Le aule si svuotano nel gelo demografico. Entro il 2050 via un alunno su due

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Fuga dei giovani, denatalità e inverno demografico. Gli scenari elaborati dall’Istat per la Calabria, dove la scuola rischia di perdere 96.000 studenti. Superiori verso il collasso (-46%), l’esperto: «Servono classi da 10 alunni»

L’Italia, com’è noto, attraversa un processo di decremento demografico strutturale privo di riscontri storici in epoca di pace. Il protrarsi del cosiddetto «inverno demografico» – caratterizzato da un tasso di fecondità totale sceso a 1,14 figli per donna e da un numero di nascite annue ridottosi al di sotto della soglia critica delle 370.000 unità – sta ridefinendo l’architettura sociale e la struttura per età della popolazione, precipitando il nostro Paese in un vero e proprio «gelo demografico».

DENATALITÀ E INVERNO DEMOGRAFICO, LA CRISI SCUOLA IN CALABRIA

All’interno del sistema d’istruzione pubblica, la denatalità agisce come una variabile esogena dall’impatto differito ma inesorabile. Ogni coorte di nati determina in maniera meccanica il bacino potenziale d’utenza della scuola dell’infanzia dopo 3 anni, della scuola primaria dopo 6 anni, della scuola secondaria di primo grado dopo 11 anni e della scuola secondaria di secondo grado dopo 14 anni.

Se a livello nazionale la dinamica risulta altamente critica, nelle regioni del Mezzogiorno – e in particolare in Calabria – la crisi assume i tratti di un’emergenza sistemica.

EMERGENZA SISTEMICA

Alla componente naturale negativa si somma infatti l’emigrazione delle coorti giovanili e in età feconda, innescando un circolo vizioso di depauperamento del capitale umano. Le recenti previsioni demografiche dell’Istat offrono l’opportunità di valutare l’impatto delle dinamiche della popolazione sugli aspetti quantitativi del sistema scolastico nel breve, medio e lungo periodo, proprio in concomitanza con l’anno scolastico iniziato da poco.

LA SITUAZIONE IN ITALIA E LA CALABRIA

In questa nota viene presentata un’analisi comparativa tra il livello nazionale e la Calabria. In virtù della copertura universale garantita dall’obbligo d’istruzione, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado la popolazione teorica in età scolare è molto prossima al numero degli effettivi frequentanti. Diversamente, nella scuola secondaria di secondo grado permane un divario significativo: lo scarto tra popolazione in età scolare e gli studenti che si iscrivono si attesta attorno al 7,0% su scala nazionale e raggiunge l’11,0% in Calabria, fenomeno quest’ultimo ascrivibile in primis alla dispersione scolastica precoce e alla presenza dei NEET.

INVERNO DEMOGRAFICO, SCUOLA, CALABRIA. GLI SCENARI DELL’ISTAT

Tra gli scenari elaborati dall’Istat nella presente analisi si adotta quello mediano, in quanto caratterizzato da una maggiore probabilità di approssimare le evoluzioni future. Tale esercizio, affiancato da un sintetico consuntivo della demografia scolastica recente, consente di delineare un quadro comparativo differenziale sul periodo 2010-2080 tra l’Italia e la Calabria – quest’ultima intesa come regione paradigmatica in cui la dinamica migratoria accentua drammaticamente gli effetti della componente naturale.

INDICAZIONI UTILI

Da questa analisi è possibile cogliere utili indicazioni per la programmazione delle politiche pubbliche di coesione e per la ristrutturazione della rete scolastica. L’inquadramento teorico del fenomeno si inserisce nel contesto della cosiddetta Seconda Transizione Demografica, contrassegnata da mutamenti socio-culturali ed economici che determinano il rinvio delle scelte riproduttive e mantengono la fecondità stabilmente al di sotto della soglia di rimpiazzo (pari a 2,1 figli per donna).

In Italia, superata la fase di relativa stabilità del primo decennio degli anni Duemila (culminata nel picco di 576.659 nati nel 2008), il calo demografico si è ulteriormente acutizzato. Le più recenti proiezioni Istat indicano che il saldo naturale negativo continuerà a contrarre la popolazione totale, destinata a scendere dai 58,9 milioni di residenti del 2025 ai 45,8 milioni del 2080. Tale contrazione, pari a oltre 13,0 milioni di abitanti, si ripercuoterà in modo immediato e profondo sulle fasce d’età giovanili.

