RIACE (REGGIO CALABRIA) - Dopo l'operazione Xenia che negli scorsi giorni ha portato all'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano (SCOPRI I CONTENUTI SULL'ARRESTO DI MIMMO LUCANO), arrivano i provvedimenti del ministero dell'Interno guidato dal ministro Matteo Salvini.

Con una circolare, infatti, il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti nei centri del Comune calabrese di Riace e ha chiesto all’amministrazione comunale la rendicontazione di tutte le spese sostenute, sollecitando «ad inviare la relativa documentazione secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione Sprar». Laconico il commento del ministro Matteo Salvini: «Chi sbaglia, paga. Non si possono tollerare irregolarità nell’uso di fondi pubblici, nemmeno se c'è la scusa di spenderli per gli immigrati».

Le anomalie rilevate attengono «soprattutto ad aspetti gestionali e organizzativi che prescindono dalla disponibilità delle risorse finanziarie».

A causa delle irregolarità al Comune di Riace vengono applicati 34 punti di penalità con il conseguente blocco dei fondi, il trasferimento dei migranti e l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute. «Le visite condotte nel 2016 e 2017 dal servizio centrale e dai referenti della prefettura di Reggio Calabria - si legge nella circolare di 21 pagine - hanno accertato gravi anomalie che riguardano in particolare il pocket money, il bonus sostitutivo e l'adeguatezza delle strutture che accolgono i migranti».

Del bonus, si rileva nella circolare, si lamentano i beneficiari «perchè non consentirebbe l’accesso a molti negozi (tutti quelli fuori da Riace) che vendono prodotti essenziali per i bambini e sarebbero forieri di manipolazioni in sede cambio valuta». Rilevati anche problemi sugli standard delle abitazioni che ospitano i migranti e carenze igieniche. In un report di un’ispezione del maggio scorso si sottolinea che abitazioni preposte all’accoglienza di 16 beneficiari «non siano adeguate agli standard Sprar».

Gli ispettori rilevano che «gli alloggi risultano essere in condizioni igieniche e di arredamenti precarie tanto da costringere le persone che vi dimorano a soluzioni di fortuna in condizioni degradanti di grave abbandono tra animali, insetti cumuli, di bottiglie... si riscontra anche una grave situazione di sporcizia nell’angolo cottura e bagno».

Condizioni che «forniscono ancora una volta prova della non corretta presa in carico dei beneficiari da parte del progetto e denota assenza di supervisione da parte di codesto ente».

Contestate anche anomalie nell’affidamento dei servizi, nelle proroghe delle convenzioni, nelle attività di formazione professionale. Irregolarità anche sulla preparazione del personale negli Sprar e sui loro contratti.

In particolare, secondo quanto si apprende, già dalla scorsa estate il Viminale aveva bloccato alcuni pagamenti per anomalie nella documentazione presentata dall’amministrazione di Riace.

Nel 2018, il Comune calabrese non ha ricevuto fondi e il 30 luglio scorso il sindaco Mimmo Lucano era stato avvisato della revoca dei finanziamenti diventata ufficiale all’inizio di questa settimana.

Di fatto, quindi, il modello Riace è stato cancellato ufficialmente.

Il commento del sindaco Lucano

Immediato il commento del sindaco Mimmo Lucano che ha dichiarato: «Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti é in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali, comunque, stanno già predisponendo un ricorso al Tar contro la decisione del Viminale».

Il sindaco, inoltre, si chiede «come sia possibile pensare di distruggere in questo modo il 'modello Riace', descritto da innumerevoli personalità, politici, intellettuali, artisti, come un’esperienza straordinaria. Non si può cancellare una storia semplicemente straordinaria e che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento di tutto il mondo. Lo Stato continua incredibilmente a darci addosso. La mia amarezza è immensa».

Lucano, ha poi aggiunto: «La persecuzione nei nostri confronti è cominciata già da qualche anno. Ci sono state due relazioni della Prefettura di Reggio Calabria che si sono contraddette l'una con l’altra, una positiva ed un’altra negativa. Prima ci hanno elogiati e poi criticato. Tutto questo è assurdo».

L'appello del Governatore Oliverio

Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente della giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio, il quale ritiene quella del ministero dell'Interno: «Una decisione assurda ed ingiustificata. Mi auguro che dietro tale decisione non si celi l'obiettivo di cancellare una esperienza di accoglienza, estremamente positiva, il cui riconoscimento ed apprezzamento è largamente riconosciuto anche a livello internazionale. Chiedo al Ministro dell'Interno di rivedere questa decisione».