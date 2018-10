CATANZARO - Lo scranno più importante di Palazzo di Vetro a Catanzaro registra una corsa a due: i candidati alla presidenza della Provincia per il dopo Bruno sono ufficialmente due: il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e il sindaco di Soverato Ernesto Alecci.

Il primo sarà sostenuto da tre liste: Centrodestra per la Provincia, Destra Civica e la Provincia ci Lega. Alecci sarà sostenuto da Pd e Area Civica per la Provincia. In campo anche una terza lista che non ha dichiarato alcun collegamento a candidati presidenti, e quindi è in corsa solo per il consiglio provinciale: si tratta della lista “Riformisti&Moderati, per la provincia di Catanzaro”. Presentata anche la lista che richiama la Lega di Salvini (LEGGI).

Di seguito i nomi dei candidati al consiglio provinciale:

A sostegno di Sergio Abramo (centrodestra)

Centrodestra per la Provincia: Andrea Amendola (uscente), Baldassarre Arena, Maria Grazia casali nuovo, Francesca Carlotta Celi, Rosaria Facciolo, Luigi Levato, Filippo Mancuso, Antonio Montuoro (uscente), Rosetta Mustari, Salvatore Riccio.

Destra Civica: Maria Celio, Massimo Chiarella (sindaco di Gimigliano); Domenico Stefano Greco (sindaco di Tiriolo), Giacomo Muraca (uscente), Giuseppe Pisano, Agazio Praticò, Giulia Procopi, Rosetta Rigillo, Fernando Sinopoli (sindaco di Centrache), Paola Vescio.

La Provincia ci Lega: Nicola Azzarito Cannella, Marta Cristofaro, Giulio Loprete, Nadia Lorusso, Mario Amedeo Mormile, Serena Notaro e Luigi Vescio.

A sostegno di Ernesto Alecci (centrosinistra)

Partito democratico: Irma Barberio, Luisa Fazio, Marisella Grande, Giovanni Lippelli, Antonello Maruca, Cosmino Migliarese, Lucia Minerva, Elisa Sestito, Pantaleone Narciso, Antonio Talarico, Giovanni Voci, Davide Zicchinella.

Area Civica – per la Provincia di Catanzaro: Emanuele Amoruso (Soverato), Marziale Battaglia (Isca sullo Ionio), Gessica Bonelli (Isca sullo Ionio), Alessandro Falvo (sindaco di Cicala), Davide Fulginiti (Sellia Marina), Gregorio Gallello (sindaco di Gasperina), Amanda Gigliotti (Cicala), Rosario Lostumbo (Catanzaro) Giuseppe Vittorio Marino (Martirano), Simona Papaleo (Cortale), Maria Pettinato (Fossato Serralta), Federica Vescio (Pianopoli).

Lista solo per il consiglio, senza collegamento: “Riformisti&Moderati, per la provincia di Catanzaro”: Leonilda Cosentino, Lorenzo Costa (capogruppo Pd al Comune di Catanzaro), Giovanni Costanzo (consigliere uscente, sindaco di Falerna), Giuseppe Ferraina, Roberto Guerriero (consigliere uscente), Rossella Laugelli, Sergio Montisano, Barbara Olivadoti, Giovanna Scalese, Giuseppe Serratore.