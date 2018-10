DUE sindaci eletti in Calabria con il turno straordinario delle elezioni amministrative che si è tenuto domenica. Nulla da fare, invece, a Nicotera, dove l'unico candidato in lizza per la carica di sindaco, Pino Marasco, non è riuscito a superare il quorum della metà più uno degli aventi diritto.

Macrì eletto a Tropea

A Tropea, dunque, il nuovo sindaco è Giovanni (Nino) Macrì candidato per la lista “Forza Tropea” che ha ottenuto 1.252 voti. Al secondo posto Giuseppe Maria Romano (Rinascita per Tropea) con 1001 voti, seguito da Massimo L’Andolina per la lista “L’altra Tropea” con 496 voti e Nicola Cricelli per la lista “Tropea nel cuore” con 282 voti.

La domenica di ieri si è rivelata abbastanza tranquilla, i cittadini si sono recati alle urne, sistemate in sette seggi, per scegliere il loro candidato a sindaco e i consiglieri che da oggi dovranno traghettare la città verso acque più tranquille dopo il burrascoso periodo che l’ha vista commissariata per infiltrazioni mafiose.

A Rizziconi la spunta Giovinazzo

La buona affluenza alle urne, con il 56,6 per cento, ha premiato Alessandro Giovinazzo, alla guida della lista civica “Rizziconi riparte”, che ha ottenuto 2.132 voti, battendo così Antonella Anastasi (Insieme per una Nuova Rizziconi) che si è fermata a 1.776 voti.

Nonostante la buona affluenza, il dato è stato comunque in calo, considerato che alle amministrative del 2012 quando alla chiusura dei seggi avevano votato poco meno 5 mila elettori.

A Nicotera un nulla di fatto

Ha superato di poco i duemila voti Pino Marasco, unico candidato alla carica di sindaco. Esattamente 2.050 (pari al 30,75%) su un totale di 6.809 aventi diritto. Un numero troppo lontano dal quorum, che è esattamente di 3.405 voti. Un risultato che non si può definire inatteso, in quanto era prevedibile che raggiungere e superare quella soglia era un’impresa titanica. A definire un quadro poco soddisfacente anche l’affluenza alle urne: decisamente bassa rispetto alla scorsa tornata elettorale. Nell’ottobre del 2012 a votate è stato il 39% degli aventi diritto, contro il 23,7% di quest’appuntamento elettorale.

Al voto a 107 anni

Alle elezioni comunali che si sono svolte domenica nella cittadina tirrenica del Vibonese e che hanno visto la vittoria del candidato sindaco Giovanni Macrì sugli altri tre sfidanti, si è recata a votare al seggio una donna di 107 anni. Gilda Alia, madre del candidato sindaco Peppino Romano, ha varcato in carrozzella la porta del seggio elettorale n.2, accompagnata dai nipoti e dallo stesso figlio, esercitando così il suo diritto al voto. Un gesto che tuttavia non ha portato fortuna al congiunto nella corsa al palazzo comunale, ma che rappresenta indubbiamente un esempio contro l'astensionismo, visto che a recarsi ai seggi è stato solo il 58,7% della popolazione tropeana.