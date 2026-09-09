Il nostro nome, un patto rinnovato

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Da oggi, in testa a questo giornale, trovate di nuovo il nome con cui ci avete sempre chiamati: Il Quotidiano del Sud. È lo stesso giornale di ieri, il vostro di sempre: torna soltanto il nome con cui è nato poco più di trent’anni fa e con cui, in Calabria, in Campania e in Basilicata, lo hanno sempre chiamato tutti.

Da oggi, in testa a questo giornale, trovate di nuovo il nome con cui ci avete sempre chiamati: Il Quotidiano del Sud.

È lo stesso giornale di ieri, il vostro di sempre: torna soltanto il nome con cui è nato poco più di trent’anni fa e con cui, in Calabria, in Campania e in Basilicata, lo hanno sempre chiamato tutti.

Questo giornale è nato nel giugno del 1995, in un garage di Via dell’Uguaglianza a Castrolibero – alle porte di Cosenza –, e rispondeva a un bisogno preciso di una parte della società meridionale: uno strumento di lettura autenticamente indipendente, una narrazione critica dei fatti in una terra che fino ad allora i giornali nazionali raccontavano quasi soltanto per le sue ferite. Da quel garage, con la guida di grandi professionisti, uno su tutti Ennio Simeone, il direttore che lo fece decollare e che ci ha lasciati un mese fa, il giornale è arrivato in tutte le province calabresi, poi in Basilicata, poi in Campania. Ha superato i trent’anni. E in tutti questi anni, qualunque nome portasse in testa, ha fatto sempre la stessa cosa: è stato l’altra voce del suo territorio.



Un anno e mezzo fa abbiamo fatto una scommessa coraggiosa, e la rivendichiamo. Abbiamo portato in edicola, anche a Roma, un giornale nazionale d’analisi – L’Altravoce – affidandone la direzione editoriale ad Alessandro Barbano, che nel suo primo editoriale ne fissò la cifra con una parola che non abbiamo dimenticato: la misura. L’esattezza senza l’iperbole, il dubbio senza il tifo, in un panorama dell’informazione che assomiglia sempre più a una curva da stadio. Quella scommessa ha funzionato nel suo punto più ambizioso: L’Altravoce si è conquistata un pubblico esigente – le istituzioni, le imprese, la classe dirigente – e un’autorevolezza che oggi le viene riconosciuta nelle sedi in cui si decide.



Ed è proprio questo il punto. Quella scommessa è riuscita così bene che i due giornali che convivevano sotto lo stesso nome hanno ormai due vite distinte, due pubblici distinti, due mestieri distinti. L’Altravoce prosegue il suo cammino, sempre diretta da Alessandro Barbano, nella forma che il suo pubblico le chiede: interamente digitale, letta sullo schermo alle sette del mattino da chi alle nove deve decidere, testata di riferimento di Feuromed, il ciclo di incontri che ogni anno porta intorno allo stesso tavolo istituzioni europee, governo e grandi imprese. E la testata storica, liberata dal compito di essere due cose insieme, può tornare a essere fino in fondo ciò che è: il giornale del Mezzogiorno, con le sue edizioni locali, comune per comune, e la sua edizione nazionale a impronta identitaria meridionale. Non è una marcia indietro: è una gemmazione. Da un giornale ne sono nati due, e ciascuno porta il nome giusto per il mestiere che fa.



C’è poi una parola su cui vale la pena fermarsi, perché è quella che conta: Sud. Rivendicarla in testa a un giornale non significa coltivare un’identità alternativa a quella del Paese. Su questo il nostro Direttore Editoriale ha scritto parole definitive, e le condividiamo: il Mezzogiorno è parte dell’Italia, non un’altra cosa. Significa il contrario: significa che i fatti di questa parte del Paese meritano di essere raccontati da chi li vive, e non soltanto osservati da fuori. Oggi il Mezzogiorno è tornato al centro delle discussioni che contano, in Italia e in Europa: energia, porti, logistica, demografia, transizione industriale.

Un giornale che di questa parte del Paese si occupa ogni giorno non ha alcuna ragione di nascondere il proprio nome. Lo mette in testa alla prima pagina. È il nostro indirizzo di casa: dice da dove guardiamo l’Italia e per conto di chi facciamo le domande. Un giornale può cambiare formato, grafica, perfino abitudini; non può cambiare la parte da cui guarda le cose. La nostra è questa. E adesso si legge già dal nome. Mentre in Europa si discute se il rilancio del continente debba passare dal Reno o dal Mediterraneo, un dibattito che queste pagine hanno appena ospitato, un giornale che porta il Sud nel nome sta esattamente su quella frontiera: non a chiedere, ma a rappresentare.



E poi c’è la ragione più semplice di tutte, che vale più di ogni strategia: siete stati voi. In questi mesi avete continuato a chiamarci Quotidiano del Sud. Nelle telefonate in redazione, nelle lettere, per strada quando fermate i nostri giornalisti. Il nome sulla testata era cambiato; quello nella vostra testa, no. Un giornale non è padrone del proprio nome più di quanto sia padrone di chi lo legge. E questa è una buona notizia.



E nelle prossime settimane ci vedrete crescere dove oggi si informa un italiano su tre: sui canali digitali, con formati nuovi affidati ai nostri giornalisti più giovani, per spiegare i fatti del Sud a un pubblico che i giornali di carta non raggiungono più.



Resta invece esattamente dov’era la sola cosa che non ci permetteremo mai di cambiare, quella nata in quel garage di Castrolibero e custodita in trent’anni di lavoro. Il Quotidiano del Sud non difende interessi privati, non promuove imprese, non sostiene cordate. Il suo mandato è il servizio al territorio meridionale: raccontarlo, interrogarlo, rappresentarlo nelle sedi nazionali con voce autonoma e autorevole. È il patto di sempre, e oggi lo rinnoviamo: perché l’iperbole è la malattia del tempo, e noi vogliamo continuare a esserne la cura.

Grazie per averci chiamati con il nostro nome anche quando non c’era scritto. Da oggi c’è scritto di nuovo.