiti, in particolare nella gestione dei rifiuti, nel sistema di depurazione e nelle reti idriche, con tassi di dispersione che arrivano al 50%, nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile, oltre che nella disponibilità di verde urbano accessibile. Auspichiamo che gli interventi messi in campo dalla Regione Calabria producano effetti concreti nel prossimo futuro, ma è necessario sottolineare l’estrema urgenza che le pubbliche amministrazioni attivino azioni sempre più incisive per migliorare le nostre città, chiamate ad affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici in contesti già gravosi. Occorre renderle più vivibili e garantire il benessere dei cittadini».

La classifica generale

Nella penisola dove si investe su sostenibilità e politiche urbane lungimiranti i risultati si toccano con mano. A dimostrarlo Mantova, Trento e Bolzano che guidano quest’anno, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, la classifica generale di Ecosistema Urbano. In particolare, Mantova si afferma leader green indiscussa di questa edizione 2026 con un indice di “performance sostenibile” che raggiunge il punteggio dell’81,29%, mentre Trento con il 76,53% e Bolzano con 75,47% sono le uniche due città in classifica sopra il 75%.

Anche quest’anno a dominare la top ten della graduatoria sono i medi e piccoli comuni del nord est: oltre a Mantova, Trento e Bolzano, spiccano Cremona (4°con 74,77%), Reggio Emilia (5°in classifica con 72,40%), Bergamo (6° con 71,45%), Parma (7° con 71,03%), Pordenone (8° con 70,79%). Al nono posto Cosenza (70,62%) (era 16esima nel 2025) tornando quest’anno nella top ten, mentre Napoli piomba in fondo alla classifica in 106esima posizione con un indice di performance ambientale che si attesta al 30,80%.

Le priorità di intervento secondo Legambiente

Legambiente, partendo proprio dall’analisi del su nuovo report, indica al Governo quattro priorità d’intervento chiedendo di: prevedere maggiori stanziamenti di risorse economiche per le città, dopo la fine del PNRR; rendere operativo il piano di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) stanziando nella nuova legge di bilancio le risorse economiche necessarie per attuare gli interventi prioritari; così come è fondamentale approvare una legge nazionale contro il consumo di suolo e 4) prevedere più interventi di mitigazione e di adattamento che abbiano al centro nature-base Solutions (NbS).