Mandato in scadenza, Tansi saluta: «In questi tre anni abbiamo fatto molto per la Protezione civile in Calabria»

COSENZA - «Il 18 novembre 2018, tra un mese esatto, scade il mio naturale mandato di dirigente della Protezione Civile della Regione Calabria. Finisce il mio triennio di aspettativa in cui sono stato prestato alla regione e il 19 novembre tornerò a fare quello che ho sempre fatto e quello che so fare: il ricercatore presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche».

Inizia così un lungo post su Facebook di Carlo Tansi, responsabile della Protezione civile della Calabria, che fa il bilancio della sua esperienza a un mese dalla conclusione del suo mandato.

«Tre anni volati via come il vento - ha scritto Tansi - durante i quali ho cercato con tutte le mie forze di costruire una protezione civile adeguata alla regione italiana, la Calabria, nettamente più esposta alle calamità naturali dove, a causa della mancata prevenzione, l'emergenza è diventata normalità e dove, per questo, la protezione civile lavora senza sosta tutti i giorni e tutti i minuti dell’anno. In questi tre anni sono stato subissato da emergenze: frane, inondazioni, terremoti, incendi, sbarchi, tendopoli, sono stati sotto gli occhi di tutti i calabresi».

Tansi ricorda ancora: «Durante questi tre anni ho anche ripulito la protezione civile regionale dal malaffare, denunciando sempre illeciti e soprusi alla autorità giudiziaria e contribuendo nelle indagini che hanno portato anche agli arresti di soggetti che in passato avevano leso le nobili origini della Protezione Civile. Per questo ho subito minacce di morte e attentati. Abbiamo fatto risparmiare alla pubblica amministrazione altre 1 milione e mezzo di euro all'anno, abbiamo professionalizzato tutto il personale della protezione civile, abbiamo reso sicuri sistemi di comunicazione della protezione civile e reso intercomunicanti e interattivi in tempo reale - durante le emergenze - tutti i soggetti del sistema di protezione civile».

Tansi ricorda anche gli elogi del capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, la vittoria del primo premio a Roma, lo scorso giugno, al forum nazionale della pubblica amministrazione e la distribuzione di mezzi e attrezzature che prima erano tutti concentrati a Catanzaro o dati ad associazioni di volontariato gestite con metodi clientelari». Sono stati anni in cui i piani di protezione civile sono passati dal 53% al 94% e in cui è stata realizzata una nuova Sala Operativa Regionale Unica di ultimissima generazione «che inaugureremo a breve».

«Ce l'ho messa davvero tutta - la conclusione - tra mille difficoltà, con il cuore e con l'anima, per cambiare questo sistema. Ho lavorato tutti i giorni dell'anno, sabato e domenica compresi, anche a Natale e Capodanno – sottraendo ilmio tempo ai miei affetti più cari, Nadia, Giulia e Valentina, per realizzare il mio progetto di protezione civile. Grazie alla gente comune ho trovato la forza per lottare in un contesto per me completamente nuovo ed ostile che tanta amarezza mi ha dato. Contesto avvelenato da certi pochi nemici, poco credibili, di cui mi onoro di aver subito gli attacchi mediatici che mi hanno sferrato per denigrare la mia persona avendo toccato interessi e incrostazioni sedimentati per anni. Grazie alla gente comune e al presidente Oliverio per la stima e la fiducia che mi ha dato».