LA CRISI MERIDIONALE E IL CASO CALABRIA

La Calabria riflette la forma più acuta della crisi meridionale: oltre alla denatalità, la regione sconta un continuo deflusso migratorio giovanile. La popolazione residente passerà da 1,83 milioni del 2025 ad appena 1,17 milioni del 2080, con una perdita superiore a un terzo degli abitanti. Di riflesso, la popolazione scolastica andrà incontro a un drastico crollo. Le rilevazioni statistiche dell’Istat e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) relative agli iscritti nelle scuole statali evidenziano chiaramente le ripercussioni del calo demografico. Nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2010/2011 e 2024/2025, il sistema scolastico italiano ha subito una flessione del 6,9%.

LA SCUOLA PRIMARIA

L’impatto è stato particolarmente severo nella scuola primaria (-16,0%), mentre nella scuola secondaria di primo grado il calo è stato dell’8,1%. Nella scuola secondaria di secondo grado si è registrato invece un lieve incremento del 3,7%, in quanto l’impatto demografico si manifesta in questo ciclo con alcuni anni di ritardo.

In Calabria la contrazione complessiva è stata del 13,9%, interessando in modo prioritario la scuola secondaria di primo grado (-19,7%) e la scuola primaria (-19,6%). Nella scuola secondaria di secondo grado l’effetto della denatalità comincia a farsi sentire, registrando una riduzione degli iscritti pari al 4,3%.

L’EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ SCOLARE

L’applicazione dei modelli di proiezione basati sugli scenari demografici Istat consente di tracciare anche l’evoluzione della popolazione in età scolare fino al 2080; in questa sede, tuttavia, ci si limiterà a un orizzonte temporale più breve (2050) per garantire una maggiore affidabilità dei risultati. Entro il 2050, in Italia la popolazione in età scolare (6-18 anni) subirà una contrazione di 1,88 milioni di unità (-26,0%), passando dai 7,22 milioni attuali a 5,34 milioni. L’onda d’urto della denatalità colpirà duramente la scuola secondaria di secondo grado: tra il 2025 e il 2050 si stima una perdita di 800.000 potenziali studenti (-28,0%).

TRA PERDITE E STABILIZZAZIONI

La fascia d’età relativa alla scuola primaria conoscerà una parziale stabilizzazione intorno al 2036 – dovuta all’assestamento delle nascite su circa 350.000 unità annue –, pur registrando comunque una perdita complessiva del 24,0% del proprio bacino potenziale. Per la Calabria, le proiezioni 2025-2050 indicano una flessione della fascia d’età scolare (6-18 anni) del 44% (-96.000 unità). Nello stesso arco temporale, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado vedranno contrarsi il bacino di potenziali studenti da 89.000 a 48.000 (-46,1%), rendendo insostenibile l’attuale frammentazione degli indirizzi liceali, tecnici e professionali.

SCUOLA PRIMARIA, IL RIDIMENSIONAMENTO DEL BACINO

Si assisterà, inoltre, a un ulteriore ridimensionamento del bacino della scuola primaria, i cui potenziali iscritti si ridurranno a sole 46.000 unità nel 2050, mettendo a rischio la sopravvivenza dei plessi scolastici in numerosi comuni.

Tali dati – anche se sono da interpretare con la dovuta prudenza trattandosi di simulazioni di scenario – evidenziano comunque l’urgenza di una svolta radicale nella programmazione pubblica del sistema educativo. L’adozione di criteri meramente contabili e finanziari (basati su soglie minime rigide di alunni per istituto) in contesti caratterizzati da un forte depauperamento demografico, quali la Calabria, rischia di accelerare ulteriormente lo spopolamento dei territori.

INVERNO DEMOGRAFICO E SPOPOLAMENTO

Poiché la contrazione demografica determinerà la disponibilità di spazi e risorse d’organico, queste ultime dovrebbero essere riorientate per elevare la qualità della didattica, ad esempio attraverso la riduzione strutturale del numero di alunni per classe (fino a 10-12 studenti nei comuni delle aree interne).

Ulteriori interventi prioritari dovrebbero essere indirizzati all’estensione del tempo pieno, al rafforzamento dell’infrastruttura digitale, allo sviluppo di metodologie didattiche innovative e al potenziamento dei servizi di trasporto scolastico intercomunale, al fine di salvaguardare il diritto allo studio anche nelle aree geograficamente più marginali.



*già professore ordinario

di Demografia,

Università della Calabria